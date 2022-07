Peste 80 de grupuri conservatoare le cer republicanilor din Senat să se opună legii „Respect pentru Căsătorie”

Peste 80 de grupuri conservatoare importante l-au îndemnat recent pe liderul minorității din Senat, Mitch McConnell, într-o scrisoare, să se opună propunerii democrate „Respect for Marriage Act”, argumentând că proiectul de lege adoptat de Camera Reprezentanților ar merge dincolo de legiferarea căsătoriilor între persoane de același sex și ar pune în pericol libertatea religioasă, informează Valerie Richardson, Washington Times.

În scrisoarea coordonată de Alliance Defending Freedom se preciza că H.R. 8404 ar forța guvernul federal să recunoască orice definiție a căsătoriei adoptată de statele americane, inclusiv poligamia, ar expune grupurile și persoanele credincioase la procese ce i-ar ruina și ar pune în pericol statutul de scutire de taxe al organizațiilor religioase.

„Vă solicităm să respingeți H.R. 8404 și să vă îndemnați colegii să abandoneze complet această legislație dăunătoare și inutilă“, se menționează în scrisoare.

„Nu are aproape nimic de-a face cu protejarea drepturilor; modul în care este formulată trădează o intenție de a stigmatiza și de a anula drepturi – în special pe cele de care beneficiază persoanele religioase“.

Semnatarii scrisorii sunt renumiți lideri și organizații conservatoare, printre care Heritage Foundation, Family Research Council, Focus on the Family, Concerned Women for America, Ethics & Public Policy Center, Samaritan’s Purse, First Liberty Institute, Coalition for Jewish Values, CatholicVote și American Principles Project.

Legislația propusă „merge mult mai departe de simpla includere a căsătoriei între persoane de același sex în legislația federală“, se arată în scrisoare.

„Este o expansiune alarmantă a definiției căsătoriei – și cine poate fi dat în judecată dacă nu o acceptă“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US