Orașul din SUA care rămâne fără poliție din cauza managerului progresist al orașului

În Kenly, Carolina de Nord, se întâmplă un eveniment fără precedent în istoria recentă a Statelor Unite – orașul rămâne fără întreg departamentul de poliție. Motivul? Ofițerii demisionează în semn de protest față de managerul orașului care se consideră o „progresistă responsabilă”.

Șeful poliției din Kenly, Josh Gibson, a scris într-o postare pe Facebook că el și toți cei cinci ofițeri ai săi, precum și alți doi oficiali ai orașului, au demisionat în semn de protest față de Justine Jones. Jones, care a devenit managerul orașului luna trecută, a creat un „mediu de lucru ostil”, susține Gibson.

„Mi-am depus preavizul de 2 săptămâni, împreună cu întregul departament de poliție”, a scris Gibson, care face parte din poliția Kenly de 21 de ani. „Noul manager a creat un mediu în care nu cred că ne putem îndeplini îndatoririle și serviciile față de comunitate”.

Gibson nu a precizat care este problema sa cu Jones, care a început să lucreze ca manager pe 2 iunie după ceea ce orașul a inițiat o „căutare la nivel național”. Comunicatul de presă care anunța angajarea ei o lăuda pentru că „a lucrat în poziții cu responsabilități progresiste” în mai multe state. Același comunicat a omis să menționeze că Jones a dat în judecată un angajator anterior, Richland County, S.C., pentru discriminare de gen și rasială după ce a fost concediată în 2015, potrivit WRAL. Procesul a fost ulterior respins.

Jones are două diplome de masterat, una în politici publice de la Humphrey School din cadrul Universității din Minnesota și o a doua în administrație publică de la City University of New York Baruch College. Înainte de a accepta postul din Kenly, ea s-a listat pe LinkedIn ca „Principal CEO” al propriei sale companii de consultanță, Word of Mouth Realtime.

Jones a refuzat să discute despre demisia în masă, spunând că „nu are libertatea de a vorbi din cauza unei probleme personale”.

Gibson a declarat în scrisoarea sa de demisie că ar lua în considerare posibilitatea de a reveni la serviciu dacă Jones ar fi concediată.

Procurorul orașului, Chip Hewett, a declarat că orașul va organiza o ședință de urgență vineri seară pentru a discuta despre modul în care orașul se va ocupa de siguranța publică. Hewett se declară șocat de turnura lucrurilor, declarând că nu a întâlnit niciodată o situație în care întreaga forță de poliție a unui oraș să demisioneze în masă.

Până la rezolvarea acestei situații, poliția din Districtul Johnston va încerca să asigure siguranța cetățenilor din Kenly.

Kenly se află la aproximativ 45 de mile sud-vest de Raleigh și are o populație de puțin sub 2000 de locuitori.

