Portland: Oficialul care a spus că apelurile la 911 sunt inutile, sună la 911 când șoferul Lyft îi anulează cursa 

Un comisar din orașul Portland care a făcut presiuni pentru a reduce fondurile departamentului de poliție și a susținut că cele mai multe apeluri 911 sunt inutile, a sunat ea însăși la 911 când un șofer Lyft a încercat să-i anuleze cursa și să o lase la o benzinărie, informează DailyWire.

Potrivit Fox News, comisarul Jo Ann Hardesty i-ar fi cerut șoferului Lyft, Richmond Frost, să închidă geamurile pentru că îi este frig.

Instrucțiunile companiei Lyft pentru șoferii săi, cu privire la gestionarea situației de coronavirus, specifică clar: „Țineți geamurile deschise în timpul călătoriilor și / sau folosiți orificiile de aerisire ale mașinii pentru a aduce aer proaspăt din exterior. Evitați să folosiți opțiunea de aer recirculat pentru ventilația mașinii.“

„Hardesty, care conduce sistemul 911 din Portland, fusese luată de la Ilani Casino din Washington când au început disensiunile“, a raportat Daily Mail.

Portland Tribune remarcă faptul că „Hardesty a insistat să se reducă bugetul poliției, menționând că multe apeluri la 911 sunt inutile, iar intervenția poliției nu este necesară în multe cazuri“.

Hardesty a sunat la 911, iar Frost a făcut și el același lucru. În apelul doamnei Hardesty, schimbul de cuvinte a fost următorul:

HARDESTY: Deci, un șofer Lyft a decis că mă va lăsa la o benzinărie. Ei bine, nu cobor din mașină, pe întuneric, la o benzinărie, nu voi face asta. Și numai din cauză că l-am rugat să ridice geamul. Dar nu ies. Spune că trebuie să ies din mașina lui sau sună poliția. Așa că am decis să sun eu în locul lui.

OPERATOR 911: Bine. Adică, din punct de vedere tehnic, mașina este proprietatea lui și aveți un acord între persoane fizice. Nu s-au comis infracțiuni.

HARDESTY: Păi a spus că va chema poliția.

OPERATOR 911: Nu este o infracțiune să suni la poliție.

Hardesty a început să vorbească, determinându-l pe operatorul 911 să întrebe „Ce-ați spus?“

HARDESTY: Am spus, nu am de gând să-l las să mă scoată pe marginea drumului. Am plătit pentru o cursă și el spune că a anulat-o, așa că voi rămâne în mașină până îmi trimite alt șofer.

FROST: Nu pot să vă trimit eu alt șofer.

OPERATOR 911: Numai dvs. puteți comanda o altă mașină.

HARDESTY: Poliția nu intervine în astfel de probleme? Atunci nu voi închide telefonul, dar nu voi ieși din mașină în întuneric.

OPERATOR 911: Înțelegeți că numai dvs. puteți comanda o altă cursă?

HARDESTY: Păi nu eu am anulat cursa; el a anulat-o.

OPERATOR 911: Poate să facă acest lucru pe baza faptului că are dreptul de a anula un astfel de contract. Nu este o infracțiune; este parte din termenii contractului pe care îl acceptați ca utilizator atunci când folosiți servicii de curse-taxi cu necunoscuți. Pot să trimit un echipaj, dar nu vor putea să-l oblige să rămână acolo.

HARDESTY: Păi, el nu poate merge nicăieri pentru că nu mă dau jos până nu vine o altă mașină.

OPERATOR 911: Deci pot trimite echipajul. Unde vă aflați?

HARDESTY: Nu știu unde sunt. Se pare că sunt la Chevron.

OPERATOR 911: În ce oraș?

HARDESTY, repetând după Lyft: În Richfield.

911 OPERATOR: Care este numele dumneavoastră?

HARDESTY: Numele meu este Jo Anne Hardesty.

OPERATOR 911: Bine. Vom trimite echipajul.

Apelul lui Frost a început explicând operatorului 911 unde se afla și cine era. Apoi a urmat acest schimb de replici:

FROST: Am o clientă căreia i-am anulat cursa. Sunt șofer de curse tip taxi și am anulat cursa. Și am ieșit de pe autostradă, o duc la benzinărie, ca să poată comanda o altă mașină. Am anulat cursa, astfel încât să nu mai aibă nimic de-a face cu mine; refuză să iasă din mașina mea. Am încercat să-i explic că nu îi voi aranja eu altă cursă; poate face ea însăși asta, să comande alt șofer, dar refuză să o facă.

OPERATOR 911: Și ea e în mașina ta acum? Ești acolo cu ea?

FROST: Da. Stau pe scaunul din față; ea este pe bancheta din spate. Pot ieși din vehicul dacă doriți să fac asta.

OPERATOR 911: Oh, nu, nu, nu. Este în regulă. Și dânsa ne-a sunat deja. Așa este?

FROST: Da. Ea a sunat.

OPERATOR 911: Bine. Avem un apel înregistrat pe zona Richfield. Un ofițer trimite un echipaj chiar acum, dacă nu apare o altă urgență ar trebui să ajungă la tine. Are arme sau ceva asemănător?

FROST: Mă îndoiesc.

OPERATOR 911: Bine.

După ce a cerut din nou identificarea, operatorul 911 a întrebat: „Nu a fost violentă sau ceva de genul acesta, nu?“

FROST: Nu. Doar refuză să iasă din mașină.

Hardesty a declarat pentru Portland Tribune: „Nu sun la 911 aiurea, dar cu siguranță nu voi face nimic care ar pune în pericol siguranța mea personală. Știam că dacă el sună la poliție, voi fi în pericol. Și de aceea am sunat în mod proactiv la 911. Este mult mai greu să iei această decizie atunci când ești de culoare în America… Dar, în definitiv, aveam opțiuni foarte limitate.“

Frost a spus: „Am petrecut 40 de ani în domeniul serviciilor. Există întotdeauna câțiva oameni pe care nu îi poți mulțumi indiferent ce faci“, adăugând că apelul 911 inițiat de Hardesty „a fost atât de inutil … să te cerți și să umilești și să tratezi pe cineva așa cum am simțit că m-a tratat a fost complet nejustificat.“

Hardesty a susținut că stația Chevron era pe punctul de a se închide, afirmând: „Nu știam cât timp va trebui să aștept. În nici un caz nu aveam de gând să ies pe marginea drumului, în întuneric, deoarece un șofer cu probleme de atitudine a decis că ar trebui să mă dau jos fie ce-a fi.“

Potrivit Daily Mail, Hardesty a declarat în plângerea adresată companiei Lyft:

„Am solicitat o cursă, șoferul a greșit locația de întâlnire, apoi m-a învinuit pe mine. I-am cerut să închidă geamul pe partea mea și el a început să țipe: ‘Nu pot, deoarece reglementările impun ca fiecare fereastră să fie întredeschisă’.

Apoi se oprește în întuneric lângă o benzinărie și îmi spune că anulează cursa. Nu doream să fiu lăsată pe marginea drumului de un șofer nervos. A amenințat că va chema poliția. Am sunat la poliție și am pus și o nouă comandă cu Lyft.

Atât poliția cât și noul șofer Lyft au ajuns în același timp. Este total nepotrivit să te aștepți ca o femeie să iasă dintr-un vehicul în toiul nopții, deoarece o persoană furioasă îi impune. Aceasta este o problemă de siguranță pentru clientul dvs. Șoferul dumneavoastră nu era în pericol.“

Lyft a răspuns: „Feedback-ul arată că ați refuzat să ieșiți din vehiculul șoferului după ce vi s-a solicitat acest lucru. Țineți cont, șoferii au dreptul să anuleze o călătorie din orice motiv, atâta timp cât debarcarea pasagerului se face într-o locație sigură.

Siguranța este prioritatea noastră principală. Luăm aceste probleme foarte în serios. Îi încurajăm pe toți cei care folosesc Lyft să fie respectuoși cu ceilalți. Acest lucru ajută la menținerea unei comunități sigure și incluzive. Vă rugăm să luați în considerare că pe viitor, reclamații de acest fel pot duce la luarea unor măsuri suplimentare în ceea ce vă privește.“

