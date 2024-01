Povestea incredibilă a românului plecat în SUA, în 1984. Comuniștii le-au luat totul. „Nu aparțineam niciunei țări” | VIDEO

Steven Bonica este un român plecat în Statele Unite ale Americii de 40 de ani. Primii care au fugit peste graniță au fost verișorii săi, la sfârșitul anilor `60. Au ajuns în SUA, unde și-au luat și părinții. Datorită fotografiilor color trimise de acolo, Bonica mărturisește că „am început să visez America încă de la 12-13 ani”. Un interviu realizat de DC News.

„Când aveam 15 ani, părinții au depus actele pentru emigrare legală, la sfârșitul anilor `70. În `82, ni s-a aprobat plecarea definitivă din țară. La sfârșitul anului, am fost deposedați de cetățenia română. A fost singura modalitate de a ni se permite plecarea din țară, ni s-a confiscat tot ce am avut, a fost achiziționat de stat la prețuri infime. Pentru casă aveam cumpărător la 185.000 de lei, nu ni s-a permis, statul a cumpărat-o cu 27.000 de lei. Pentru ieșire, am avut și un cost, 6.000 de lei de persoană pentru renunțarea la cetățenie pentru cei peste 14 ani. Am fost patru în casă, eu cu sora cea mare, părinții. Deci am plătit de patru ori suma de 6.000 de lei. Am mai avut de plătit încă pe atât pentru a obține pașapoartele valabile doar șase luni. Și pentru că au tergiversat procesul ieșirii, a trebuit să prelungim pașapoartele de patru ori tot cu câte 6.000 de bucată” a spus Bonica.

A ajuns să plece din țară în 1984 și mărturisește că nu poate spune ce sentiment a avut când a trecut granița României, știind că nu mai e cale de întors. Românul și familia lui au ajuns într-un lagăr de refugiați din Italia, unde au stat două săptămâni, ca apoi să ajungă în SUA, ca apatrizi:

„Nu am avut dreptul să plecăm nicăieri, pentru că nu aparțineam niciunei țări”.

