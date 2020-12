Opinie: Cinstim generația în vârstă

Campania electorală ARN a fost focalizată pe factorul uman și demnitatea ființei umane. Tocmai am terminat de citit materialul alăturat din The New Atlantis (Recovering Old Age) și am considerat necesar să readuc în prim plan necesitatea cinstirii părinților noștri și a generației în vârstă, scrie Peter Costea, avocat româno-american din Houston, Texas.

[Link: https://www.thenewatlantis.com/publications/recovering-old-age]

Foarte probabil, fiecare persoană care citește aceste rânduri va deveni, dacă nu este deja, o persoană în vârstă.

M-ați auzit de multe ori spunând că valoarea unei societăți este definită și de modul în care ea tratează ființele umane la cele două extremități naturale ale vieții, din momentul concepției până la moartea naturală. Reiterez azi această convingere.

Ființele nenăscute și cele pe cale de a trece în veșnicii sunt cele mai firave ființe umane, dar și scumpe. Copiii nenăscuți sunt scumpi pentru că i-a creat Dumnezeu să ne aducă bucurie și să continue viața pe planetă. Ei au demnitate încă din primele momente ale vieții lor nenăscute. Ei sunt rezultatul dragostei firești care duce viața înainte.

Iar cei care se pregătesc de trecerea în veșnicii sunt la fel de prețioși: și-au terminat cu bine alergarea, lăsând în urmă ceva, un „ceva” care se reduce nu la bani, aur, argint, pietre prețioase, conturi bancare, ci la factorul uman, la familiile pe care și le-au întemeiat și ființele umane pe care le-au adus pe lume, le-au crescut și dăruit societății.

Ni se spune ca vaccinurile sunt pe drum. Se fac socoteli privind prioritățile: cine să fie vaccinat primul. „Experții” și „specialiștii în etică” deja erau preocupați de subiect încă din primăvară, când a izbucnit pandemia.

Propunerea lor, antiumană în opinia mea, era ca ventilatoarele si vaccinurile să fie distribuite prioritar pentru a „salva vieți și mai mulți ani de viață”. Implicit, în formularea aceasta, se ascundea noțiunea că persoanele în vârstă nu merită investiția financiară pentru că oricum mulți suferă de multiple comorbidități și au puțini ani de viață în fața lor.

Ignorăm, la urma urmelor, că vârstnicii au plătit impozite vreme de zeci de ani tocmai pentru ca la bătrânețe să li se asigure o viață confortabilă și prioritate privind îngrijirea medicală.

Opinia „experților” este discriminatorie pe bază de vârstă, o manifestare a „ageismului”, o prejudecată la fel de neonorabilă ca rasismul, xenofobia, misoginismul.

Din fericire, intelectualii conservatori au atacat ageismul „elitei” și „specialiștilor” în etică încă din primăvară. Administrația Trump a instituit o formulă de alocare a resurselor care respingea oricare formă de discriminare pe bază de vârstă.

Așa și trebuie. Părinții noștri au dreptul să fie tratați cu o demnitate deplină și aparte. Demnitatea lor trebuie protejată mai ales în situații extreme, de genul pandemiei, care îi face extrem de vulnerabili.

Politici, ori chiar discuții, care le dă de înțeles că nu sunt importanți ori egali în demnitate, îi marginalizează și le adaugă stres și îngrijorări de care nu au nevoie.

România, așa cum spuneam deseori în campania electorală, îmbătrânește rapid. Din nefericire, restricțiile din vremea pandemiei au marginalizat persoanele în vârstă și le-au alocat privilegii mult mai puține decât celor tineri. Să impui limite de timp pentru persoanele în vârstă care vor să iasă din casă la aer curat ori, și mai rău, să le restricționezi în mod sever accesul la lăcașurile de cult, sunt manifestări ale unui prejudiciu occidental (iar acum și în România), de care cultura și civilizația României nu au nevoie.

Tribuna.US