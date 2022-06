Pastor din Chicago: „Trăiesc pe un acoperiș pentru a strânge bani pentru tinerii de culoare – BLM nu vrea să ajute”

Din 20 noiembrie 2021, Rev. Corey B. Brooks locuiește pe un acoperiș din partea de sud a orașului Chicago. El nu va coborî până când nu va obține 35 de milioane de dolari din donații pentru a construi un nou centru comunitar de 84.000 de metri pătrați vizavi de biserica sa New Beginnings, pe care a înființat-o în urmă cu 20 de ani ca loc de cult unde tinerii din zonă pot obține o educație și se pot pregăti pentru locuri de muncă.

Lider în lupta împotriva violenței în South Side din Chicago timp de aproape trei decenii, Brooks, în vârstă de 53 de ani, a sperat că Black Lives Matter, care a obținut donații în valoare de 66 de milioane de dolari după moartea lui George Floyd în mai 2020, îl va ajuta cu o parte din finanțare. Dar, deși a contactat grupul, a spus că nu a primit niciodată un răspuns.

Rev. Brooks își spune povestea pentru New York Post.

Locuiesc pe acoperiș pentru a atrage atenția și a conștientiza lumea de violența care este atât de frecventă în Chicago. Vreau ca oamenii să știe ce se întâmplă aici.

Stau aici sus 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Dau telefoane. Dorm în cort și fac aproape totul prin Zoom. Am o cădiță pentru copii pe care o umplu cu apă pentru a mă curăța. Pe post de toaletă, folosesc o găleată de vopsea de cinci galoane. Pentru mâncare, fie avem restaurante care donează, fie comandăm. Mă descurc în lunile reci cu îmbrăcăminte mai groasă, dar aici, iarna, mă simt ca în regiunea arctică.

Ne luptăm să schimbăm mentalitatea. Vrem să îi facem pe oameni să își asume responsabilitatea pentru acțiunile lor și să nu dea vina pe alții. De asemenea, sper să aducem niște bani pentru a putea construi un centru comunitar aici, vizavi de biserică.

Ne confruntăm cu multe lucruri în zona noastră imediată. În primul rând, cu un sistem educațional prost. Școala elementară are un nivel de competență la citire de 4% și un nivel de competență la matematică de 6%. Astfel că avem o mulțime de tineri care cresc, dar nu știu să citească, iar când ajung în clasa a noua abandonează școala pentru că sunt foarte frustrați.

În al doilea rând, în zona noastră avem una dintre cele mai mari rate ale șomajului din țară, în special în rândul tinerilor de culoare. Apoi, când adaugi faptul că avem atât de multe bande de la o stradă la alta, aceste probleme se agravează. Avem de-a face cu Gangster Disciples, Black Disciples și Black P Stones, printre altele.

Nouăzeci de copii au fost împușcați numai în acest an în Chicago. Peste 25 dintre ei au fost uciși. Este greu pentru multe dintre aceste mame, în special pentru mamele singure, care încearcă să facă tot ce le stă în putință pentru a-și crește copiii într-un mediu atât de violent. Stresul cu care se confruntă aceste familii este copleșitor.

Acum, avem o școală charter pentru tinerii între 16 și 21 de ani care au fost dați afară din școlile publice din Chicago. Îi ajutăm să se implice în educație și să absolve.

Nu m-aș plimba niciodată pe aici noaptea. Ați putea fi confundat cu un membru al unei bande și împușcat. Dar, de când suntem aici, am reușit să scăpăm de un motel care făcea trafic de sex și de droguri. Am reușit să le oferim oamenilor sute, dacă nu chiar mii de locuri de muncă.

În anul 2000, când am găsit pentru prima dată clădirea pentru biserica noastră, aceasta era un patinoar distrus numit Route 66, care fusese folosit pentru petreceri de patinaj și rave. Clădirea a fost destul de mult demolată și era o mare vechitură. Am cumpărat-o, am renovat-o și am investit 5 milioane de dolari în ea. Am înființat o biserică contemporană, credibilă și creativă, într-o comunitate care avea multe nevoi.

Acum, avem o școală charter pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani care au fost dați afară din școlile publice din Chicago. I-am implicat în educație și i-am făcut să absolve. Avem, de asemenea, o școală de meserii. Oferim mentorat și consiliere. Avem o componentă de bunăstare și avem, de asemenea, o echipă de prevenire a violenței formată din 15 angajați cu normă întreagă care lucrează în cartierul nostru.

Avem nevoie de o altă clădire pentru că avem un program de construcție în cadrul căruia recrutăm bărbați și femei care fac parte din bande sau care au fost marginalizați sau care tocmai se reintră în societate după ce au ieșit din închisoare. Îi pregătim și apoi le oferim locuri de muncă. Am instruit peste 160 de persoane până acum, cu o rată de plasare a locurilor de muncă de 80%. Tocmai am avut primul curs de electricieni pentru femei! Așadar, facem o mulțime de lucruri bune. Avem nevoie doar de mai mult spațiu.

Această nouă clădire va găzdui toate programele noastre, inclusiv programele noastre comerciale, școlare și antreprenoriale. Până în prezent am strâns 12 milioane de dolari – din care aproximativ 80% provin de la donatori mici din America, iar restul de la Chicago și de la donatori corporatiști. Oamenii pot dona la fondul “Get Pastor Brooks Off the Roof”.

Acesta este rezultatul faptului că am locuit pe acoperiș timp de 170 de zile. Am coborât o singură dată – pentru a o vizita pe mama mea, Evelyn Wyatt, în Indiana, fiind pe moarte din cauza cancerului. Am stat cu ea în ultimele trei săptămâni din viața ei și apoi m-am întors pe acoperiș.

Au venit la noi directori generali din întreaga țară, inclusiv directorul general al Fundației McCormick. Am invitat-o pe primarul din Chicago, așa că sperăm că va fi aici. L-am invitat pe Eric Adams când a venit în oraș, dar programul său nu i-a permis să vină. Nu există băi aici, dar când oamenii vin să se cazeze le spunem că le dăm o oală și un pat de campanie.

Întotdeauna mi-am ținut politica pentru mine. În primii 14 ani în biserica mea, nu m-am gândit niciodată la politică. Și abia acum șase ani le-am spus în sfârșit oamenilor că sunt republican. Am fost republican de la 20 de ani.

Rahm Emanuel a fost de partea mea până când a aflat că sunt conservator. A încercat să blocheze tot ceea ce încercam să facem. Așa că am decis că nu vom depinde de guvern pentru nimic și am încetat să mai cerem. Suntem pe cont propriu și încercăm să găsim oameni care nu sunt îngrijorați de apartenența noastră politică. Dar cu siguranță am fost ostracizați pentru opiniile noastre conservatoare.

La sfârșitul anului 2020, i-am trimis pentru prima dată un e-mail directorului Black Lives Matter Global Network Foundation pe site-ul unde scrie că poți solicita donații. Am continuat să trimit e-mailuri și să întreb: Cum reușești să obții fonduri pentru organizația ta de la Black Lives Matter? Am tot așteptat un răspuns de la cineva sau orice răspuns. Am încercat din nou în vara anului 2021. Nu am mai primit niciun răspuns de la nimeni.

Aveam de gând să încercăm a treia oară când am început să auzim despre toate problemele pe care le aveau. Avocatul meu și cu mine am analizat posibilitatea de a prelua organizația, dar unul dintre cele mai mari obstacole pe care le-am întâlnit a fost că nu exista literalmente nimeni la conducerea acesteia. Nu exista nicio infrastructură.

Există o filială a organizației Black Lives Matter în Chicago, dar este un secret. Nimeni nu i-a văzut făcând vreo muncă pentru comunitate, nu are date sau nu a auzit nimic despre ei. Așa că, dacă există, este doar pe hârtie.

Sincer, mă înfurie faptul că oamenii care au susținut Black Lives Matter au fost abuzați de o organizație care a dat bani unor persoane sau organizații care nu fac nimic din ceea ce este necesar în comunitățile noastre. Ori de câte ori oamenii profită de pe urma durerii persoanelor pentru propriul câștig, asta mă înfurie. Spun de mult timp că Black Lives Matter nu aduce niciun beneficiu comunității de culoare.

Scopul meu a fost să rămân aici până când vom strânge toți banii necesari pentru a construi centrul. Încă mai simt acest lucru. Dar trebuie să recunosc că începe să mă obosească fizic. Cel puțin este aproape vară și nu mai este atât de frig. Așa că voi continua să rămân cât mai mult timp posibil. Și sper că nu va mai dura mult.

Strada pe care se află biserica noastră se numește “O Block”, după numele unui tânăr care a fost împușcat și ucis aici. Numele lui era Odee Perry. A fost membru al bandei Black Disciples, iar banda a preluat “O” din numele său și a început să îi spună O Block. De când am ajuns aici, am decis să păstrăm O-ul, dar să însemnăm O de la oportunitate, Opportunity Block.

Tribuna.US