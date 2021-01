Opinie: Lipsa de încredere a americanilor unul în celălalt devine periculoasă

Nu s-a acordat suficientă atenție asupra motivului pentru care mulți americani au ajuns să creadă că „cealaltă parte” va distruge țara dacă va obține puterea, analizează The Federalist.

Este o mărturie a cât de ireligioși am devenit faptul că nimeni nu s-a gândit să numească invadarea Capitoliului pe 6 ianuarie Epifania Revoltelor. Cu toate acestea, izbucnirea mortală a fost cea mai epifanică.

Una dintre ideile fulgerătoare pe care ar trebui să le aibă națiunea este aceea că forțele de centru care obișnuiau să mențină America unită sunt epuizate sau nu mai există. Acest lucru face ca actuala noastră „politică de regim” – profundul nostru dezacord existențial cu privire la modul în care ar trebui constituită țara – să fie periculos de instabilă.

Cu alte cuvinte, dacă oamenii au motive să creadă asta, așa cum a spus președintele Trump mulțimii pe 6 ianuarie, „Dacă nu luptați cu tot ce aveți, nu veți mai avea o țară”, unii vor lupta cu tot ce au, iar mințile cele mai confuze ar putea chiar să comită violențe.

S-au vărsat butoaie de cifre și cerneală dacă ceea ce a spus președintele constituie incitare legală, ceea ce este just. Și totuși, nu s-a acordat suficientă atenție asupra motivului pentru care mulți americani au ajuns să creadă că „cealaltă parte” va distruge țara dacă va obține puterea.

Într-un eseu scris luna trecută, am spus că gânditori precum Christopher Caldwell și Charles Kesler argumentează credibil faptul că în prezent trăim sub constituții rivale. Una este Constituția din 1787 și cealaltă o constituție politică identitară care calcă în picioare drepturile cheie protejate de documentul anterior, precum egalitatea în condițiile legii, drepturile de libertatea de expresie etc.

„Până la rezolvarea acestei confruntări dintre constituțiile noaste rivale, țara nu se va angaja într-o politică normală, ci în politica mai volatilă de regim, care decide în ce regim trebuie să trăim”, am scris.

Să luăm în considerare că atacul asupra simbolului democrației noastre la începutul acestei luni nu s-a întâmplat în vid, ci a venit după șapte luni de proteste distructive, revolte și jafuri care au produs zeci de morți și daune între 1 și 2 miliarde de dolari.

Stânga controlează mass-media și, astfel, narativul. Cele peste 12.000 de proteste și aproximativ 700 de revolte suferite de SUA au fost denumite în unanimitate „proteste pentru justiția socială” de către această presă adulatoare. Prin contrast, ceea ce s-a întâmplat pe 6 ianuarie este un puci suprematist alb eșuat.

Aceste versiuni ale evenimentelor nu îi determină pe americani să se întrebe dacă legăturile care ne unesc au nevoie extremă de reparații. Totuși, să nu ne așteptăm la altceva. Anul trecut, principalele noastre trusturi de presă au concediat orice editor sau jurnalist care s-a îndepărtat de scriptul acceptat. În acest nou an, Big Tech dezactivează rapid persoanele și instituțiile care îndrăznesc să adopte o abordare diferită.

Unele rețele de socializare sunt deconectate acum cu afirmația nejustificată că unii abonați le-au folosit pentru a planifica atrocitățile din 6 ianuarie, un pas legitim dacă acestea ar fi utilizate strict pentru a preveni violența reală. Dar organizațiile Black Lives Matter au folosit și ele platformele de socializare pentru a organiza anarhia de anul trecut, iar aceste portaluri nu au fost niciodată amenințate.

Astfel, este puțin probabil să luăm în considerare lecțiile unei prelegeri pe care profesorul Jonathan Haidt a susținut-o acum trei ani la Universitatea din New York. Din punctul nostru de vedere a sunat profetic de trist.

Haidt a explicat că oamenii au evoluat pentru a fi tribaliști.

„Întregul motiv pentru care dominăm planeta și nu o face niciun alt primat, este pentru că am găsit o modalitate de a coopera în grupuri mici. Cu toate acestea, suntem tribaliști, dar nu suntem obligatoriu tribaliști”.

Pentru o lungă perioadă de timp, a spus Haidt, America a identificat cum să „reducă tribalismul” cu un consens comun în jurul „religiei civice americane”. Dar, „când acele forțe centriste slăbesc, vă puteți aștepta la o revoluție, haos, un ciclu de declin al încrederii și la decăderea unei societăți”.

În anii 1960, America s-a confruntat cu forțe centrifuge care au fost chiar mai violente decât în acest deceniu, a spus Haidt, adăugând îngrijorător că „forțele centriste care ne țineau uniți erau atât de puternice atunci încât națiunea a reușit să depășească momentul. Acum, avem foarte puține forțe care ne țin împreună”.

Iar astăzi, acea epifanie ne privește în față.

Tribuna.US