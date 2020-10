Opinie: Sunt un militant pentru drepturile copiilor. De aceea votez pentru Trump!

Nu l-am votat pe Donald Trump în 2016, dar anul acesta, doar intervenția lui Dumnezeu m-ar putea împiedica să fac acest lucru. În 2016, Trump nu avea niciun istoric. Dar acum are și este uimitor, declară Katy Faust, director al organizației Them Before US, într-un articol din Federalist.

Povestea de viață a lui Katy Faust este una incredibilă. Katy a crescut ca fiica unui cuplu lesbian și ajunsă la vârsta adolescenței a înțeles, mai ales din proprie experiență, cât de grav sunt afectați copiii care cresc în cămine fără părinți naturali. Katy Faust este un avocat al drepturilor copiilor și se opune căsătoriei între persoane de același sex.

Nu inventez scuze pentru postările nestăpânite de pe Twitter ale lui Trump și încă mă crispez amintindu-mi lista de declarații stânjenitoare și comportament nedisciplinat la care am asistat cu toții în ultimii patru ani. Cu toate acestea, ceea ce a realizat administrația Trump este uimitor.

Mă refer la acorduri de pace monumentale în Orientul Mijlociu, nivel record de scădere a șomajului în rândul minorităților, număr istoric de posturi vacante ocupate cu judecători conservatori, refuzul lui Trump de a folosi pandemia ca scuză pentru o preluare masivă a puterii federale și faptul că a fost cel mai anti-război președinte din viața mea. Acestea sunt doar câteva exemple.

Aceste realizări nu sunt nici măcar principalele motive pentru care votez pentru președinte. Sper într-o realegere a lui Trump, deoarece administrația sa a susținut drepturile copiilor și este imperativ să oprim eforturile Democraților de a submina aceste drepturi.

Tura trecută, Trump nu avea nici un istoric. Dar acum are.

În 2016, nu credeam că președintele Trump este pro-viață. De altfel, nici nu credeam că este un conservator. Dar Trump a fost cel mai pro-viață președinte din timpul meu. El a fost primul președinte care a vorbit la Marșul pentru Viață, a finanțat centre de resurse pentru gravide folosind dolari alocați pentru Planned Parenthood, a pus capăt avorturilor finanțate de contribuabili în străinătate, a protejat drepturile de conștiință pentru furnizorii de servicii medicale prolife și multe altele. Copiii au dreptul la viață, iar acest președinte și-a folosit puterea pentru a-l proteja.

Drepturile copiilor ieșiți din uter sunt la fel de importante. Organizația mea nonprofit, Them Before Us, pledează pentru dreptul copiilor de a fi cunoscuți și iubiți de singurele două persoane responsabile de existența lor – mama și tatăl lor. Acest drept este garantat atunci când sunt crescuți în casa mamei și tatălui lor căsătoriți.

Nu întâmplător, căminul oferit unui copil de părinți biologici căsătoriți este însăși structura familială care are ca rezultat cele mai scăzute niveluri de abuz și neglijare a copiilor și este cea mai bună șansă a noastră de a reduce bolile sociale care îi afectează pe copiii din ziua de azi. Este, de asemenea, relația adultă pe care democrații, intenționat sau nu, au subminat-o de zeci de ani. Fie prin redefinirea căsătoriei, fie prin stimularea absenței tatălui datorită programelor de asistență socială, politicile democrate se află la baza dezintegrării familiei americane.

Administrația președintelui Barack Obama și-a făcut un scop din a refuza ajutorarea țărilor sărace, cu excepția cazului în care se supuneau imperialismului său cultural care le-a erodat valorile tradiționale privind contracepția, avortul și căsătoria. În contrast puternic, administrația Trump a condus lăudabil efortul necondiționat de a dezincrimina homosexualitatea pe tot globul. Această administrație a dovedit că valorile tradiționale pot fi susținute fără a fi opresiv cu homosexualii.

Protejarea copiilor în fața prădătorilor de toate soiurile

Se pare că mulți dintre cei care insistă că „familiile trebuie să fie împreună“ sunt aceleași persoane care induc separarea familiei prin metoda surogat-ului și prin donarea de spermă și ovule, tehnologii care duc, de asemenea, la pierderi pentru copil pe tot parcursul vieții. Copiii au dreptul la părinți. Prin urmare, organizația mea nonprofit s-a opus surogatului comercial, eforturilor de a elimina cuvintele mamă și tată din legile parentale, încurajează adopția centrată pe copil și pledează pentru certificatele de naștere care reflectă părinții biologici ai unui copil, nu intenția unui adult de a fi părinte.

În timp ce lupta pentru drepturile copiilor de a avea mamă și tată variază în funcție de stat, adversarii noștri Democrați sunt la un pas de noi. Ei încearcă cu tenacitate să spulbere drepturile copiilor și să codifice dorința adulților în orice problemă legată de căsătorie și familie.

Copiii au, de asemenea, dreptul la un corp întreg și sănătos, chiar dacă se luptă cu disforia de gen. Fostul vicepreședinte Joe Biden, în mod șocant, susține schimbarea de sex pentru copiii de opt ani.

Având în vedere că marea majoritate a copiilor cu confuzie de gen care experimentează pubertatea fără interferența medicului sfârșesc prin a-și îmbrățișa sexul biologic, încurajarea copiilor prepuberi să-și deterioreze permanent corpul în numele „tranziționării“ este abuz asupra copiilor. Adulții sunt liberi să aleagă ce să facă cu corpul lor, dar copiii au dreptul să atingă vârsta maturității cu organe și corpuri sănătoase, intacte, nealterate de blocanți ai pubertății și hormoni sexuali încrucișați.

Copiii au nevoie de informații corecte cu privire la sistemul lor de reproducere și evitarea riscurilor sexuale, dar acesta nu este genul de educație sexuală pe care Democrații îl promovează pentru elevii noștri de K-12. Mai degrabă, „Educația sexuală cuprinzătoare“ pe care o susțin este adesea obsedată de plăcere și neștiințifică.

De fapt, multe dintre aceste materiale orientate ideologic sunt atât de grafice, încât televiziunea de stat trebuie să emită un avertisment la difuzarea dezbaterii din camera legislativului. În loc să fie pregătiți pentru abuz prin participarea la curse de prezervative în clasă, copiii de zece ani ar trebui învățați să denunțe pe oricine îi invită să folosească prezervativul. Copiii au dreptul de a-și menține inocența, mai ales în școală.

Administrația Trump a inversat „îndrumarea“ din epoca Obama care forța fetele de vârstă școlară să împartă băile și vestiarele cu băieții biologici, trecându-se adesea peste obiecțiile fetelor. Femeile și fetele au dreptul la viață privată, dar acest drept nu se regăsește printre „emanațiile și penumbrele“ constituției, care este, potrivit judecătorului Blackmun, locul unde e localizat „dreptul“ de a avorta copii. Se regăsește acolo unde o fată poate să spună „nu“ bărbaților și băieților care o privesc cum se dezbracă în vestiar.

Democrații: Atacă copiii la fiecare pas

Această administrație a restabilit, de asemenea, dreptul copiilor noștri din campusurile universitare de a fi tratați conform normelor legale. Departamentul de Educație al lui Trump s-a dovedit serios în ceea ce privește protejarea drepturilor elevilor de la grădiniță până la facultate.

Așa cum alimentația de calitate este importantă în dezvoltarea fizică a copilului, contactul direct este esențial pentru fiecare etapă a dezvoltării lui sociale și emoționale. Cu toate acestea, lockdown-uri COVID extreme au întrerupt activitatea taberelor de vară, echipelor sportive și școlilor cu învățare față-în-față, în ciuda faptului că pentru copii e mai mare probabilitatea să moară din cauza înecului decât din cauza COVID.

Închiderea școlilor a făcut ca planurile de studiu la distanță pentru copiii cu nevoi speciale să fie practic imposibile, iar părinții îi văd regresând. Bolile mintale ale copilăriei au atins cote înalte, iar învățarea online face ca studenții defavorizați să rămână și mai mult în urmă. În timp ce sindicatele din învățământ, majoritar democrate, sunt primele care susțin menținerea școlilor închise mai mult timp, Trump solicită redeschiderea școlilor, în condiții de siguranță, ori de câte ori este posibil.

Aceste aspecte se află în fruntea unei liste lungi de atacuri ale Partidului Democrat asupra drepturilor și nevoilor copiilor. De asemenea, ei muncesc din greu pentru a dezincrimina sexul cu minori, a slăbi drepturile părintești și a forța părinții să accepte școlile defectuoase desemnate de guvern atunci când aleg tipul de școală pentru propriii copii.

Democrații sunt în mod constant pe partea greșită față de copiii Americii. Și asta mă pune pe mine de partea lui Trump.

Tribuna.US