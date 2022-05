Pelosi apelează la religie pentru a-i manipula pe conservatori

Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi (D-Ca), este, chipurile, catolică, însă nu prea se laudă cu asta. Cel mai faimos episod privind legătura sa cu biserica este respingerea în mod public a învățăturii acesteia în ceea ce privește problemele vieții și determinarea ei de a proteja și consolida „dreptul“ de a comite lucrul pe care autoritățile ecleziastice pe care pretinde că le respectă îl denumesc crimă.

Dar Pelosi nu ezită să își invoce religia atunci când i se pare util să facă acest lucru, adică atunci când consideră că o poate ajuta să avanseze agenda sa de extremă stânga, analizează Robert Spencer într-un articol PJ Media.

De curând, ea a făcut apel la Evanghelia după Matei pentru a justifica ajutorul de 40 de miliarde de dolari acordat Ucrainei, într-o perioadă în care experimentăm o creștere vertiginoasă a inflației, prețuri astronomice la benzină și o penurie de lapte praf pentru bebeluși.

Vorbind în plenul Camerei Deputaților despre pachetul de ajutor pentru Ucraina, înveterata ipocrită a spus: „Așa că, atunci când vă puneți întrebarea: ‘De ce facem asta?’, aduceți-vă aminte de versetul ‘Când eram flămând, Mi-ați dat să mănânc’, din Evanghelia după Matei“.

A fost ironic să vezi o femeie, care ani de zile a insistat cu tărie că religia sa nu are loc în politica pe care o face, invocând brusc cuvintele lui Iisus pentru a justifica politica publică preferată, însă politicienii de stânga nu s-au dau niciodată înapoi de la cele mai cinice și mai manipulatoare grandomanii.

Intenția ei a fost în mod clar să elimine opoziția față de pachetul de ajutor pentru Ucraina prezentând-o drept o reacție necreștină, sperând să intimideze conservatorii creștini și să îi facă să creadă că, dacă s-ar opune, ar călca însăși învățăturile Evangheliei.

Stratagema transparentă a lui Pelosi nu a funcționat cu cel puțin unul dintre acești conservatori creștini. William Davis, a cărui biografie de pe Twitter îl descrie drept catolic și conservator, i-a continuat citatul cu o atitudine tranșantă: „Căci am fost contractor militar, iar voi mi-ați dat și mai mulți bani de la contribuabili“.

Alții au subliniat faptul că Pelosi nu a inițiat niciodată un proiect asemănător pentru americanii înfometați și lipsiți de adăpost de pe străzile districtului ei din San Francisco.

Ea a recurs însă la aceeași retorică în octombrie anul trecut, când, în timpul unui eveniment în San Francisco, i-a citat primarului orașului, London Breed, același pasaj din Matei, din nou în timp ce promova măsuri socialiste care, evident, au eșuat.

„Doamnă primar, mă bucur întotdeauna să fiu alături de dumneavoastră când discutăm despre locuințe pentru persoanele cu venituri mici, locuințe la prețuri accesibile, locuințe sociale și altele, și să vă aud vorbind din experiența dumneavoastră personală privind aceste lucruri.

‘Când am fost flămând, Mi-ați dat să mănânc. Când am rămas fără casă, Mi-ați oferit adăpost. Când am fost gol, M-ați îmbrăcat’“, a citat Nancy. „Toate aceste lucruri din Evanghelia după Matei, primarul le pune în practică“.

Pelosi a inclus până și poziția sa pro-avort în contextul presupusei sale dedicării religioase. În septembrie 2021, promovându-și proiectul de lege pro-avort care ar fi ocolit anularea hotărârii Roe vs. Wade, Pelosi ne-a reamintit: „Susțin acest lucru în calitate de catolică și de mamă a cinci copii, în decurs de 6 ani și o săptămână, și bucuria pe care toate acestea ne-au adus-o“.

Apoi, în martie 2022, susținând că decizia Roe ar trebui păstrată, ea a spus din nou: „Sunt o catolică devotată … Mamă a cinci copii, născuți în decurs de șase ani și o săptămână. Această hotărâre este un precedent al Curții. Instanța ar trebui să îl mențină. Ceea ce se întâmplă chiar mă înfurie, în caz că nu ați observat, pentru că, repet, sunt o catolică devotată, practicantă, tot ce vreți“.

Tot ce vreți, da. Aparent, ideea era că, dacă ea, ca presupusă catolică devotată, susținea atât de ferm Roe, atunci ar trebui să o facem cu toții. Dar cum anume se leagă de fapt lucrurile în mintea încâlcită a lui Pelosi nu este întotdeauna complet clar.

Între timp, revenind în lumea reală, Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) a scris pe Twitter:

„Am votat NU la acordarea a 40 de miliarde de dolari din impozitele americanilor pentru Ucraina. Acest proiect de lege face lucruri pe care nu ar trebui să le facem. Americanii trec printr-o criză a laptelui praf pentru bebeluși, o criză la graniță, o inflație galopantă și o criză de combustibil și oamenii s-au săturat de politicieni care pun America pe ultimul loc“.

Este reconfortant să vezi că cel puțin unii politicieni din Washington nu sunt la fel de egoiști, calculați și ipocriți ca Pelosi. Dar se pare că nu foarte mulți.

Banii merg spre Ucraina, fără a se ține cont de crizele de aici, de acasă, iar președintele „America pe primul loc“ este în continuare defăimat și ridiculizat de elitele politice și mediatice, chiar și acum, la mai bine de un an de când a părăsit Casa Albă.

Pelosi ne-a reamintit prioritățile pe care ea și Dumnezeu, în această ordine, ar trebui să le aibă. Treaba noastră, a clasei de jos, din punctul ei de vedere, este doar să ne conformăm.

Traducere și adaptare

Tribuna.US