„Pe 8 noiembrie voi vota cu Republicanii” – Sfatul unui antreprenor din Texas pentru românii din SUA

„Nu am făcut niciodată un secret din faptul că sunt un susținător al președintelui Trump. Sunt creștin, cred în familia tradițională și dreptul cetățenilor de a purta arme. Cu cât a fost mai agresivă campania stângii împotriva celor care susțin aceste valori, cu atât am fost mai determinat. Am trăit în comunism și m-am bătut pentru libertate. Am fost închis pentru că-mi ceream drepturile cetățenești. De aceea, acum, sunt decis să spun tare care-mi sunt opțiunile politice și să mă bat pentru ele – cu mijloace democratice, desigur”, scrie George Mioc, antreprenor din Dallas, Texas.

Regimul socialist al lui Biden este o nenorocire pentru SUA. Opt din zece americani cred că țara este „out of control”. Chiar și electoratul „independent” este extrem de îngrijorat: 88% consideră că situația din State a scăpat de sub orice control.

Președintele Statelor Unite este slab și incoerent. Liderii propriului său partid se jenează și evită să se afișeze cu el. Profitând de acest președinte slab, radicalii neomarxiști din propriul său partid au o voce tot mai puternică. Tema de care se agață democrații în această campanie este una din trecut, din anul 2020: au fost furate sau nu alegerile prezidențiale? Au fost, spun eu, dar adevărata problemă nu este aici. Economia merge prost. Inflația generată de cheltuielile guvernamentale excesive fură pur și simplu din veniturile americanilor. Criminalitatea este în creștere, după ce neomarxiștii au atacat poliția și au cerut să nu mai fie bugetată corespunzător. Cetățenii sunt pur și simplu speriați: în orașele mari controlate de progresiști sunt cartiere unde nu poți ieși din casă fără teama de a fi agresat, iar poliția este legată de mâini și de picioare. Migrația ilegală dinspre Mexic a ajuns la un nivel record. Profitând de (falsa) mărinimie a democraților, în SUA intră oameni urmăriți în țările lor pentru crime odioase. Fariseismul democraților s-a văzut atunci când s-a pus problema să-i găzduiască ei pe acești refugiați, în New York sau Cape Cod: n-au știut cum să scape mai repede de ei. Acestea sunt, deci problemele cu care ne confruntăm: anarhie, neomarxism, o economie șubredă. În acest timp, regimurile de mână forte – Kremlin și Beijing – sunt tot mai agresive. Statele Unite pot și trebuie să rămână cea mai puternică națiune de pe glob, care să garanteze securitatea țărilor democratice, ai aliaților ei fideli – scriu asta cu gândul la prietenii din România și la frații din Republica Moldova, care se uită îngrijorați la invazia rusă din Ucraina. Regimul socialist de la Casa Albă subminează puterea acestei țări. SUA poate fi o națiune măreață doar cu un leadership de dreapta, care respectă Constituția și care înțelege că mecanismele de piață consolidează și fac competitivă economia SUA. Președintele Reagan a dat URSS-ului lovitura finală, să nu uităm. De aceea, voi vota cu republicanii și sunt convins că vom reuși să-i trimitem pe așa-zișii democrați în opoziție în ambele camere ale Congresului. Vom face America mare din nou! PS: Sunt tot mai multe semne că democrații încearcă aplice doctrina stalinistă „nu contează cine votează, contează cine numără”. Adică se pregătesc să fure alegerile. Din nou. Le spun: nu pot progresiștii fura, cât putem noi vota!