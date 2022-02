Popularitatea lui Biden se scufundă ca Titanicul

Președintele Job Biden își începe al doilea an de mandat. Cu un an în urmă, când a fost ales, în orașele democrate curgeau lacrimi de bucurie. Analiști politici precum Taylor Swift și-au exprimat „extazul și ușurarea“. ABC News, un pion important în campania Biden, a proclamat, printre propriile lacrimi de bucurie, „O nouă zi pentru America, plină de speranță“.

Restul Americii este încântat că-l are pe Biden la Casa Albă? Se datora respectivul optimism alegerii lui Biden sau a fost doar un sentiment de ușurare la gândul că omul portocaliu care posta pe Twitter era pe cale să dispară?, analizează Brian C. Joondeph într-un articol American Thinker.

Joe Biden nu a dovedit niciodată o mare strălucire pe plan intelectual sau ca lider, în deceniile petrecute în Senatul SUA, în cei opt ani ca vicepreședinte sau în primul său an în Biroul Oval. Un exemplu recent este faptul că Biden, care acum pledează pentru o femeie de culoare la Curtea Supremă a SUA, în 2003 s-a opus nominalizării lui Janice Rogers Brown – o realitate incomodă pe care mass-media corporatistă și susținătorii lui Biden aleg să o treacă cu vederea.

Până și predecesorul său și partenerul său timp de opt ani, președintele Barack Obama, a făcut remarca celebră: „Nu subestimați capacitatea lui Joe de a strica tot“. Dacă ne uităm cum stau astăzi lucrurile, cuvintele lui Obama au fost profetice.

Pe plan intern, inflația a atins cel mai mare nivel din ultimii 40 de ani, ceea ce, împreună cu creșterea ratei șomajului, le amintește americanilor mai în vârstă de indicele de sărăcie, o relicvă a președinției Jimmy Carter. Granița noastră de sud este larg deschisă oricui și tuturor din întreaga lume, la pachet cu creșterea infracționalității, a numărului de persoane fără adăpost și a mizeriei din orașele americane.

Biden a promis că va „învinge COVID“, dar mai mulți americani au murit de acest virus în 2021, în timpul președinției lui Biden, decât în 2020, când la Casa Albă se afla Trump. Nici pe plan extern nu merg mai bine lucrurile.

Predarea Afganistanului în mâna talibanilor, cu care luptăm de 20 de ani, a adus bucurie Chinei, întrucât am lăsat în urmă armament și infrastructură de miliarde de dolari și, totodată, mulți americani de care mass-mediei nu-i pasă. Biden transmite mesaje mixte Ucrainei și Rusiei, lăsându-i lui Putin o cale de a acapara mai mult teritoriu și de a dezintegra o organizație NATO slăbită.

Acasă, în America, avem un război civil, americanii sunt asmuțiți unii împotriva altora pe orice motiv, de la culoarea pielii până la statutul de vaccinare și purtarea măștii, distrugând familiile și prieteniile în acest proces. Dar pe măsură ce America se îndreaptă spre prăpastie, nu doar Joe și democrații cad în ea, ci întreaga țară și o mare parte a lumii, având în vedere impactul pe care îl are președintele SUA.

Rasmussen Reports este una din cele mai importante și mai precise instituții din domeniul său, care nu ia în calcul doar pe oricine răspunde la telefon sau completează un sondaj pe internet, ci se ocupă de alegătorii probabili, acei indivizi care își exprimă opiniile la urne, având potențialul de a corecta direcția prin intermediul alegerilor.

Sondajul lor Daily Presidential Tracking Poll compară popularitatea președinților Trump și Biden în momente identice din perioadele lor de mandat. Pe 10 februarie, Biden se bucura de o susținere de 43%, cu o diferență semnificativă de 6 puncte față de procentul de 49% înregistrat de Trump cu exact patru ani în urmă. Per ansamblu, Biden a avut cifre mai bune decât Trump până la sfârșitul verii anului 2021, când, după dezastrul din Afganistan, mulți alegători Biden au început să-și schimbe părerea.

Ratingurile de popularitate pot fi instabile și influențate de alți factori. Cu patru ani în urmă, în timpul președinției lui Trump, lucrurile stăteau cu siguranță mai bine. Nu exista COVID-ul, economia era puternică, iar Trump ținea sub control adversarii noștri externi – Rusia, China, Coreea de Nord și Iran. Biden, în schimb, se străduiește să fie un președinte anti-Trump, implementând exact opusul măsurilor luate de acesta, indiferent de necesitate sau consecințe, un stil de guvernare prin care „îți tai singur craca de sub picioare“.

O altă întrebare folosită în sondaje este dacă țara se îndreaptă în direcția bună sau greșită. Rasmussen a pus-o recent. În proporție de doi la unu, alegătorii probabili consideră că națiunea se îndreaptă în direcția greșită, 64% – greșită, 30% – bună.

Alegătorii au renunțat la președinția lui Biden după doar un an, conform unui alt sondaj Rasmussen care solicita opinia legat de cei mai buni și cei mai răi președinți din istoria recentă. După doar un sfert din primul mandat al lui Biden, alegătorii au răspunsul. S-a constatat că: „54% dintre alegătorii probabili americani cred că Biden va rămâne în istorie ca unul dintre cei mai răi președinți. Doar 15% consideră că va fi clasat drept unul dintre cei mai buni“.

Câți dintre acești 15% sunt membri ai sindicatelor profesorilor sau ai corpului de presă din Washington D.C.? Știm în care grup se încadrează reprezentantul NeverTrump Adam Kinzinger (R-IL). El a declarat recent unei gazde CNN: „Trump a fost cel mai rău președinte pe care l-au avut vreodată Statele Unite ale Americii“.

Ce înseamnă să fii rupt de realitate. Nu e de mirare că Kinzinger a ales să nu candideze pentru realegere, sperând probabil să obțină în schimb un contract la CNN sau MSNBC, loc în care s-ar simți mult mai confortabil.

Trump a obținut un rating mult mai bun decât Biden în sondajul celor mai buni și mai răi președinți, „41% sunt de părere că Trump va fi considerat unul dintre cei mai buni președinți ai Americii, față de 43% care cred că Trump se va încadra la categoria celor mai răi“. În privința lui Trump, părerile sunt împărțite aproximativ în mod egal, pe când în cazul lui Biden proporția celor ce îl consideră rău e de 4 la 1.

Un alt sondaj Rasmussen sumarizează toate acestea, constatând că 60% dintre americani consideră că primul an al lui Biden a fost oarecum sau foarte nereușit, din care 50% au marcat a doua variantă.

Pentru cei ce nu au încredere în sondajele Rasmussen, puteți vedea cel mai recent sondaj al Universității Quinnipiac, în care Biden a obținut doar 35% pentru prestația sa ca președinte. Cel mai scăzut procent pe care l-au înregistrat vreodată pentru Trump, despre care presa a scris constant în manieră negativă în proporție de peste 90%, a fost 33%. Articolele despre Biden au fost majoritatea pozitive, și totuși are același grad de susținere ca Trump.

Media sondajelor naționale Real Clear Politics a constatat că ratingul lui Biden privind prestația sa ca președinte a scăzut pentru prima dată sub 40% săptămâna trecută. După cum observă New York Post, „Declinul major a avut loc pe fondul problemelor pe care Casa Albă le are cu creșterea inflației și prețurilor la carburanți, pandemia de COVID-19 și creșterea infracționalității în orașele mari“. Nu sunt semne că vreunul dintre aceste aspecte s-ar îmbunătăți.

În ultimul rând, Pew Research Center confirmă declinul lui Joe printr-un sondaj care a constatat: „Per total, 20% dintre adulții americani afirmă că Biden va fi un președinte de succes, în timp ce aproximativ dublul acestui procent (43%) spun că nu va fi așa“.

Având în vedere că alegerile de la jumătatea mandatului se apropie, cu o potențială masacrare a democraților care va reda republicanilor controlul asupra ambelor camere ale Congresului și va neutraliza, practic, agenda lui Biden, cum ar putea fi îmbunătățit acest rating abisal? Poate printr-o nouă criză, cum ar fi un război, un atac cibernetic sau o altă variantă de coronavirus care să aducă din nou țara în lockdown și ei să poată crea noi reguli și proceduri electorale pentru „siguranța publică“.

Felicitări celor care l-au votat pe Biden pentru că Trump i-a deranjat. Sper că au obținut toți ceea ce și-au dorit, și sunt mai mulțumiți de un dezastru, decât să aibă în Biroul Oval o persoană cu gură mare, dar eficientă și competentă.

Deocamdată, cel de-al doilea an de mandat al lui Biden are un început oribil și, privind în retrospectivă, acesta ar putea fi apogeul său. Așteptați-vă la un declin mai pronunțat, pe măsură ce inflația, infracționalitatea și haosul se intensifică, gata să-l tragă pe Biden și restul țării într-o prăpastie socio-economică. Ar putea dura un deceniu ca America să-și revină, afectând mai mult o țară deja devastată de doi ani de restricții COVID, care au făcut „mai mult rău decât bine“ și au adus America într-o stare de criză.

Alegerile au consecințe, iar cei ce l-au votat pe Biden, jigniți de atitudinea și comportamentul lui Trump, se pot felicita acum singuri pentru „principiile“ lor, în timp ce Joe se scufundă ca Titanicul, trăgând cu el țara în adâncul regresului și disperării la nivel național.

Traducere și adaptare

