OPINIE | Costul păcii și al libertății globale

Americanii s-au săturat să fie implicați în conflicte externe, analizează Rob Schwarzwalder pentru Washington Stand.

La fel ca mulți alții, și în familia mea sunt persoane care au făcut armata, protejând nu doar țara noastră de atacuri străine, ci salvând și alte națiuni din mâinile forțelor malefice.

În istoria recentă, cele două decenii de conflict în Irak și Afganistan au costat scump America – vieți omenești și bani. Iar în prezent cheltuim miliarde de dolari pentru a-i ajuta pe aliații noștri ucraineni să se apere de agresiunea unui invadator brutal.

Avem însă multe probleme în propria națiune care necesită atenție. La granița noastră sudică, criza imigranților ilegali care încearcă să intre în țară este exacerbată de infuzia de fentanil ce se revarsă în întreaga Americă.

Avortul, extremismul LGBTQ, chestiunile legate de rasă și justiție, divorțul „fără vina nimănui“ și alte lucruri ce distrug familia, precum și flagelul pornografiei, sunt doar câteva dintre problemele cu care ne confruntăm constant.

Așadar, este destul de tentant să spunem restului lumii: „Destul – ocupați-vă singuri de problemele voastre și nu mai cereți Americii să vă salveze de voi înșivă“. Pentru că suntem o țară liberă, prosperă și curajoasă, suntem adesea priviți ca un fel de salvator universal.

Instinctul de a considera națiunea noastră și interesele ei inatacabile din punct de vedere militar și tehnologic atunci când conflictele din ținuturi îndepărtate fac ravagii este de înțeles. Invincibila America este o noțiune atrăgătoare.

Este, de asemenea, una total lipsită de înțelepciune și, dacă ne pasă de securitatea și interesele noastre vitale, o negare a realității. După cum se precizează într-un raport recent al Heritage Foundation:

„Indiferent cât de mult își dorește America ca lumea să fie un loc mai simplu, mai puțin periculos, mai înclinat spre interacțiuni economice benefice decât spre conflicte violente, exemplele din istorie arată că mereu apar puteri concurente, iar SUA trebuie să fie capabile să își protejeze interesele în mai mult de o singură regiune în același timp“.

Nu putem separa siguranța, libertatea și bunăstarea noastră economică de restul lumii. Construim alianțele necesare prin intermediul comerțului, sprijinului militar și ajutoarelor umanitare. Obținem acces la materii prime prin comerțul cu națiuni de pe toate continentele. Ne protejăm propria patrie apărând națiunile prietene vulnerabile.

Prin urmare, la începutul lunii martie, când Office of the Director of National Intelligence (ODNI) a publicat Evaluarea anuală pentru 2023 privind riscurile de securitate realizată de Serviciile de Informații americane, studenții în domeniul politicii externe americane au fost extrem de atenți.

„Acest raport reflectă perspectiva comună a Comunității de Informații“, compusă din toate cele 17 instituții separate. Iar mesajul transmis este unul îngrijorător:

„În decursul anului viitor, Statele Unite și aliații lor vor trebui să facă față unui mediu internațional de securitate complex“.

Provocările, se menționează în raport, includ „mari puteri, puteri regionale în ascensiune, precum și o serie de entități neafiliate vreunui stat“, care „vor lupta pentru a obține poziția dominantă în ordinea globală“.

Printre aceștia se numără, bineînțeles, China și Rusia, dar și Iranul, Coreea de Nord și grupurile de teroriști islamiști revenite în forță.

În plus, se specifică în raport, „tehnologiile noi apărute sau cu evoluție rapidă“ ar putea „perturba societatea și modul tradițional de a face afaceri … creând vulnerabilități fără precedent și favorizând atacuri“.

Citește și Balonul de spionaj al Chinei dovedește că teritoriul american este vulnerabil

Este America pregătită pentru aceste amenințări numeroase și diverse? Analiza amănunțită realizată de Heritage Foundation arată că nu:

„Există un nivel semnificativ de risc ca actuala forță militară americană să nu fie capabilă să facă față unui conflict regional major și să gestioneze, în același timp, diverse acțiuni necesitând prezența și implicarea“.

Această opinie a fost exprimată într-un discurs extrem de sincer ținut la sfârșitul anului trecut de viceamiralul Charles A. Richard, liderul Comandamentului Strategic al SUA.

„În ceea ce privește poziția noastră comparativ cu China, ceea ce văd este că lucrurile merg încet în jos. E adevărat că procesul e lent“, a precizat Richard, „dar lucrurile clar merg înspre rău, întrucât ei reușesc să atingă noi capabilități mai rapid decât noi“.

După cum a evidențiat un studiu recent al American Enterprise Institute, se înregistrează o mare risipă în imensul nostru buget militar. Cu toate acestea, chiar dacă s-ar elimina această problemă, tot nu rezolvăm cele mai importante provocări cu care ne confruntăm.

Începând de la o flotă navală mai modernă și mai vastă și până la a fi auto-suficienți în a produce ceea ce au nevoie forțele noastre armate pe timp de criză, trebuie să ne decidem să facem din consolidarea armatei noastre – în mod eficient, dar deliberat și mult mai rapid decât în trecutul recent – o prioritate națională indiscutabilă.

„Să fii pregătit pentru război este cel mai eficient mijloc de a promova pacea“, spunea George Washington acum mai bine de două secole. Cuvintele sale sunt la fel de relevante în prezent ca atunci când le-a rostit pentru prima dată. Politicienii noștri ar face bine să țină cont de ele.

Tribuna.US