Persecuție și perspectivă – Unde suferă cel mai mult creștinii pentru credința lor?

„Amintiţi-vă de cei care sunt închişi, ca şi cum aţi fi închişi împreună cu ei, şi de cei care sunt torturaţi, ca şi cum voi înşivă aţi fi în suferinţă!“ – Evrei 13:3

Unde suferă cel mai mult creștinii pentru credința lor? Nigeria și China ar fi răspunsuri foarte bune. În ambele țări, suferința de dragul lui Hristos este foarte reală, deși ia forme diferite în fiecare națiune, analizează Calvin Lindstrom într-un articol Illinois Family Institute.

China, cea mai mare țară din lume în ceea ce privește populația, este încă dominată de un guvern comunist care, de când a ajuns la putere, a ucis aproximativ 60 de milioane de oameni (această estimare este probabil limita minimă). O astfel de cifră este aproape imposibil de înțeles pentru noi.

Lăudați pe Domnul că, în ciuda acestei adversități aproape incredibile, există încă mulți creștini în China. Acești credincioși aleg să-L urmeze pe Hristos, știind foarte bine că cel mai probabil vor avea de suferit din pricina credinței lor.

Una dintre numeroasele povești inspiraționale despre curaj și suferință este cea a Bisericii Early Rain Covenant din Chengdu, China. Această congregație de credincioși a crescut de la 63 de membri în 2008 la aproximativ 500 de membri în prezent.

În decembrie 2018, guvernul chinez a început să atace în mod direct această congregație. Până în prezent, peste 200 de membri ai acestei biserici au fost arestați, deși majoritatea au fost eliberați. În 2019, prezbiterul bisericii Qin Defu a fost condamnat la patru ani de închisoare. Pastorul Wang Yi a fost condamnat la nouă ani de detenție. Pe lângă arestări, guvernul a confiscat și bunuri personale sau ale bisericii. Multe familii au avut parte de cruda realitate a evacuării din propriile case și chiar a deportării din orașul Chengdu.

O actualizare recentă a relatat că pastorul Wu Wuqing și familia sa au fost sechestrați în casele lor de către forțele guvernamentale. Locuințele lor sunt acum înconjurate de gărzi.

Citește și Înlocuindu-l pe Dumnezeu: Războiul de un secol al Chinei comuniste împotriva creștinismului

Nigeria este cea mai mare țară din Africa, cu o populație de aproape 220 de milioane de locuitori. Este unică prin faptul că este în același timp una dintre cele mai mari țări creștine și musulmane din lume.

Se estimează că, din 2015, peste 12.000 de creștini au fost uciși doar pentru că nu sunt musulmani. Mult mai mulți au fost strămutați din pricina violenței, întrucât rebelii Fulani invadează satele rurale și dezlănțuie un genocid țintit la adresa creștinilor. Această suferință se adaugă la răul imens cauzat de o altă grupare teroristă musulmană, Boko Haram.

Peste 125 de elevi dintr-o școală baptistă au fost răpiți recent. În următoarele șase zile, cel puțin treizeci și trei de creștini au fost uciși, patru biserici au fost incendiate, și, de asemenea, sute de case.

Repet, este foarte dificil pentru noi să realizăm pe deplin atrocitățile care au loc în China și Nigeria. Cu toate acestea, Scriptura ne îndeamnă să ne amintim de toți frații și surorile noastre în Hristos, să ne amintim că suntem parte a trupului credincioșilor devotați din întreaga lume.

Este important să ținem cont de aceste lucruri, astfel încât să avem perspectiva corectă cu privire la situația cu care ne confruntăm noi, ca creștini, în națiunea noastră. Ar fi greșit să încercăm să comparăm în mod direct lucrurile cu care se confruntă creștinii americani cu lucrurile de care au parte credincioșii din China, Nigeria sau multe alte țări. Dar, în același timp, ar fi prostesc să ignorăm multiplele relatări de hărțuire și chiar persecuție aprobată de guvern împotriva credincioșilor devotați din SUA.

Deși nu ar trebui să exagerăm sau să comparăm direct încercările prin care trec creștinii devotați din America cu suferința celor din China sau Nigeria, nu trebuie să ignorăm sau să uităm situația credincioșilor precum Jack Phillips (Masterpiece Cakes), Barronelle Stutzman (Arlene’s Flowers), Aaron și Melissa Klein (Sweet Cakes by Melissa), Jim și Beth Walder (Timber Creek Bed and Breakfast), Joanna Duka și Breanna Koski (Brush and Nib Studios) și, fără îndoială, mulți alții ale căror povești nu au fost la fel de mediatizate.

Trebuie să fim alături de credincioșii devotați, atât din ​​națiunea noastră, cât și din întreaga lume, pe cât de bine putem. Trebuie să ne rugăm, să contribuim financiar și să aflăm mai multe despre ceea ce se întâmplă, iar apoi să împărtășim acele informații cu cei care nu sunt conștienți de atacurile morale, spirituale și legale comise împotriva creștinilor din națiunea noastră.

Trebuie să păstrăm o perspectivă adecvată și să nu ignorăm aceste chestiuni.

