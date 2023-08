OPINIE | M-am mutat din Ohio în New York. A fost o prostie din punct de vedere financiar?

Da, a fost o mișcare proastă dacă te gândești pe termen scurt. Dar, pe termen lung, pare a fi un pariu bun

Timp de trei ani, am fost mai sigur și mai stabil din punct de vedere financiar decât am fost vreodată. Împreună cu soția am cumpărat prima casă, am făcut investiții prudente, iar contul nostru de economii a ajuns în sfârșit la patru cifre, scrie Will Flannigan pentru The Wall Street Journal.

Ne-am stabilit într-o casă colonială de 180 metri pătrați, în apropiere de Cleveland, într-un cartier liniștit, cu străzi pline de copaci. Aveam o curte în spate, cu grădină. Ne-am parcat mașina într-un garaj. Amândoi aveam birouri acasă și lucram de la distanță cu normă întreagă. Am făcut chiar și prima noastră vacanță împreună.

După 10 ani de căsnicie, multe sacrificii și două mutări în cealaltă parte a țării, am reușit în cele din urmă să obținem „visul american”. Viața noastră era de invidiat după majoritatea standardelor.

Apoi, la începutul acestui an, am renunțat la tot.

Majoritatea oamenilor ne-ar considera nebuni sau poate disperați. Dar, în timp ce atât de mulți din lumea profesională erau ocupați să fugă din New York City spre suburbii și mai departe, acceptând slujbe la distanță care le permiteau să locuiască oriunde, noi ne-am mutat în oraș, pentru o slujbă care mă obliga să fiu la birou.

Cheltuieli triplate

Pe hârtie, desigur, mișcarea părea absurdă. Cheltuielile noastre s-ar fi triplat, veniturile ar fi crescut doar moderat, iar economiile noastre ar fi fost distruse.

Calculele arătau că totalul cheltuielilor noastre de mutare va fi de cel puțin 20.000 de dolari, inclusiv cheltuielile de mutare, comisioanele de brokeraj, depozitul de securitate, chiria pe prima lună și o ședere de trei zile în oraș pentru a găsi un apartament.

Ca să nu mai vorbim de faptul că costul vieții în New York este cu 161% mai mare decât în Cleveland. Pentru a pune lucrurile în perspectivă: ipoteca noastră în Cleveland este de 1.150 de dolari pe lună, inclusiv taxele. Între timp, chiria lunară mediană pentru un apartament cu un dormitor în Manhattan este de 4.250 de dolari.

Chiar dacă aș fi primit o mărire de salariu substanțială, nivelul nostru de trai ar fi avut inevitabil de suferit. Pentru a ne menține stilul de viață, am avea nevoie de un venit pe gospodărie de cel puțin 400.000 de dolari. Eu și soția mea, împreună, aducem acasă mai puțin de jumătate din această sumă.

În zdrențe

Toate temerile noastre financiare s-au adeverit conform așteptărilor. Când am acceptat noul loc de muncă și am fost de acord să mă mut la New York în termen de un an, am dat startul unei fuziuni financiare de 12 luni, care avea să se încheie cu contul meu în zdrențe și cu economiile mele ca o rămășiță a ceea ce a fost odată.

Și totuși, un an mai târziu, sunt încă convins că am făcut mișcarea corectă.

„Planificarea financiară și planificarea carierei înseamnă mai mult decât matematică”, mi-a spus T.J. Williams, vicepreședinte regional la Wealth Enhancement Group.

Williams are experiență directă în situații ca a mea. La începutul carierei sale, s-a mutat din zona rurală a Pennsylvaniei la Boston pentru a lucra și pentru a căuta mai multe oportunități. A acceptat chiar și o reducere de salariu pentru a face acest lucru. Deși a avut dificultăți pe termen scurt, ar face-o cu plăcere din nou, spune el.

„Pentru o victorie pe termen lung, este bine să faci un pas înapoi, știind că vei face doi pași înainte”, spune el. „Nu este nimic rău în a paria pe tine însuți, dar apoi trebuie să mergi să reușești”.

O copilărie dificilă

Dar decizia mea a reflectat, de asemenea, de unde vin și prin ce am trecut. Fiind o persoană care a crescut într-un orășel aflat la intersecția dintre Rust Belt, Appalachia și Țara Cărbunelui, la sud de Youngstown, Ohio, sunt familiarizat cu dificultățile financiare. Sunt, de asemenea, foarte conștient de oportunitățile tot mai reduse pe care le oferă zona și de stresul care vine odată cu aceasta.

Sunt fiul unei mame singure care a lucrat în industria prelucrătoare, ceea ce m-a plasat într-un club exclusivist, dar în creștere în anii ’90: un copil din clasa muncitoare, cu o situație dificilă.

Din nefericire, mama mea a fost victima concedierilor de mai multe ori când eram copil. Am văzut-o cum a trecut de la o carieră solidă din clasa de mijloc inferioară la transformarea ei, aparent peste noapte, într-o femeie care lucra la o benzinărie și primea bonuri de masă.

Nu am vorbit prea mult despre finanțe atunci, sau niciodată, dacă e să fiu sincer. Dar știu cum arată stresul financiar: fumatul în lanț la măsuța de cafea cu plicurile pline de facturi pe care scrie „scadent” sau „în curs de colectare”. Ruina financiară sună ca un robot telefonic plin de ultime avertismente și ultimatumuri.

Mi-am plătit facultatea cu burse Pell, împrumuturi pentru studenți și lucrând la două locuri de muncă în timp ce mergeam la cursuri. După șapte ani și 50.000 de dolari în datorii la împrumuturi studențești, am renunțat la școală și am început să lucrez cu normă întreagă. Mai aveam doar câteva credite până la absolvire.

Chiar și după ce am părăsit școala, lucrând cu normă întreagă pentru o revistă de artă, abia mă descurcam din punct de vedere financiar. Câștigam 12.000 de dolari pe an, iar după aproximativ nouă luni aveam atât de multe datorii încât am renunțat.

După aceea, am aplicat peste tot unde am putut, inclusiv la McDonald’s. Nu am reușit să mă angajez nicăieri. Soția mea și cu mine am locuit chiar și în subsolul unei vechi biserici prezbiteriene și făceam duș dintr-o găleată când lucrurile erau dificile. M-am ferit de recuperatori, am cerșit la agențiile de recuperare a creanțelor și am privit fix într-un frigider în care nu aveam nimic în el în afară de salam și cartofi.

În cele din urmă, mi s-a oferit un loc de muncă la un mic ziar agricol din orașul meu natal – un drum care, 10 ani mai târziu, a dus la primirea unei oferte de muncă de la The Wall Street Journal.

Ideea este următoarea: Anii de restriște financiară ne-au pregătit să facem economii și să trăim confortabil, de la salariu la salariu, dacă va fi nevoie. Dacă am putut prospera în subsolul unei biserici vechi dintr-un orășel din Appalachia și să facem duș într-o găleată, cu siguranță putem trăi într-un apartament cu un dormitor cu o presiune a apei îndoielnică în Upper West Side, nu-i așa?

În plus, este mult mai ușor să trăiești de la salariu la salariu cu oportunități de a avansa, în comparație cu a trăi de la salariu la salariu cu puține oportunități la vedere.

Cum era de așteptat

Deci, cum a funcționat? Cam așa cum mă așteptam: Am simțit că am aruncat bani în gura mare, mereu flămândă și plină de bani a orașului New York. Și ne-am întors la viața pe care o duceam după facultate: simplă.

Economisim bani prin faptul că nu avem o mașină. Și am redus unele cumpărături de lux – cum ar fi cumpărăturile de la magazinul alimentar local în loc de Whole Foods. Dar o mare parte din aceste economii au fost consumate de mâncarea în oraș.

Un aspect pozitiv este faptul că avem chiriași în casa noastră din Cleveland, care ne plătesc ipoteca și ne dau un mic plus în fiecare lună. Înainte de a ne muta, am contractat o a doua ipotecă modestă ca rezervă pentru situații de urgență și pentru a avea lichidități în cazul în care casa noastră veche de 100 de ani se prăbușește într-o groapă sau, mai probabil, cazanul trebuie să fie înlocuit.

Nimic din toate acestea nu a fost ușor din punct de vedere psihologic.

Michelle Griffith, consilier senior în domeniul averii la Citi Personal Wealth Management, descrie ceea ce trăiesc ca fiind “„remușcări legate de risc” – ideea că această mare ajustare a stilului de viață mă face să-mi amintesc de vremurile bune din Cleveland, când eu și soția mea puteam cheltui banii fără să ne gândim prea mult.

Acum, se pare că fiecare achiziție pe care o facem va trebui să treacă printr-o examinare suplimentară. Avem nevoie de ea? Avem nevoie de ea acum? La ce suntem dispuși să renunțăm pentru a o avea?

„Vei trece printr-o perioadă de doliu pentru un stil de viață diferit”, spune Griffith.

De asemenea, îmi spun că suntem încă în faza de ajustare a finanțelor noastre. Nu va fi întotdeauna așa.

„Acordă-ți grație pe măsură ce treci prin asta”, spune Williams. „În mod obișnuit, ne judecăm pe termen foarte scurt. Apoi este o chestiune de perspectivă. Când vei avea 60 de ani și vei privi în urmă, cum ajută sau împiedică acest lucru traiectoria carierei tale?”

Este evident că această mutare a fost un avantaj pentru cariera mea.

Întotdeauna am văzut New York-ul ca pe un oraș al secvențelor “Home Alone 2: Lost in New York”, “The Muppets Take Manhattan” și, preferatul meu personal, “Gremlins 2: The New Batch”. În mod ideal, continuările filmelor sunt mai mari, mai bune și mai zgomotoase decât originalele. În domeniul poveștilor, acest lucru se numește creșterea mizei.

Și nimic nu sporește miza mai mult decât posibilitatea unei ruine financiare totale și absolute într-unul dintre cele mai scumpe orașe de pe planetă. Trebuie doar să-mi amintesc: am pariat pe mine însumi. Acum trebuie să mă țin de cuvânt.

Tribuna.US