Părinții trebuie să aibă conversații dificile cu copiii lor pentru a contracara un atac progresist

Întrucât eu personal am făcut școala în varianta homeschooling, iar în prezent, ca tată, am ales aceeași variantă pentru copiii mei, știu din proprie experiență cât de importantă e o educație solidă și echilibrul delicat al abordării unor subiecte dificile cu copiii mei, explică Robert Bortins pentru The Federalist.

În primul rând, familiile trebuie să aibă ca bază ceea ce Declarația de Independență numește Legile Naturii și ale Dumnezeului Naturii, ceea ce înseamnă că legea lui Dumnezeu este adevărată, supremă și imuabilă.

În societatea de astăzi, copiii sunt învățați că este acceptabil, și adesea încurajat, să redefinească legea naturală. Să-ți „creezi propriul adevăr“ și să mergi împotriva adevărurilor fundamentale pe care a fost construită această națiune.

A fi bine ancorat în legile naturale și ale Dumnezeului naturii constituie punctul de plecare, catapulta pentru a aborda subiecte dificile cu care copiii noștri se confruntă zilnic.

Ascensiunea fluidității de gen

S-au dus zilele în care părțile corpului date de Dumnezeu erau factorul determinant al identității noastre sexuale. Agendele de stânga promovează acum ideea că sexul tău este atribuit la naștere, dar genul tău nu este determinat până când nu ești suficient de mare pentru a începe să arăți tendințe feminine sau masculine.

Părinților li se spune să țină secret sexul biologic al copiilor lor până când aceștia sunt suficient de mari pentru a-și decide propria identitate. Acest lucru contravine flagrant legilor naturii.

Atunci când ne educăm copiii cu privire la sexualitatea lor, putem pune următoarea întrebare: ce ne spune legea naturală despre sexualitate? Tot ce trebuie să facem este să ne întoarcem la designul și scopul inițial al lui Dumnezeu pentru umanitate.

Le putem explica acest lucru copiilor noștri prin evidențierea responsabilităților pe care le au bărbații și femeile și a beneficiilor pe care ei le aduc societății.

De asemenea, putem să ne educăm copiii cu privire la corpul lor și beneficiile care vin la pachet cu sexul lor. Da, există diferențe biologice care corespund Legilor Naturii și Dumnezeului Naturii.

Treaba noastră ca părinți este să le spunem continuu copiilor cine sunt și cum au fost creați, să-i învățăm adevărul despre ei înșiși și că această realitate nu este ceva ce se poate schimba prin simplă alegere.

Atunci când mintea noastră nu se potrivește cu lumea fizică, mintea noastră este cea care trebuie vindecată, nu corpul nostru. La fel cum legile fizice sunt imuabile, și legile naturale sunt permanente.

Discutați cu copiii tăi despre ceea ce se întâmplă în prezent

Nu este un secret că suntem zilnic asaltați de știri. Indiferent dacă le vizionați sau nu împreună cu copiii dumneavoastră, aceștia sunt expuși în mod constant.

Generația actuală are acces la mai multe informații decât în orice altă perioadă, motiv pentru care este esențial să începeți să le formați copiilor dumneavoastră o bază de adevăruri fundamentale de la o vârstă fragedă. Nu vă fie teamă să purtați conversații dificile cu ei.

Recenta anulare a deciziei Roe vs. Wade este un exemplu perfect pentru a vă asigura că sunt bine ancorați în Legile Naturii și ale Dumnezeului Naturii. Copiii noștri trebuie să știe că fătul reprezintă tot o etapă în dezvoltarea umană, la fel ca etapa de bebeluș sau adolescent.

Legea Dumnezeului Naturii afirmă că fiecare persoană are drepturi date de Dumnezeu. Cuvintele cheie fiind „fiecare persoană“.

Viața începe la concepție, iar cei nenăscuți au și ei dreptul legal la viață. Trebuie să vorbim clar și să le spunem copiilor noștri adevărul atunci când acest subiect apare în discuție în familiile noastre.

Pentru a aborda argumentul „corpul tău, alegerea ta“, explicați-le că alegerile au consecințe și că a întreține relații sexuale în afara căsătoriei poate duce la nașterea unui copil.

Da, există posibilitatea de a alege, dar această alegere are loc mult mai devreme decât momentul la care alții susțin că ar trebui să aibă loc. Alegerea ta nu poate pune capăt vieții unui alt om.

Ca părinți, este responsabilitatea noastră să ne învățăm copiii să considere valoroasă viața oricărei persoane și să-i învățăm Legea naturală.

Părinți, copiii voștri au nevoie de voi!

În general, această idee a Legilor Naturii și a Dumnezeului Naturii poate și ar trebui să fie punctul de plecare pentru astfel de conversații cu copiii dumneavoastră.

Aceste adevăruri înving în cele din urmă idealurile false pe care Stânga încearcă să le răspândească. Ceea ce trebuie să înțeleagă copiii dumneavoastră, în definitiv, este că, așa cum legile fizice nu se schimbă, la fel e și cu legile naturii.

A nu-i pregăti în mod adecvat pe copiii noștri poate genera probleme semnificative pentru toate generațiile care vor urma. Părinții trebuie să se educe pe ei înșiși pentru a-și putea învăța copiii să recunoască adevărul în mijlocul propagandei.

A le prezenta copiilor adevărul și a purta din timp aceste conversații dificile cu copiii dumneavoastră, într-o manieră adecvată vârstei, îi va pregăti și echipa mai bine pentru viitor.

