Politica New York Times: Articole de PR pentru Biden, hărțuire pentru Trump

E-mailurile dintre New York Times și Departamentul de Interne, obținute de The Federalist printr-o solicitare FOIA, dezvăluie un contrast puternic între mediatizarea oferită lui Biden și cea de care a avut parte Trump, analizează Tristan Justice într-un articol The Federalist.

New York Times pleacă urechea la sugestiile Departamentului de Interne al președintelui Joe Biden.

După ce opt ani de zile au vorbit cu religiozitate despre orice lucru întreprins de administrația Obama pe tema schimbărilor climatice, mass-media tradițională a refuzat să prezinte obiectiv inițiativele de mediu ale echipei Trump. Iar acum, New York Times și-a reluat stilul de PR în articolele despre democrații prietenoși de la Casa Albă, primind îndrumări explicite de la oficialii administrației.

O serie de e-mailuri între Times și biroul Ministrului de Interne Deb Haaland, obținute de Federalist printr-o solicitare FOIA, ilustrează contrastul puternic dintre modul în care publicația „imparțială“ a abordat măsurile climatice ale lui Trump și ale succesorilor săi.

Într-un e-mail din august adresat Melissei Schwartz, purtător de cuvânt al Departamentului de Interne, reporterul pe domeniul energie și mediu al New York Times, Coral Davenport, a întrebat despre un recurs al administrației privind contractele de concesionare. Data mesajului, 16 august, sugerează că Davenport a întrebat despre intenția administrației de a bloca decizia unui judecător federal care a anulat interdicția lui Biden privind concesionarea terenurilor federale pentru extracția de petrol și gaze.

„Încerc să înțeleg care este noutatea – decizia instanței deja impune administrației să reia concesionările“, scria Davenport. „Nu vom scrie un articol despre recurs – încerc doar să înțeleg ce este practic nou, în afară de recurs“.

Schwartz a răspuns solicitându-i lui Davenport să nu scrie deloc pe tema respectivă.

„Am fi mai bucuroși dacă nu ai scrie nimic“, spunea Schwartz.

Analizând lista articolelor scrise de Davenport se dovedește că nu există nimic pe subiectul respectiv în zilele ce au urmat conversației.

O lună mai târziu, într-un alt e-mail, Davenport își cerea scuze pentru că a pus întrebări legat de încercările administrației de a stopa extracția de petrol și gaze.

„Ne pare rău că vă tot deranjăm cu întrebări pe tema contractelor de petrol și gaze“, scria Davenport. „Ne puteți contacta? Am vrea să știm ce urmează“.

Mai mulți oficiali care s-au ocupat de probleme de mediu sub conducerea lui Trump și a căror funcții ulterioare îi împiedică să vorbească public, au declarat că abordarea celor de la New York Times și a lui Davenport, în special, este mult diferită față de tratamentul aplicat administrației anterioare. Potrivit Washington Free Beacon, de exemplu, în timpul primului an de guvernare Trump, New York Times a făcut de aproape patru ori mai multe solicitări FOIA la Agenția pentru Protecția Mediului decât în timpul întregului mandat al președintelui Barack Obama.

Un oficial de la Departamentul de Interne al lui Trump a spus că era foarte greu de lucrat cu Davenport și era genul de jurnalist activist, acordând adesea agenției termene de 30 de minute pentru a face declarații pe subiecte complexe. Alți foști oficiali ai administrației Trump au afirmat că respectivul comportament era ceva obișnuit din partea Times.

Într-un alt schimb de mesaje cu Schwartz, Elizabeth Williamson de la New York Times a cerut în mod repetat ca Haaland să-i acorde un interviu. După ce Schwartz a refuzat solicitarea, Williamson a insistat și a părut să asigure că o va prezenta într-o lumină pozitivă.

„Cred că va părea puțin ciudat, având în vedere că atât de mulți dintre colegii și cunoștințele ei au stat de vorbă cu mine“, scria Williamson în mai, anul trecut. „Așa ceva se întâmplă uneori când e vorba de subiecte grele, dar în cazul de față nu prea înțeleg! … Încă sper că va reveni asupra deciziei“.

Articolul care a fost publicat în cele din urmă a prezentat-o pe Haaland într-o lumină strălucitoare, în ciuda lipsei vreunui interviu direct. Williamson a vorbit în schimb cu membrii tribului lui Haaland din New Mexico, Laguna Pueblo. Articolul a fost lăudat chiar și de Departamentul de Interne.

„Voiam doar să vă spun că articolul a ieșit foarte bine“, a scris Schwartz în dimineața în care a fost publicat.

„Doamna ministru mi-a cerut să vă transmit aprecierea și recunoștința sa pentru faptul că ați călătorit până acolo pentru a sta de vorbă cu femei din tribul Pueblo“, a adăugat Schwartz câteva momente mai târziu.

Când au văzut schimbul de replici dintre Times și Departamentul de Interne, foștii membri ai administrației Trump au fost înmărmuriți, având în vedere animozitatea ziarului față de predecesorii republicani ai agenției.

Mandy Gunasekara, șef de personal al Agenției pentru Protecția Mediului sub conducerea lui Trump, a dezvăluit că e-mailurile erau „mai mult decât frustrante“.

„Am avut reporteri care ne-au spus în față că nu vor veni la evenimente pentru că nu vor scrie niciodată un articol pozitiv despre administrația Trump“, a declarat Gunasekara pentru The Federalist. „Și mai erau apoi situațiile în care pur și simplu au răspândit informații false“.

Gunasekara a citat un exemplu din 2019, atât de revoltător încât EPA a dat un comunicat de presă pentru a clarifica.

Într-un discurs la Clubul Național de Presă, directorul EPA de atunci, Andrew Wheeler, a spus: „Mass-media face un deserviciu publicului american și politicilor sănătoase, prin faptul că nu informează publicul despre progresele pe care le-a făcut această națiune“.

Un reporter Yahoo News a eliminat părți din citat pentru a-i schimba sensul.

„‘Mass-media face un deserviciu publicului american’, scriind despre încălzirea globală, spune directorul EPA, Andrew Wheeler. Vrea reportaje mai pozitive“, a postat pe Twitter Alexander Nazaryan de la Yahoo. Mesajul, încă neșters, a fost re-postat de peste 900 de ori, inclusiv de Lisa Friedman de la New York Times.

Un alt fost oficial EPA din perioada Trump a citat un articol scris de Davenport despre noile reglementări ale concentrației de cupru și plumb, care susținea că acestea „nu erau suficiente“ pentru reprezentanții locuitorilor din Flint, Michigan, unde apa a fost grav contaminată cu plumb în 2014. Însă Davenport a omis declarația pozitivă a primarului de atunci din Flint, democrata Karen Weaver, un reprezentant evident al locuitorilor de acolo.

„Ne bucurăm că EPA a propus standarde privind concentrația de plumb și cupru, oferind astfel o mai mare protecție copiilor noștri“, a spus Weaver într-un comunicat de presă EPA. „Sunt bucuroasă mai ales că, în baza acestor modificări propuse, sistemele de apă din școlile noastre vor fi testate, iar metodologia de prelevare va fi monitorizată pentru o mai mare siguranță“.

Alți oficiali din era Trump și-au exprimat furia pentru un episod din 2018, când Times a refuzat să participe la o conferință de presă EPA pe tema noilor standarde pentru autobuze, cu scopul de a îmbunătăți calitatea aerului.

„Când lucrai cu New York Times, știai că scopul lor era să te prindă cu ceva, pentru că ar fi fost de neconceput ca administrația Trump să contribuie la un mediu mai curat și să aducă îmbunătățiri sănătății publice“, a declarat un fost oficial de presă care a lucrat atât în cadrul EPA, cât și la Departamentul de Interne, în perioada Trump.

