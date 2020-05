Pastor Daniel Chiu: Despre inițiativa juridică „Redeschiderea Bisericii”

NILES, Illinois, SUA

Biserica Baptistă Română „Logos”

Oficial numită: LOGOS BAPTIST MINISTRIES

Conducerea Bisericii Române Baptiste „Logos” din suburbia Niles în zona metropolitană a orașului Chicago, și-a redeschis deja porțile reîncepându-și slujbele religioase în ziua de Duminică 3 mai a.c. după o pauză de 6 săptămâni, pentru a slujbă religioasă specială de Cină și împărtășanie comemorând moartea și învierea Domnului Isus Hristos.

Decizia a fost luată de către Consiliul de Conducere al bisericii, iar staff-ul administrativ și de securitate format din voluntari a asigurat buna implemetare a tuturor măsurilor necesare pentru a evita orice încălcare a restricțiilor recomandate pentru distanțare socială, precum magazinele alimentare en-gros care au uneori peste 300 de clienți și angajați simultan în clădirile acestora.

Decizia a fost comunicată autorităților locale din Niles, aceștia fiind informați în detaliu despre procedurile implementate pentru a asigura conformitatea cu recomandările CDC pentru magazine și businessuri esențiale. Autoritățile au apreciat atât efortul în planificare cât și dorința sinceră de închinare și rugăciune a comunității acestei biserici, încurajându-i în această inițiativă cu: „God bless you! Go for it!” (Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mergeți și faceți !)

În cadrul serviciului religios la care au participat peste 130 de oameni, fără nici un incident, pastorul Daniel Chiu, Ph.D, a explicat membrilor participanți, dar și celor ce au urmărit slujba religioasă pe internet fie în direct sau ulterior, motivele pentru care Biserica Baptistă Română „Logos” a decis să facă parte din grupul bisericilor românești ce vor relua serviciile religioase – cu toate măsurile posibile de siguranță ți protecție a sănătății tuturor participanților, în duminica de 10 mai 2020. Iată mai jos textul discursul pastorului Daniel Chiu. (înregistrarea video sub textul de mai jos)

* *

E o zi de bucurie pentru Biserica Logos, deoarece putem să participăm din nou la Masa Domului în Casa lui Dumnezeu! Mulțumim celor ce sunt prezenți și mulțumim la fel de mult celor ce au decis să participe cu noi de la distanță!

Știu că părerile sunt împărțite cu privire la legitimitatea serviciului nostru! Pe de o parte sunt cei care consideră că nu este bine să ne opunem ordinului guvernatorului care interzice întrunirile bisericești, deoarece astfel periclităm sănătatea celor ce vin aici… De cealalată parte sunt cei ce consideră că nu este bine să periclităm sănătatea spirituală a membrilor Bisericii acceptând un decret abuziv și dăunător părtășiei creștine! Și de asemenea, nu este bine ca prin conformare la acest decret nedrept și abuziv să periclităm libertatea ce ne-o garantează Constituția! Nu este vorba doar de libertatea religioasă aici, ci este vorba de cine comandă Bisericii?

Poate un guvernator să închidă bisericile pe motiv că el urmărește binele general al societății? Cine decide care este binele general al societății? Un politician de stânga? Sau unul de dreapta? Noi știm că Dumnezeu ne-a lăsat în Cuvântul Său informația ce identifică ce este bine pentru societate! Cel mai important lucru pentru om și implicit pentru societate este să recunoască pe Creatorul, să Îi aducă închinare și să manifeste mulțumire prin ascultare de Cuvântul Său! Domnul Isus ne-a spus că omul nu trăiește numai cu pâine, ci are trebuințe mult mai mari decât satisfacerea pântecelui.

Apoi avem de-a face cu o altă întrebare: A cui este Biserica? Sub autoritatea cui se află Biserica? Biserica este a Domnului! Nu este a societății! Nu este sub autoritatea guvernatorului! Cel mai important lucru ce l-au făcut părinții Americii a fost să înscrie în Constituție înainte de orice alt drept, dreptul cetățenilor de a se închina și a practica religia lor fără imixtiune din partea guvernului! Congresul, forul legislativ cel mai înalt, nu are voie să facă nici o lege ce afectează libertatea religioasă, să restrângă libertatea religioasă! Dacă Congresul nu poate face o asemenea lege, atunci cu atât mai muult nu are voie un oficial, cum este guvernatorul să decreteze lucruri ce afectează libertatea religioasă!

Știu ce contra argument invocă unii: „E vorba de un pericol major care poate fi evitat dacă se respectă ordinul guvernatorului”. Numai că ordinul guvernatorului face discriminare prin ierarhia ce a impus-o în ordinul său. Ordinul său spune că închinarea religioasă nu are nici o valoare pentru societate! Conform decretului său esențial pentru oameni este să aibă acces la alcool, la marijuana și la avort, printre altele. Închinare cu Biserica nu este esențială!

Să medităm puțin! Constituția nu apără dreptul oamenilor la alcool, nici la avort! A fost o vreme când alcooul și avortul au fost interzise prin lege, și nimeni nu a susținut că legea aceea nu a fost constituțională, deoarece Constituția nu garantează dreptul la alcool sau la avort! Dar Constituția garanteză libertatea religioasă interzicând legislativului să dea orice lege care o afectează!

Ce spune decretul guvernatorului? Că nimeni nu poate opri pe un om de la a-și cumpăra alcool, chiar dacă acel individ sau alții care merg la magazinul ce vinde alcool se expun pe ei înșiși virusului și expun și pe alții! În concepția lui dreptul la alcool este inalienabil!

Dar poți să oprești pe oameni de la închinare pentru că există posibilitatea contaminării la întrunirea Bisericii! Ce este esențial în concepția guvernatorului? Ce este important conform decretului guvernamental? Este important pentru oameni să meargă la magazinele ce vând alcool, chiar dacă se expun acolo virusului, dar nu este important ca oamenii temători de Dumnezeu să se întâlnească pentru a asculta Cuvântul Domnului și a-i aduce închinare!

Cei care avem pe umeri responsabilitatea funcționării acestei Biserici nu am acționat ușor, fără să chibzuim prelung lucrurile! Noi trebuie să menținem un echilibru între grija pentru sănătatea fizică a membrilor și grija pentru bunăstarea lor spirituală! Recunoaștem că există între noi persoane vulnerabile și le sfătuim să stea acasă!

Da, guvernatorul poate da și el un sfat, dacă dorește, dar nu poate opri pe credincioși de la închinare! Există membri deplin sănătpși care pot acționa responsabil într-o întrunire ca și aceea a unui serviciu divin! Dacă este permis ca oamenii să meargă la unele magazine și să fie activi în anumite slujbe luând măsurile de precauție necesare, atunci același lucru este posibil și pentru cei ce vor să practice închinarea în Casa lui Dumnezeu!

Unii spun că aici este o alegere. Ce alegem? A pune în pericol sănătatea unora sau a promova părtășia creștină și a arăta autorităților că ascultăm mai mult de Domnul decât de oameni? Nu cred că este o alegere între una și alta, ci cred că pot fi urmărite și atinse amândouă! Suntem într-o situație în care anumiți guvernatori ai unor state din Uniune acționează abuziv arătând că nu le pasă de libertățile garantate de Constituție! Emit ordine care spun că închinarea creștină nu are nici o valoare și libertatea religioasă nu poate fi invocată în situații în care ei cred că este pentru binele obștesc să închidă Bisericile! Și comuniștii au declarat că este pentru binele societății ca religia să dispară! Și ei au invocat un bine mai mare decât acela al acordării libertății religioase!

Biserica Logos împreună cu altre cinci Biserici românești din Chicago a redactat, cu asistența unui avocat, o scrisoare adresată guvernatorului statului Illinois prin care i se comunică faptul că acționează abuziv și i se cere respectuos să retragă ordinul respectiv. În cazul în care nu va proceda astfel, aceste biserici se văd obligate să acționeze în judecată pentru apărarea libertății religioase care este garantată de Constituție!

Scrisoare mai declară că începând cu duminica din 10 mai aceste biserici se redeschid pentru închinare respectând regulile pe care le au și celelalte entități cărora li se permite să funcționeze! Cei care decideți să participați la aceste întruniri trebuie să știți că prezența voastră aici este un act pașnic de revoltă cetățenească. S-ar putea să fie efectuate arestări… Noi, cei care slujim acestei Biserici, suntem gata să suferim chiar închisoare, pentru ca libertatea religioasă să rămână o realitate în SUA. Noi am acționat cu responsabilitate cerând membrilor noștri să nu participe la închinare când epidemia a izbucnit, și am cerut lucrul acesta înainte ca guvernatorul să emită ordinul său abuziv. Acum, când există informație corectă privind felul în care oamenii se pot întruni în număr mai mare și totuși să se protejeze, credem că reluarea serviciilor Bisericii este justificat.

Suntem într-o luptă cu politicienii care încalcă prevederile Constituției relativ la libertatea religioasă. De-abia s-a uscat cerneala pe o decizie judecătorească din statul Kentucky, stat unde guvernatorul a decretat că întrunirile bisericești se pot face doar pe internet! Un judecător a anulat decretul acestuia privind bisericile cu următoarele argumente:

”Kentucky cannot dictate that all congregants dimply become spectators of online services: ”Sure, the Church might use Zoom services or the like… but who is to say that every member of the congregation has access to the necessary technology to make that work? Or to say that every member of the congregation must see it as an adequate substitute for what it means where two or three gather in My Name? Matthew 18:20

The Court pf Appeals also openly questioned the governor’s favored treatment of countless businesses. “The exception for ‘life-sustaining’ businesses allows law firms, alcohol shops, food shops, gun shops to continue to operate so long as they follow social-distancing and other health-related precautions. But the orders do not allow the Churches services of faith organizations, even if the groups adhere to all the public health guidelines required of essential services and even when they meet outdoors.”

The Court of Appeals continued, „Assuming all of the same precautions are taken, why is it safe to wait in a car for a liquor store to open but dangerous to wait in a car to hear morning prayers? Why can someone safely walk down a grocery store aisle but not a pew? And why can someone safely interact with a brave delivery woman but not with a stoic minister? The Commonwealth has no good answers. While the law may take periodic naps during a pandemic, we will not let it sleep through one.”

Finally, the Court wrote: ”The breath of the ban on religious services, together with a haven for numerous secular exceptions, should give pause to anyone who prizes religious freedom. But it’s not easy to decide what is Caesar’s and what is God’s – and that is assuredly true in the context of a pandemic.”