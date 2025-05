OPINIE | Cum fac diferența între critică și jignire?

Într-o lume tot mai polarizată pe teme sociale și politice, sever antagonizată de social media, riscăm să nu mai putem discerne între ce înseamnă o critică și când ea devine jignire.

„Fiecare are dreptul la opinii și la exprimarea acestora. Chiar și atunci când sunt opinii critice. Nimeni însă nu are dreptul la jignire, la calomnie, la defăimare și acuzații nefondate. Acestea sunt interzise de morala biblică, de legislația laică și chiar și de bunul simț (dacă există)”, scrie Costel Ghioancă, teolog și filosof, pe pagina sa de Facebook.

Sigur, întrebarea este cum să distingem între cele două? Cum fac diferența între critică și jignire?

1. CRITICA are la bază o analiză și evaluare a IDEILOR. Când cineva își exprimă o opinie (are dreptul să o facă!), altcineva poate critica acea opinie (din nou, are dreptul să o facă!). Într-o țară liberă unde se respectă libertatea de conștiință, astfel de critici sunt permise. De fapt, gândirea critică este folositoare și duce la progres, la idei noi, la amendamente și corecții ale opiniilor etc. Toți au de câștigat în urma acestui „schimb de idei”.

2. JIGNIREA, cu nuanțele ei, are loc atunci când:

Îi atribui unei persoane o idee pe care nu a susținut-o și nici nu dorește să o susțină;

Atac persoana și / sau familia acestuia, nu ideea susținută de acea persoană.

Judec motivațiile din spatele ideilor, fără a avea cu adevărat acces la inima omului;

Fac insinuări nedovedite;

Fac conexiuni nevalide din punct de vedere logic;

Fac amenințări cu pedepse pământești sau divine, fără a exista fapte sancționate de legea umană sau de cea divină;

Folosesc un limbaj vulgar, sarcastic, bășcălios;

Urmăresc în mod intenționat să aduc un prejudiciu de onoare;

Etichetez simplist, lovind în demnitatea unei persoane.

Cele de mai sus nu epuizează întregul hățiș al jignirilor, dar ne poate orienta cât de cât în subiect. „Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit.” (Matei 12:37)

