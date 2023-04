Paștele amintește creștinilor cum rezonează Învierea lui Isus Hristos cu trecutul, prezentul și viitorul nostru

Dumnezeu l-a trimis pe Isus Hristos ca jertfă pentru păcatele noastre, iar Paștele amintește creștinilor de planul Său de răscumpărare a omenirii.

Pentru creștini, Duminica Paștelui este apogeul, punctul culminant și dovada glorioasă a credinței noastre. Contează foarte mult pentru noi, pentru că nu numai că înseamnă că Isus este cine a spus că este, ci și pentru că învierea Sa ne afectează trecutul, prezentul și viitorul – simultan. Este momentul definitoriu prin excelență al existenței noastre, scrie Dr. David Jeremiah, realizator radio și pastor în California.

Pentru că a înviat, Hristos afectează fiecare etapă a vieții noastre.

Trecutul nostru

Credem în mesajul foarte clar al Scripturii, potrivit căruia omenirea a fost separată de Dumnezeu pentru că El este sfânt, iar noi nu suntem. Cu toții am păcătuit și am fost depărtați de planul Creatorului nostru pentru viața pe pământ (Romani 3:23). Nu ne putem ridica la nivelul standardului Său și nu ne putem repara singuri situația.

Dar Dumnezeu Atotputernic, în bunătatea Sa iubitoare, a conceput un plan de răscumpărare. El avea să Îl trimită pe singurul Său Fiu, Isus – ca Dumnezeu în carne și oase – în această lume, pentru ca în cele din urmă să ajungă la cruce și să plătească pedeapsa pentru deficiențele și eșecurile noastre.

Numai dacă ne punem încrederea în El pentru iertarea păcatelor noastre putem fi reuniți cu El, atât acum, cât și în veșnicie. Și pentru că Isus Hristos s-a întors din morți, demonstrându-și puterea asupra păcatului și a morții, știm că promisiunile Sale sunt adevărate.

Trecutul nostru dureros este răscumpărat, indiferent cât de mult ne-am îndepărtat de poruncile Lui.

Prezentul nostru

Majoritatea oamenilor sunt surprinși de faptul că învierea are legătură cu prezentul. Dar Biblia ne spune că, deoarece Hristos a murit pe cruce și a înviat din morți, credința noastră în El ne va da aceeași putere de a trăi viața creștină care a fost folosită pentru a-L aduce înapoi din morți (Efeseni 1:19-20).

Este uluitor să te gândești la acest lucru, dar este motivul pentru care credem în miracolele zilelor noastre și putem depăși obstacole de neconceput chiar și atunci când un părinte a renunțat la noi, când o națiune se confruntă cu un adversar bine înarmat sau când un medic spune că nu există nicio speranță de vindecare.

Ne luptăm atunci când încercăm să trăim viața prin propriile noastre puteri, cu propriile noastre forțe. Dar dacă ne smerim și ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu pentru ajutor, El ne va da putere dincolo de înțelegerea noastră. Suntem încă păcătoși, da, dar El încă se ocupă de salvarea noastră. El ne schimbă din a fi oameni cruzi și egoiști, iar noi descoperim dorința de a fi buni, iubitori și milostivi. Devenim oameni schimbați.

După cum citim în 2 Corinteni 5:17, „Cele vechi au trecut; iată că toate s-au făcut noi”. Cum se întâmplă acest lucru? Se întâmplă pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi și ne umple cu puterea învierii.

Viitorul nostru

Nu numai că învierea lui Hristos afectează trecutul și prezentul, dar este și garanția viitorului nostru.

Pentru că Isus a înviat din morți, El a devenit pentru credincioși garanția că, într-o zi, și noi vom învinge moarte. Sufletele noastre își vor petrece veșnicia în ceruri alături de el, pur și simplu datorită credinței noastre în el. Nu pentru că ne-am născut într-o familie creștină, nu pentru că am urmat o religie, nu pentru că am fost „suficient de buni”. Nu, pur și simplu datorită a ceea ce a făcut El pentru noi.

Aceasta este speranța pe care o avem ca și credincioși, și totul se bazează pe învierea lui Hristos. Dacă El nu ar fi ieșit din mormânt, am fi fără speranță. Am muri în disperare. Dar pentru că am acceptat darul Său gratuit de mântuire, putem fi siguri că vom avea cândva viața veșnică în ceruri (Romani 6:23). Este o garanție disponibilă pentru oricine și pentru toată lumea. Și tot ce este nevoie este credința.

Ca și creștini, nu mai trebuie să ne temem de moarte, pentru că avem speranță și o pace care întrece orice înțelegere.

Învierea nu este doar ceva ce sărbătorim o dată pe an, de Paște, cu familiile noastre. Învierea este cea mai importantă doctrină din Biblie. Pentru că, dacă Isus Hristos nu ar fi făcut ceea ce a spus că va face (și anume să se întoarcă din morți după moartea Sa pe cruce), am fi rămas doar cu promisiuni goale.

Dar Isus a făcut ceea ce a promis că va face. Cu dovezi copleșitoare, este greu de negat că a înviat din morți.

Avem un Mântuitor unic, asta e sigur. El este unic prin faptul că a venit de la Dumnezeu în originea Sa, unic prin faptul că S-a născut dintr-o fecioară, unic pentru că a trăit o viață fără păcat și unic pentru că a ieșit din mormânt victorios asupra morții. Și aceeași unicitate care este în Isus Hristos este disponibilă tuturor celor care au credință în El.

Pentru un creștin autentic, Paștele este un prilej anual de a ne reaminti că trecutul, prezentul și viitorul nostru sunt toate asigurate. Este un mesaj de speranță care depășește cu mult această sărbătoare anuală.

Tribuna.US