Opinie: O nouă pandemie se dezlănțuie peste America pe 15 iunie: Instituționalizarea revoluției sexuale

Vă atenționez din nou astăzi că în vârful piramidei societății se află o elită seculară minoritară care disprețuiește democrația, statul de drept și pe omul de rând. Gândește în termeni ezoterici, a concentrat puterea decizională în mâinile ei, marginalizează pe cei care gândesc diferit ori se opun, și nu are plăcerea să stea la masă cu oamenii simpli, cu cei care trudesc de dimineață până târziu noaptea să pună o pâine pe masa familiilor lor. Nici nu are răbdare să asculte opiniile lor, pe care le disprețuiește. Este o elită care găsește pe cei care o votează ușor de manipulat, plictisitori, și o interesează prea puțin îngrijorările lor ori perspectivele lor de viață.

Aceste gânduri pe care vi le ofer astăzi nu reflectă doar îngrijorarea mea, ci și îngrijorarea altor oameni de bună credință. Elita aceasta care disprețuiește majoritatea și-a găsit un loc confortabil, pe banii noștri, în parlamentele țărilor, dar și în tribunalele democrațiilor occidentale. În săptămâna aceasta, dovada cea mai explicită a acestei crize a democrației a fost decizia data pe 15 iunie de Tribunalul Suprem SUA în cazul Bostock v. Clayton County. [Link: https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/17-1618_hfci.pdf]

Este o decizie cât se poate de periculoasă. Pentru toți cetățenii americani, fără deosebire de apartenență rasială, etnică ori confesională. Pentru democrația americană. Pentru Republica Americană / the American Republic. Ea periclitează stabilitatea democrației și încrederea cetățenilor în tribunale.

Bostock v. Clayton County este decizia care a impus nediscriminarea pe bază de orientare sexuală și identitate de gen la locul de muncă în America. Surprinzător cum ni se pare, până acum America nu avea o lege federală împotriva discriminării împotriva „minorităților sexuale” la locul de munca.

Bostock, însă, a schimbat totul. 6 din cei 9 judecători ai Curții Supreme din SUA au interpretat legea nediscriminării adoptată în America în 1964 să interzică, începând din anul pandemiei 2020, discriminarea la locul de muncă împotriva homosexualilor și a persoanelor transgender.

Nimic rău cu asta, ați spune foarte mulți dintre voi. Nu tocmai, dacă ne gândim la consecințele radicale ale acestei decizii judecătorești. Decizia aceasta a fost aplicată și unui caz din Michigan intentat de o persoană transgender unei firme creștine de servicii funerare. Un bărbat a anunțat patronii creștini ai firmei că își schimbă sexul în femeie și va veni la lucru îmbrăcat ca femeie.

Din convingeri religioase și pentru a proteja decorul respectuos al casei funerare, patronii s-au opus și, neajungând la o înțelegere, l-au concediat. După ani de zile, acest incident a ajuns în Tribunalul Suprem al SUA unde persoana transgender a câștigat.

Bostock a încălcat flagrant câteva principii de drept și democrație. Primul principiu e separarea puterilor în stat. Legiuitorul dă și modifică legea, nu judecătorul. În Bostock, judecătorul a modificat legea după plăcerea lui, dându-i un conținut după voia lui. Al doilea principiu e discriminarea la adresa persoanelor religioase. Decizia marginalizează creștinii.

Implicațiile acestei decizii sunt masive pentru școlile creștine, grădinițe, universitățile creștine, seminariile și instituțiile teologice creștine, școlile parohiale catolice și ortodoxe, bisericile, instituțiile creștine, și toată infrastructura creștină a Americii. A subminat în mod agresiv și iremediabil clasa de oameni care a fondat America și i-a dat conturul social, cultural și civilizațional tradițional.

La începutul Americii au fost universitățile creștine, spitalele creștine, școlile creștine, confesiunile religioase stabile cu mii de biserici, o infrastructură caritabilă și o rețea socială creștină imensă. Peste noapte, Bostock a distrus această imensă contribuție a creștinismului la istoria, clădirea și edificarea Americii.

Începând de azi, tehnic vorbind, școlile creștine, bisericile, universitățile creștine, firmele creștine, instituțiile caritabile creștine, parohiile catolice, nu-și vor mai putea tria angajații după principii creștine. Vor trebui să permită bărbaților îmbrăcați ca femei să fie angajați ai firmelor creștine, ai școlilor creștine. Să permită angajaților homosexuali să-și afișeze stilul de viață homosexual în toate contextele creștine. Homosexualii vor putea să solicite orice loc de muncă în oricare instituție creștină fără a putea fi respinși. Cel puțin în teorie.

Pedofilii vor intra în instituțiile creștine, de la grădiniță până în azilele de bătrâni. Manifestările sexuale fără pudoare nu vor putea fi stopate. Mărturisesc că decizia Bostock e cu mult mai radicală decât oricare decizie emisă de CEDO privind dreptul la nediscriminare a homosexualilor la locul de muncă, inclusiv în sfera creștină, pe care o cunosc.

Zile negre au descins asupra Americii pe 15 iunie. Creștinii au fost luați prin surprindere. Doi judecători care pretind a fi creștini, Roberts (Catolic) și Gorsuch (Protestant) au trădat mișcarea conservatoare și creștină din America pe 15 iunie. Au redus-o la ruine.

Dar tot la ruine au redus și democrația americană. Când Tribunalul Suprem își arogă autoritatea de a legisla și de a elimina din spațiul decizional legislativul care reprezintă cetățenii, și a ales să facă lucrul acesta într-o zonă atât de sensibilă și importantă ca sexualitatea, ceva nu e în regulă. “Something is rotten / ceva e putred” cum scria Shakespeare. Ceva e strigător la cer. Oamenii de bună credință nu pot sta indiferenți. Cu capul plecat. Cu atitudinea „vine sfârșitul lumii”.

Dacă vi se par scandaloase comentariile mele, vă încurajez să citiți comentariul unui bărbat mult mai influent decât mine, avocat și el, Senatorul Republican Josh Howley (Missouri) pentru a vă convinge că ceea ce s-a întâmplat în America ieri e de profundă îngrijorare pentru creștinii conservatori ai Americii. [Link: https://www.thepublicdiscourse.com/2020/06/65043/]

În opinia lui Hawley, decizia Bostock „marks a turning point for every conservative / constituie un punct de turnură pentru fiecare conservator.” Are dreptate. Ea a șocat conștiința tuturor creștinilor din America. Va distorsiona mințile multora. Constituie și o altă provocare masivă pentru creștinii Americii, dar mai ales, pentru copiii lor.

Peter Costea