Pelerinii și socialismul, începuturile Americii

Socialismul, una dintre cele mai neinspirate ideologii din istorie, a fost infirmat în mod repetat și fără excepție. Cu toate acestea, continuă să-și arate capul hidos – fiind în mod constant reambalat și prezentat drept un lucru bun, analizează Dr. Jerry Newcombe într-un articol Illinois Family Institute.

Clasa conducătoare este singura care beneficiază de pe urma socialismului, ea fiind și cea care implementează această formă de furt guvernamental.

În mod uimitor, America timpurie a experimentat un episod de socialism. Coloniștii Pelerini au încercat socialismul timp de doi ani – și aproape că le-a fost fatal.

În cartea sa, Socialism: The True History from Platon to the Present, William J. Federer citează regulamentele socialiste impuse Pelerinilor de acei negustori londonezi care au finanțat crearea coloniei lor.

Conform acordului făcut cu acești investitori, membrii Coloniei Plymouth au convenit să-și pună la comun toate bunurile și toate roadele muncii lor, fiecare persoană având dreptul la o cotă egală din total. Indiferent cât de mult sau de puțin munceai, obțineai aceleași beneficii.

Pentru documentarul nostru pe Providence Forum , „The Pilgrims“, l-am intervievat pe Leo Martin, fondatorul Muzeului Jenney din Plymouth.

Martin mi-a spus: „Așadar, pelerinii au sosit aici într-o situație socialistă practic, o viață la comun, în care toți cei de pe plantație lucrau pe același câmp, își cultivau hrana, apoi, la sfârșitul sezonului, pur și simplu împărțeau în mod egal ceea ce au produs.“

L-am intervievat și pe Dennis Prager, fondatorul PragerU, iar el mi-a spus: „Pelerinii au experimentat socialismul sau bunurile la comun, și și-au dat seama că nu funcționează. Este împotriva naturii umane. În momentul în care le spui oamenilor că va avea grijă comunitatea de ei, încep să lucreze mai puțin. Subminează caracterul“.

Și exact asta s-a întâmplat. Guvernatorul William Bradford, liderul Pelerinilor, care a fost guvernatorul lor timp de aproximativ trei decenii, a fost și principalul lor cronicar. Cartea sa, Of Plymouth Plantation, documentează povestea lor uimitoare, care include prima celebrare a Zilei Recunoștinței – a cărei aniversare de 400 de ani o sărbătorim luna aceasta.

Bradford i-a convocat pe unii dintre liderii Pelerinilor pentru a discuta despre metode de a crește producția de porumb. Concluzia a fost desființarea acestei prevederi de „bunuri la comun“, oferind în schimb fiecărei persoane sau familii propriul teren și permițându-le să se bucure de roadele muncii lor fără a fi forțați să trudească pentru alții, astfel încât „să nu mai lâncezească în sărăcie.“

Decizia a funcționat. Abandonarea socialismului și implementarea proprietății private a terenurilor și a liberei inițiative au crescut dramatic producția.

Bradford scrie: „Acest lucru a funcționat foarte bine, pentru că i-a determinat pe toți să pună mâna la treabă… Femeile au mers acum de bunăvoie la câmp și și-au luat micuții cu ele să semene porumb; aceleași persoane care înainte ar fi invocat neputință și fragilitate; și dacă le-ai fi forțat ar fi fost considerat o mare tiranie și opresiune“.

Bradford recunoaște că s-au lăsat păcăliți de „deșertăciunea acelei fantezii a lui Platon… de parcă ar fi fost mai înțelepți decât Dumnezeu“. Se consideră că Platon a fost primul care a prezentat socialismul – a deține toate lucrurile la comun.

Când de fapt cele Zece Porunci precizează: „Să nu furi“ (ceea ce implică proprietatea privată). Dumnezeu nu adaugă stipulația „decât dacă ești guvernul“. Socialismul este furtul executat de către guvern, a lua cu forța ceea ce a obținut cineva pentru a-l redistribui celui care nu a obținut la fel.

Slavă Domnului că pelerinii au realizat falimentul socialismului înainte de a fi prea târziu.

Leo Martin spune că este minunat că pelerinii au abandonat socialismul atunci când au făcut-o, deoarece i-a ajutat să devină productivi și prosperi. Martin menționează: „Știați că în prezent 10% din populația Statelor Unite sunt descendenți Mayflower? Treizeci de milioane de oameni rezultați din cincizeci și unu.“

Pelerinii au fost atât de recunoscători pentru ceea ce făcuse Dumnezeu pentru ei, încât și-au luat timp să-I mulțumească pentru multele Sale binecuvântări. Ziua Recunoștinței este o sărbătoare anuală care ne reamintește de rădăcinile creștine ale națiunii noastre.

Dar socialismul nu subminează doar productivitatea. Subminează și recunoștința față de Dumnezeu.

Isus a spus că trebuie să ne rugăm „Tatălui nostru care ești în ceruri“. Socialismul ne învață că de fapt ar trebui să ne rugăm, „Tatălui nostru care ești în Washington“, deoarece depindem de guvern pentru a ne împlini tot mai multe din nevoile noastre.

Pelerinii erau oameni evlavioși care și-au sacrificat confortul pentru a se putea închina lui Isus în puritatea Evangheliei. Au fost oameni cărora le-a păsat de alții și au căutat să împlinească porunca „să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți“.

Dacă Pelerinii au descoperit că socialismul nu a funcționat nici măcar pentru ei, cum ne putem aștepta ca socialismul să funcționeze pentru oricine altcineva, inclusiv pentru cei care sunt pur și simplu egoiști și așteaptă să trăiască din munca altuia? Pe scurt, socialismul s-a dovedit din nou a fi o idee proastă.

Nu ar fi timpul ca omenirea să învețe odată această lecție ce s-a repetat în istorie? Socialismul continuă să eșueze oriunde ar fi implementat.

