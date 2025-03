OPINIE | Democrații – și mass-media lor – dovedesc că sunt dușmanii poporului

Cel mai emoționant moment din timpul discursului președintelui Trump în fața Congresului a fost atunci când s-a referit la Devarjaye „DJ” Daniel, în vârstă de 13 ani, care a fost diagnosticat cu cancer cerebral în 2018. DJ avea aspirații de a deveni ofițer de poliție, scrie Rajan Laad pentru American Thinker.

Președintele Trump l-a făcut pe tânărul DJ membru de onoare al Serviciului Secret SUA.

DJ, care a luat loc în loja de oaspeți al președintelui împreună cu tatăl său, a părut plăcut uimit de anunț. După noua sa numire, DJ și-a afișat cu mândrie noul certificat și a fost ridicat de tatăl său pentru a fi văzut de mulțime.

Ca răspuns la această numire, în Camera Reprezentanților au izbucnit imediat scandări precum „D-J!”.

Dar nu toți au fost impresionați de acest act de bunătate.

Democrații au rămas în cea mai mare parte impasibili și așezați pe tot parcursul prezentării, deși au existat câteva aplauze rare pentru băiețel. Debbie Dingell, congresmenă democrată din Michigan, a părut să se încrunte și să-și dea ochii peste cap în semn de dispreț.

Democrații pretind că sunt partidul empatiei și apărătorul minorităților, dar nu au putut să facă efortul de a aplauda un tânăr afro-american care a supraviețuit cancerului.

Disprețul și apatia lor pentru oamenii obișnuiți nu este o surpriză; ceea ce este surprinzător este că nu s-au deranjat să ascundă aceste sentimente.

Dar abisul încă nu fusese traversat. Insensibilitatea democraților părea sfântă în comparație cu declarațiile de la MSNBC.

Maddow l-a catalogat în mod bizar pe Trump drept „dezgustător” pentru că a scos în evidență lupta eroică a lui DJ cu cancerul.

„Pentru informare – și acest lucru este dezgustător – președintele a făcut un spectacol din lăudarea unui tânăr care a supraviețuit până acum cancerului pediatric – ca și cum președintele ar avea ceva de-a face cu asta”, s-a înfuriat moderatoarea de stânga.

Acest lucru a dus la un discurs nebunesc al lui Nicole Wallace. Cuvântul „josnic” nu este suficient pentru a descrie aceste cuvinte și sentimente ale lui Wallace. Ea a vorbit pe un ton scăzut, strident și părea nefericită, ca și cum ar fi suferit de o migrenă de la 5 noiembrie 2024.

Ea a început bine:

„Să rămânem la DJ. Adică, cred că dacă a existat un moment în care tot corpul tău s-a putut relaxa și ai putut sărbători pe cineva, acela a fost supraviețuitorul cancerului în vârstă de 13 ani care ar dori să fie ofițer de poliție. A fost un moment cu adevărat frumos”.

Ea s-a făcut imediat de rușine când s-a folosit de starea lui DJ pentru a viza reducerile recomandate de DOGE pentru National Institutes of Health (NIH). Reducerile au fost făcute pentru a direcționa fondurile către costurile cercetării științifice, mai degrabă decât către cheltuielile administrative generale, dar Wallace a dat impresia că NIH a fost închis după reduceri.

„Problema este că, în frumusețea acelui copil se află tragedia președinției Trump, pentru că nu știm cum a supraviețuit cancerului pediatric, dar este probabil că a beneficiat de un fel de cercetare a cancerului. Și este un fapt că Trump a tăiat cercetarea în domeniul cancerului. Este un fapt că prin eliminarea NIH și prin toate reducerile, studiile privind cancerul pediatric sunt oprite. Cu voia lui Dumnezeu, nu va mai avea nevoie de tratament, dar dacă va avea nevoie, sper că NIH nu a fost responsabil pentru nimic din ceea ce i-a permis să trăiască atât de mult”.

Wallace s-a referit apoi la protestele de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, care au depășit măsura, cu următoarele cuvinte rușinoase. Ea a început cu încercări de a-și ascunde ura dorindu-i lui DJ o viață lungă.

„Îmi permit să mă bucur de DJ și sper să mai trăiască încă 95 de ani. Nu? Și sper să trăiască și viața pe care vrea să o trăiască. Vrea să fie polițist. Știe ce vrea să facă și poate că atunci când ai cancer în copilărie, asta se cristalizează pentru tine. Și sper să aibă o viață lungă ca ofițer de poliție”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Dar, în câteva momente, ea s-a asigurat că afirmațiile sale vor rămâne în analele istoriei televiziunii drept cele mai rușinoase, insensibile și josnice declarații făcute vreodată în direct.

„Dar sper că nu va trebui niciodată să apere Capitoliul Statelor Unite împotriva susținătorilor lui Donald Trump. Și dacă o va face, sper să nu fie unul dintre cei șase care își pierd viața din cauza sinuciderii. Și sper să nu fie unul dintre cei care trebuie să depună mărturie împotriva oamenilor care au comis acte de conspirație sedicioasă și apoi să trăiască pentru a vedea cum Donald Trump îi grațiază pe acei oameni”.

Este nevoie de o minte pur malefică pentru a menționa sinuciderea, chiar dacă este menționată ca o situație ipotetică, pentru un tânăr supraviețuitor al cancerului.

Este nevoie de o minte pur malefică pentru a menționa sinuciderea, chiar dacă este menționată ca o situație ipotetică, pentru un tânăr supraviețuitor al cancerului.

Așa cum era de așteptat, principala propagandistă democrată, Rachel Maddow, care se deghizează în jurnalistă, a rămas tăcută. Nici nu a verificat faptele inventate de Wallace cu privire la NIH, nici nu l-a mustrat pe Wallace pentru ipoteza sinuciderii tânărului DJ.

Conform standardelor MSNBC, Wallace ar putea fi catalogată drept rasistă și suprematistă albă pentru afirmațiile sale despre o persoană de culoare.

Nu trebuie să uităm că Nicole Wallace a fost sau poate rămâne o republicană care a lucrat pentru Jeb și George Bush și pentru campania lui John McCain. În cele din urmă, ea s-a mutat la faimoasa unitate de propagandă democrată lipsită de fapte, MSNBC, unde își întrece colegii liberali în a fi irațională, plină de ură și fără fundament.

Rolul ei la MSNBC este de a da oamenilor impresia că este permisă exprimarea tuturor opiniilor. Atunci când Maddow și Wallace îl critică pe Trump, ei raportează că Trump a fost criticat pe toate liniile de partid.

Wallace dovedește că sistemul bipartid a fost o eroare. Oamenii au presupus că republicanii și democrații reprezintă probleme extrem de diferite, prin urmare, vor exista schimbări majore atunci când Clinton l-a înlocuit pe Bush, Bush l-a urmat pe Clinton, iar Obama l-a urmat pe Bush. Dar din moment ce păpușarii erau aceiași, adică establishmentul din D.C., status quo-ul a prevalat.

Președinții dinaintea lui Trump au susținut războaie externe fără sfârșit și cheltuieli guvernamentale gratuite. Nu păreau să le pese de infrastructura în ruină, de pierderea locurilor de muncă din cauza externalizării, de inflația ridicată, de frontierele poroase etc. Problemele sociale au fost folosite pentru a menține publicul implicat și furios.

Personalități precum Nicole Wallace și Rachel Maddow s-au certat frecvent la televiziune în timpul anilor Bush. Asta făcea parte din înșelăciune. Dar acum și-au scos măștile; nu se mai prefac și își atacă inamicul comun – Donald J. Trump.

Declarațiile lui Wallace au dezvăluit, de asemenea, disprețul ei pentru Trump și susținătorii săi. Ea l-ar fi adulat pe D.J. dacă acesta ar fi făcut parte din discursul lui Biden sau Obama în fața Congresului. Dar din moment ce D.J. și familia sa au făcut parte din discursul lui Trump în fața Congresului, au meritat să fie dezumanizați.

Într-o democrație, mass-media are o funcție: aceea de a trage la răspundere reprezentanții aleși. De exemplu, publicul are dreptul să știe despre întârzierile publicării dosarelor Epstein și a dosarelor asasinării lui JFK, despre situația deportărilor, despre planurile administrației Trump de a combate inflația etc. Trebuie să existe o analiză a impactului reducerilor de cheltuieli recomandate de DOGE, atât la nivel local, cât și global. Trebuie să existe examinări serioase ale strategiei tarifare a lui Trump.

Dar, în schimb, cei ca Wallace se angajează în ură, exagerare, cazuri imaginare de intoleranță și invenții flagrante, iar mass-media de dreapta își petrece majoritatea timpului verificând faptele și aruncând în aer propagandiștii, în loc să tragă la răspundere administrația Trump.

Wallace dovedește afirmația președintelui Trump conform căreia propagandiștii ca ea sunt dușmanii poporului.

