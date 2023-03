OPINIE | Este timpul să restricționăm medicamentele chimice periculoase folosite pentru avorturi

La începutul acestui an, Food and Drug Administration (FDA) a făcut o modificare alarmantă a regulilor prin care se permite ca medicamente periculoase

La începutul acestui an, Food and Drug Administration (FDA) a făcut o modificare alarmantă a regulilor prin care se permite ca medicamente periculoase pentru avort să poată fi comandate online sau cumpărate de la farmacii fără consultarea unui medic, transformând astfel farmaciile și oficiile poștale în veritabile clinici de avort, analizează August Pfluger și Cindy Hyde-Smith pentru The Hill.

Această politică nesăbuită este cea mai recentă dintr-un lung șir de decizii FDA care au pus profiturile industriei avortului mai presus atât de legea federală, cât și de sănătatea și siguranța mamelor și a bebelușilor direct vizați de respectivele medicamente.

Însă, pentru prima dată în zeci de ani, s-ar putea să se întrevadă la orizont tragerea la răspundere a FDA și a industriei avorturilor.

Pe 18 noiembrie 2022, patru asociații medicale de talie națională și patru medici, care oferă asistență medicală pentru gravide și post-avort, au dat în judecată FDA pentru deciziile sale de a aproba și, ulterior, de a elimina reglementările privind prescrierea medicamentelor abortive.

Am fost mândre să coordonăm semnarea unui amicus brief de către o delegație de 13 senatori și 54 de deputați, cu ajutorul Americans United for Life, în sprijinul acestor asociații medicale și medici pro-viață.

Procesul Alliance for Hippocratic Medicine vs FDA audiat de Districtului de Nord din Texas reprezintă o oportunitate îndelung așteptată pentru ca instanța să sancționeze FDA pentru depășirea ilegală a atribuțiilor sale, punând în pericol sănătatea și siguranța femeilor și fetelor, și pentru că a încălcat legile federale consacrate care incriminează expedierea prin poștă a medicamentelor abortive (în ciuda eforturilor administrației de a reinterpreta respectivele legi).

De când FDA a aprobat inițial mifepristona, în 2000 – unul din cele două medicamente care se administrează pentru a provoca avortul – avem și mai multe dovezi cu privire la efectul negativ pe care aceste medicamente le au asupra femeilor și fetelor, precum și asupra copiilor nenăscuți.

Potențialele complicații pentru mamă cauzate de substanța abortivă includ hemoragii severe, infecții, necesitatea unor intervenții chirurgicale și chiar decesul.

În ciuda reglementărilor deficitare în materie de raportare, se știe despre cel puțin 28 de decese ale unor femei însărcinate și peste 500 de complicații care pun viața în pericol asociate cu administrarea mifepristonei – pe lângă miile de reacții adverse grave.

Avorturile pe cale medicamentoasă sunt de patru ori mai periculoase pentru mamă decât cele prin intervenție chirurgicală și pot duce la complicații grave. În comparație cu avorturile clasice, femeile care utilizează substanțe abortive sunt cu 50% mai predispuse să necesite asistență medicală de urgență în termen de 30 de zile de la utilizare.

Citește și Este timpul ca congressmanii pro-viață să treacă la ofensivă

În procesul de aprobare a medicamentelor pentru avort, FDA a abuzat în mod grosolan de un procedeu de aprobare accelerată, tratând sarcina ca pe o „boală“ și susținând că medicamentele oferă un „beneficiu terapeutic semnificativ“ față de tratamentele existente.

De asemenea, FDA nu și-a respectat obligațiile care îi revin în temeiul legii federale – de a studia efectul acestor substanțe asupra adolescentelor – și nu a demonstrat că sunt sigure în condițiile în care sunt utilizate conform indicațiilor de pe etichetă.

Recenta aprobare de către FDA a expedierii pilulelor abortive prin poștă și telemedicină a acordat, de asemenea, prioritate în mod ilegal intereselor industriei avortului față de protocoalele de siguranță exigente pe care le impune legea, încălcând și legislația penală federală.

Conform noilor protocoale FDA privind avortul la distanță, femeilor însărcinate li se răpește șansa unui examen fizic realizat de medic pentru a exclude contraindicații care ar putea pune în pericol viața, cum ar fi o sarcină ectopică, sau pentru a determina cu exactitate vârsta copilului.

Drept urmare, tratarea complicațiilor survenite este transferată de pe umerii celor din industria avortului către spitalele de urgență locale.

Poporul american merită mai mult de la guvernul său, mai ales când e vorba de protejarea unor vieți nevinovate și de prioritizarea sănătății și siguranței femeilor. FDA a fost înființată cu scopul de a proteja publicul de medicamente periculoase, dar agenția și-a ignorat principala menire prin decizia de a aproba și apoi de a elimina reglementările privind medicamentele pentru avort, până la punctul în care, în prezent, permite ca medicamentele să fie expediate prin poștă femeilor însărcinate fără ca acestea să fi fost consultate personal de un medic.

În ultimul rând, instanțele nu ar trebui să cedeze în fața tacticilor de intimidare și amenințare ale grupurilor pro-avort. Suntem profund îngrijorați de retorica periculoasă a unor aleși democrați care cer ca FDA să se opună deciziei judecătorești, dacă aceasta nu este în favoarea industriei avortului.

Respectarea statului de drept implică în mod necesar respectarea autorității sistemului judiciar de a aplica legea și datoria de a te conforma oricărei hotărâri judecătorești pronunțate în mod legal.

Facem din nou apel la FDA să retragă de pe piață mifepristona, un medicament abortiv letal, sau să restabilească cel puțin prevederile de sănătate și siguranță care au fost eliminate în mod neglijent și nesăbuit de către administrația Biden.

Deoarece FDA continuă să se eschiveze de la a-și face datoria și să depășească atribuțiile pe care i le-a acordat Congresul, vom sprijini în continuare acțiunile în justiție pentru a trage instituția la răspundere.

Femeile și copiii lor nenăscuți au dreptul să beneficieze de serviciile medicale adecvate.

Traducere și adaptare

Tribuna.US