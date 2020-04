Opinie: Iresponsabilitate și aroganță: cauzele dezastruoasei pandemii COVID-19 în Spania

Până în prezent, țara care a fost afectată cel mai grav de coronavirus este Spania. Spania a întrecut de mult Italia la numărul infectărilor (205.000), iar la numărul persoanelor decedate, peste 21.000, se apropie de Italia (peste 24.000). În Spania, procentul celor morți de coronavirus e de aproximativ 10%, iar în Italia de 13%. (În România e de 5,3%).

De ce e cazul Spaniei deosebit? Pentru că pandemia a venit peste Spania subit, s-a extins mai rapid decât în alte țări europene și a găsit-o nepregătită. Și asta cu toate că Spania se mândrea, cu câțiva ani în urmă, că are cel mai avansat sistem de asistență medicală din lume.

Care au fost cauzele care au dus Spania în aceasta situație de dezastru? Recent am dat peste două articole care discută subiectul, unul din New Yorker, iar al doilea din New York Times. Articolul din New York Times e scris de un jurnalist spaniol.

[https://dnyuz.com/2020/04/13/spains-lethal-secret-we-didnt-have-the-best-health-care-in-the-world-2/]

Astăzi postez prima parte a materialului privind Spania și mâine intenționez să postez a doua parte.

La ora actuală, Spania e guvernată de un guvern de coaliție socialist. Spania este una dintre cele mai polarizate, politic vorbind, țări din Europa. Coalițiile de guvernământ se prăbușesc frecvent, alegerile sunt și ele frecvente, iar stabilitatea politică a Spaniei suferă. La fel economia și, inevitabil, oamenii.

Guvernul actual „progresist” al Spaniei, însă, s-a dovedit a fi în întregime incapabil de a preveni pandemia și de a o stopa. Cazul Spaniei este unul foarte tragic, care merită compasiunea și simpatia noastră. Dar nu trebuie să evităm și lecția pe care o învățăm de la spanioli. Când te confrunți cu o pandemie, iresponsabilitatea, ignoranța (ori, am putea chiar spune, prostia) și aroganța au consecințe.

Prostia autorităților și extremiștilor spanioli a fost evidentă pe 8 martie, când zeci de mii de persoane, în speță feministele și tot felul de radicali aparținând unei game ideologice „progresiste” vaste, au descins pe străzile Madridului și în alte orașe din Spania să sărbătorească Ziua Internațională a Femeii.

Sărbătoarea aceasta e, fără îndoială, legitimă, avându-și originile în preocupările legitime ale femeilor că sunt marginalizate în societate. Din nefericire, la fel cum s-a întâmplat și cu alte evenimente și sărbători de bun simț, mișcările sociale din ultimele decenii, în principal „minoritățile sexuale” și cele feministe, au deturnat Ziua Internațională a Femeii. Ea a devenit, în toată lumea, o ocazie pentru diverse grupuri vocale, anti-familie, anti-căsătorie și anti-bărbați, să descindă cu milioanele pe străzile Occidentului pentru a ataca familia, căsătoria, bărbații, creștinii și persoanele cu principii tradiționale.

Din nefericire, Spania este unul dintre exemplele mai radicale. În ianuarie am postat un material privind afirmațiile ministrului educației din Spania, potrivit cărora familiile tradiționale care se opun educației sexuale sunt „familii homofobe”.

Revenind la 8 martie, străzile Madridului au fost împânzite de zeci de mii de radicali anti-familie, în speță feministe și „minorități sexuale”, scandând, la unison, lozinci de genul „a rapist in your path” și „the real epidemic is patriarchy”. Prima lozincă insinua că fiecare bărbat e suspect, deoarece bărbații sunt înclinați să violeze femeile. În consecință, femeile erau atenționate să se ferească de bărbați sau să-i privească cu suspiciune.

A doua lozincă e ușor de priceput. Epidemia de care trebuie să ne ferim, strigau feministele, nu e coronavirusul, ci bărbații.

Pe lângă Madrid, sute de demonstrații similare au avut loc în toată Spania în aceeași zi. Formațiuni conservatoare de dreapta au ieșit și ele în stradă pentru a contracara demonstrațiile feministelor. La demonstrația din Madrid a participat și Prima Doamnă a Spaniei, Vicepreședintele Spaniei, mai mulți miniștri și politicieni influenți.

În după-amiaza aceleași zile, o zi de duminică, stadioanele Spaniei erau pline de fani care urmăreau fără îngrijorare meciurile de fotbal. Sute de mii au demonstrat pe străzile Spaniei dimineață, înghesuiți ca sardinele, și sute de mii au stat, tot ca sardinele, pe stadioanele Spaniei după-amiază.

Primul caz de infecție cu coronavirus în Spania a fost raportat pe 31 ianuarie. După cum vă puteți aștepta, avalanșa a început pe 9 martie, fără ca autoritățile să o mai poată controla. Azi s-a ajuns la punctul în care Spania pare să fi capitulat.

Peter Costea