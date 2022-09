Poziția Stângii privind avortul contrazice știința

Dintr-o dată, Democrații au ajuns la concluzia că avortul este soluția lor magică pentru a câștiga alegerile din noiembrie. Candidații democrați, începând de la Beto O’Rourke din Texas, până la Stacey Abrams în Georgia, promovează o agendă care susține avortul până la momentul nașterii.

Pe măsură ce mesajele democrate devin tot mai vehemente și agresive, pozițiile lor privind avortul au ajuns în dezacord nu doar cu opinia alegătorilor, ci și cu adevărul științific, analizează John Seago pentru The Federalist.

Stacey Abrams este cel mai recent exemplu halucinant. Democrata care candidează pentru postul de guvernator al Georgiei a făcut valuri săptămâna trecută, când a afirmat: „Nu există bătăi ale inimii la șase săptămâni. Este un sunet inventat pentru a convinge lumea că bărbații au dreptul să preia controlul asupra corpului unei femei“.

Aceasta este o afirmație absurdă. Afirmând că bătăile inimii bebelușilor nenăscuți nu pot fi detectate prin ultrasunete la șase săptămâni, Abrams ignoră zeci de ani de practică medicală standard (utilizată de medici din ambele curente de opinie) și plonjează cu capul înainte în adâncurile întunecate ale unei teorii a conspirației anti-știință.

Zeci de ani, „partidul științei“ a distorsionat știința pentru a se potrivi cu propriile narațiuni și cu agenda sa politică. În cei 11 ani de activism pro-viață pe care i-am petrecut în Capitoliul Texasului, am auzit nenumărate aberații ale susținătorilor pro-avort legat de pseudoștiința celor pro-viață, numind bebeluși simplii „embrioni“ și acuzând legislația noastră, cum ar fi Preborn Pain Act, că ignoră opiniile celor mai importante instituții medicale (pro-avort).

Retorica pe care o auzim acum, pe tema bătăilor inimii bebelușilor, reprezintă un pas în sus pe scara nebuniei.

Utilizarea undelor Doppler pentru a detecta bătăile inimii unui copil nenăscut – o practică omniprezentă în întreaga comunitate medicală încă din anii 1970 – este prea mult pentru extremiștii avortului precum Abrams.

Nici măcar nu e vorba de șase săptămâni – Johns Hopkins Medicine susține că bătăile inimii fetale apar la patru săptămâni de gestație. Chiar și propriul site web al Planned Parenthood informa că la vârsta de cinci-șase săptămâni de sarcină, bebelușul avea deja „o inimă care bate și un sistem circulator“ – asta înainte de a elimina rapid conținutul respectiv, pentru a susține teoria lui Abrams.

În prezent, site-ul web al Planned Parenthood susține că inima funcțională a unui bebeluș doar „sună“ ca o bătaie de inimă. Pentru a putea continua să promoveze avortul într-o societate din ce în ce mai avansată din punct de vedere tehnologic, Stânga a abandonat știința.

Abrams a mers atât de departe încât a afirmat că nu a existat niciodată „o bătaie a inimii“ detectabilă prin Doppler sau prin tehnologia cu ultrasunete, ci că mai degrabă fiecare cadru medical care lucrează în departamentul obstetrică și ginecologie sau cei ce asistă mamele în maternitățile spitalelor sau în centrele specializate pe nașteri din țara noastră, fac parte dintr-o conspirație uriașă, în care redau sunete „fabricate“ pentru a înșela femeile și a le face să creadă că bebelușul lor are bătăi de inimă. Pregătiți-vă să vă înfășurați capul în folie de aluminiu!

Argumentul complet lipsit de logică al lui Abrams a fost conceput ca un atac la adresa legii din Georgia, ce protejează copiii nenăscuți la care se detectează bătăi ale inimii – o dovadă incontestabilă a umanității copilului și un indiciu important al dezvoltării sănătoase a fătului.

Când Texasul a adoptat prima lege privind bătăile inimii care urma să fie implementată în SUA, toți adepții Stângii și-au pierdut mințile. The New York Times a denigrat legislația salvatoare de vieți, susținând că „în acest stadiu extrem de timpuriu al sarcinii, embrionul este de mărimea unei semințe de rodie și are doar un tub primitiv de celule cardiace care emit impulsuri electrice și pompează sânge“.

Din nefericire pentru New York Times, redefinirea termenilor pentru a distrage atenția de la adevăratul lor înțeles nu schimbă realitatea. Celulele cardiace care emit impulsuri electrice și pompează sânge reprezintă definiția de bază a unei inimi umane funcționale.

Știința și tehnologia medicală progresează constant, iar noi suntem într-un punct în care umanitatea copiilor aflați încă în pântecele mamei este de necontestat. Acum avem instrumentele și cunoștințele necesare pentru a studia evoluția și dezvoltarea fătului mai bine ca oricând în istoria omenirii.

Putem vedea scânteia din momentul fertilizării (fuziunea spermatozoidului cu ovulul), când începe viața unei ființe umane distincte, care posedă deja un ADN unic.

La acest moment al fertilizării, sexul, culoarea părului, culoarea ochilor și nenumărate alte trăsături ale acestui copil au fost deja determinate. Mai mult, lucrările unor embriologi precum Dr. Maureen Condic arată cum, într-o clipă, embrionul capătă compoziția moleculară și începe imediat să se comporte ca un organism, nu ca o simplă celulă.

Știința constată că, în acele prime momente de după fertilizare, embrionul acționează într-o „manieră interdependentă și coordonată“ pentru a „desfășura activitățile vieții“.

În mod ironic, în aceeași săptămână în care Abrams a negat că bebelușii nenăscuți ar avea bătăi ale inimii, cercetătorii de la Universitatea Durham din Anglia au publicat înregistrări ale unor bebeluși nenăscuți care reacționează la diferite gusturi și mirosuri.

Tehnologia cu ultrasunete 4D a oamenilor de știință a surprins un bebeluș nenăscut zâmbind după ce mama sa ingera tablete de morcovi și făcând o grimasă la cele de varză kale.

Cum plănuiește Stânga pro-avort să anuleze toate aceste dovezi științifice supărătoare și noile cercetări medicale? Ignoră știința.

Dacă asta nu funcționează, atunci doar schimbă termenii pentru a distrage atenția de la adevăratul lor înțeles. O bătaie de inimă nu este o bătaie de inimă, ci doar impulsuri electrice emise de celulele cardiace.

Și dacă toate aceste tentative eșuează, atunci pretinde că tehnologia medicală este doar un instrument al patriarhatului pentru a controla corpurile femeilor.

În calitate de bioetician și susținător pro-viață, doresc să atrag atenția asupra barierelor medicale, economice și sociale cu care se confruntă femeile și familiile în timpul sarcinilor neplanificate sau dificile.

Aș vrea să vorbesc despre instituțiile noastre nefuncționale, cum ar fi sistemul de asistență maternală, dar mă tem că nu vom obține niciun fel de progres sau schimbare pe plan legislativ dacă jumătate din clasa noastră politică este în mod deschis ostilă statutului moral al copilului nenăscut, confirmat științific.

Industria avortului și susținătorii ei sunt mult prea dispuși să închidă ochii și să-și acopere urechile la datele irefutabile despre miracolul vieții umane. Dacă Stânga ar accepta realitățile biologice, nu ar avea altă opțiune decât să recunoască umanitatea copilului nenăscut și să respingă cruzimea avortului electiv.

Va asculta Stânga ce zice știința sau va continua să susțină orbește această agendă politică radicală?

