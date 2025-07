Pastorul, autorul și evanghelistul radio John MacArthur a murit la vârsta de 86 de ani

John F MacArthur Jr, predicator expozitiv și autor, a decedat luni, 14 iulie, la vârsta de 86 de ani.

Pastorul principal al Grace Community Church din Los Angeles, la care s-a alăturat în 1956, pastorul John era cunoscut pentru predicile sale expozitive și pentru accentul pus pe faptul că „Biblia explică Biblia”.

Nepot al preotului anglican canadian Harry MacArthur și fiu al predicatorului radio baptist Jack MacArthur, pastorul John a predicat milioanelor de oameni prin intermediul mesajelor înregistrate, al emisiunilor radio, al comentariilor biblice și al celei mai bine vândute Biblii de studiu MacArthur, care s-a vândut în peste 2 milioane de exemplare în 22 de ani și care a câștigat un premiu Gold Medallion.

Se presupune că a ținut peste 3.000 de predici de-a lungul slujbei sale.

Programul zilnic de radio și televiziune al pastorului John, Grace to You, a început sub forma unor predici de la amvonul Bisericii Grace Community, care au fost difuzate ulterior la postul public de radio WRBS din Baltimore, Maryland, dând naștere la ceea ce avea să devină o slujbă radio care ar ajunge la două milioane de ascultători pe săptămână.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Pastorul John se confrunta cu probleme de sănătate încă din 2023. Duminică, 13 iulie, congregația sa a fost informată că „săptămâna aceasta, pastorul John a contractat pneumonie. El a fost internat într-un spital și este posibil să fie în curând în prezența Domnului”. El a decedat în ziua următoare.

Odată, când a fost întrebat care ar vrea să fie moștenirea sa, el a răspuns: „Vreau doar să fiu cunoscut ca cineva care a fost un slujitor al Domnului, credincios față de învățătura Cuvântului lui Dumnezeu și față de dezvăluirea misterelor Evangheliei Noului Testament”.

Pastorul John o lasă în urmă pe soția sa, Patricia Smith MacArthur și patru copii; 15 nepoți și 9 strănepoți.

Share this: Facebook

X