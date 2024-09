Este legal în majoritatea statelor, dar unele au reguli mai stricte!

A pune o găleată afară pentru a colecta apa în timp ce plouă poate să nu pară o mare problemă. Dar în mai mult de 12 state americane, chiar este. Legislativele de stat au stabilit norme privind colectarea apei de ploaie și pentru ce poți sau nu poți folosi apa. Prin urmare, ai construit un butoi de ploaie pentru casa ta, asigură-te că examinezi legile locale pentru a te asigura că ești în legalitate și că nu faci ceva ilegal din greșeală, potrivit Reader Digest.

De ce este importantă colectarea apei?

Potrivit Conferinței Naționale a Legislativelor de Stat, colectarea apei de ploaie sau „recoltarea apei de ploaie” poate afecta standardele de calitate, siguranța publică și drepturile la apă. Da, drepturile de utilizare a apei chiar există. Drepturile asupra apei sunt un tip de interes care poate fi adăugat la proprietatea imobiliară atunci când o proprietate se află în apropierea unui corp de apă. Aceasta înseamnă că proprietarul terenului are dreptul de a utiliza acel corp de apă și orice precipitații din jurul acestuia. Unele state impun ca toate precipitațiile să aparțină proprietarilor de drepturi de apă existenți, iar curgerea ploii trebuie să se alăture scurgerii de apă care îi revine de drept.

Un articol publicat de Universitatea din Carolina de Nord, intitulat „Rainwater Collection, Water Law, and Climate Change: A Flood of Problems Waiting to Happen” analizează mult mai în profunzime dreptul la apă. Acesta afirmă că orice tip de colectoare de apă de ploaie – fie că este vorba de jgheaburile de pe acoperiș sau de orice alt sistem de control al scurgerii apei de ploaie – „încalcă drepturile la apă care aparțin în mod legal cuiva «din aval»”. S-ar putea să nu pară mare lucru, dar pentru zonele care se confruntă cu secetă sau cu orice alte probleme legate de apă, o astfel de legislație poate fi necesară.

Poți ajunge la închisoare pentru colectarea apei de ploaie?

Evident, jgheabul tău nu face prea mult rău. Dar pentru unii, colectarea apei de ploaie i-a adus la închisoare. În 2012, un bărbat din Oregon a colectat 13 milioane de galoane de apă și a creat trei rezervoare pe proprietatea sa din colectarea apei de ploaie.

În timp ce majoritatea statelor permit colectarea apei de ploaie și unele chiar o încurajează, alte state au norme și reglementări specifice în legătură cu acest subiect. Aceste state specifică utilizările apei. De exemplu, dacă apa poate fi colectată în scopuri „nepotabile”, înseamnă că apa nu este potrivită pentru băut, dar poate fi folosită pentru alte lucruri. „Potabilă” înseamnă că este sigură pentru băut, gătit și îmbăiat.

Iată câteva norme specifice care reglementează colectarea apei de ploaie în câteva state americane.

Alaska

Colectarea apei de ploaie este încurajată în Alaska și este considerată o sursă primară de apă. Însă, în ceea ce privește colectarea apelor subterane, reglementările sunt mai stricte. Potrivit Departamentului Resurselor Naturale din Alaska, dacă locuiți în apropierea unui anumit corp de apă, ai nevoie de drepturi de utilizare a apei pentru a folosi apa respectivă. Dacă nu ai primit un transfer de drepturi de apă de la proprietarul anterior, trebuie să soliciți drepturi de apă, însoțite de o taxă corespunzătoare.

Arkansas

Colectarea apei de ploaie în Arkansas este permisă în anumite condiții. Poți colecta apa în scopuri nepotabile, atâta timp cât sistemul utilizat este proiectat de un inginer profesionist autorizat, cu măsuri de protecție adecvate împotriva conectării încrucișate și respectă Codul de instalații sanitare din Arkansas.

California

Colectarea apei de ploaie care provine de pe acoperișul tău este permisă în California. Nu este necesară nicio autorizație din partea consiliului de stat. Cu toate acestea, colectarea apei de ploaie în scopuri peisagistice ar necesita o licență. Dacă un sistem de captare a apei de ploaie este utilizat pentru a crea o sursă de apă (piscină, cadă cu hidromasaj, fântâni, iazuri), un peisagist trebuie să fie autorizat să încheie un contract pentru sistemul respectiv.

Colorado

Proprietarii de locuințe pot colecta până la două butoaie de apă de ploaie (aproximativ 110 galoane). Cu toate acestea, apa ar trebui să fie utilizată numai în scopuri nepotabile în exterior, pe proprietatea unde a fost colectată, cum ar fi irigarea gazonului și grădinăritul.

Pentru o vreme, Colorado a avut reglementări stricte privind colectarea apei, din cauza drepturilor superioare la apă. Dar, după ce un studiu a stabilit că doar 3% din precipitații ajungeau la un curs de apă sau la o apă subterană, Colorado a decis să își revizuiască legislația.

Illinois

Colectarea apei de ploaie este legală, deși se aplică două legi specifice. Legea Camerei 991, adoptată în 2011, se referă în principal la drepturile privind energia solară. Dar, de asemenea, solicită asociațiilor de proprietari să specifice dacă este permisă colectarea apei de ploaie și, în caz afirmativ, să precizeze amplasarea, proiectarea și cerințele arhitecturale ale acestor sisteme.

Illinois are, de asemenea, Green Infrastructure for Clean Water Act. Această lege acționează prin conservarea, eficiența, infrastructura și gestionarea apei, promovând în același timp colectarea apei de ploaie.

Kansas

Kansas permite colectarea apei, dar, la fel ca în Alaska, aveți ai de drepturi asupra apei pentru a face acest lucru. Legea Kansas Water Appropriate Act protejează drepturile oamenilor de a utiliza apele subterane și de suprafață din stat. Dacă nu soliciți un drept sau deții deja unul cu proprietatea ta, este ilegal să colectezi apă de ploaie.

Cu toate acestea, este în regulă să colectezi apă pentru uz casnic – gospodăria ta, animalele și până la doi acri de gazon și grădini. Dacă nu ești sigur ce se consideră uz casnic, Departamentul Agriculturii din Kansas poate explica acest lucru.

Louisiana

Nu vă faceți griji – colectarea apei de ploaie este legală. Aveți grijă doar ca butoiul de ploaie (cunoscut și sub numele de cisternă) să aibă un capac adecvat. Legea din Louisiana interzice vânzarea de apă poluată, care include și gheața.

Nevada

Colectarea apei de ploaie era ilegală în Nevada, dar o lege din 2017 permite colectarea apei de ploaie pentru uz casnic nepotabil. De asemenea, permite utilizarea de dispozitive de colectare de la distanță pentru fauna sălbatică, cu o capacitate de până la 20.000 de galoane și o suprafață de captare de cel mult un hectar. Sistemul de conducte nu poate fi mai lung de un sfert de milă.

North Carolina

Colectarea apei de ploaie este legală în Carolina de Nord, cu câteva reglementări. Departamentul de Mediu și Resurse Naturale trebuie să ofere asistență tehnică și de informare la nivel de stat cu privire la utilizarea eficientă a apei. Aceasta include, de asemenea, dezvoltarea celor mai bune practici de gestionare pentru reutilizarea apei, recoltarea și utilizarea apei gri. Legea de stat 243 a autorizat modificări ale codului de instalații sanitare care facilitează utilizarea apei din cisterne în clădirile rezidențiale și comerciale.

Deci, ce înseamnă acest lucru pentru tine? Anexa C-1 vorbește în detaliu despre sistemele de reciclare a apei de ploaie. Toate sistemele de reciclare a apei de ploaie trebuie să fie inspectate și pot primi apă numai de pe acoperișul clădirilor sau din alte bazine de colectare. Toate rezervoarele utilizate ar trebui să fie aprobate și fiecare ar trebui să aibă un filtru aprobat, dezinfectat și vopsit în albastru sau verde.

Ohio

Este în regulă să se colecteze apa de ploaie, chiar și în scopuri potabile. Cu toate acestea, pentru a furniza apă potabilă pentru mai puțin de 25 de persoane, sistemul trebuie să fie reglementat de Departamentul de Sănătate din Ohio.

Oregon

Este legal să colectezi apă de ploaie în Oregon. Dar trebuie să deții un permis de utilizare a apei dacă intenționezi să folosești apă publică, cu excepția cazului în care publicul larg are același acces.

Texas

Texas a făcut multe schimbări în legislația sa privind colectarea apei de ploaie și statul încurajează acest lucru. Cu toate acestea, există anumite reglementări privind colectarea apei în scopuri potabile și nepotabile. Dacă cineva intenționează să conecteze un sistem de colectare a apei de ploaie la un sistem public de alimentare cu apă, trebuie să notifice în scris municipalitatea sau proprietarul respectivului sistem public de alimentare cu apă. În cazul în care apa respectivă are efecte asupra sănătății, municipalitatea sau proprietarul nu pot fi trași la răspundere pentru consumul apei respective.

Există, de asemenea, alte norme privind instalațiile rezidențiale, comerciale și industriale. O municipalitate nu poate interzice unei instalații publice să colecteze apa de ploaie. De asemenea, Texas Water Development Board trebuie să asigure instruirea trimestrială a personalului municipal și județean.

Utah

Îmi pare rău, Utah, dar colectarea apei de ploaie are câteva reguli stricte. Aceasta este permisă numai pe terenurile deținute sau închiriate de persoana responsabilă cu colectarea. Legea Senatului 32 prevede că persoana trebuie să fie înregistrată la Divizia de resurse de apă dacă intenționează să colecteze până la 2.500 de galoane de apă de ploaie. Înregistrarea nu este necesară dacă utilizați un singur recipient care nu conține mai mult de 100 de galoane.

Washington

În Washington nu mai este necesară o autorizație pentru colectarea apei de pe acoperișuri, dar există încă unele reglementări destul de stricte. Unele zone din Washington sunt mai stricte decât altele, așa că cel mai bine este să verifici legislația locală. Pentru moment, nu ai nevoie de un permis de colectare a apei de ploaie dacă apa de ploaie este utilizată pe proprietate și este colectată din structuri existente care au alte scopuri decât colectarea apei de ploaie.

Asigură-te doar că colectarea apei de ploaie nu este restricționată din cauza reglementărilor locale. De asemenea, dacă apa colectată este utilizată în principal pentru băut într-o clădire nouă, verifică la nivelul județului dacă acest lucru este permis.

