Președintele Comisiei de Supraveghere din Congres, James Comer, numește martorii pentru audierea în procesul de demitere a lui Biden

Jurnalista Rebecca Downs consemnează în Townhall faptul că ieri luni seară, președintele Comisiei de Supraveghere din Camera Reprezentanților, James Comer (R-KY), a anunțat martorii pentru prima audiere în cadrul anchetei privind demiterea președintelui Joe Biden.

Printre martori se numără Bruce Dubinsky, fondatorul Dubinsky Consulting și expert contabil judiciar; Eileen O’Connor, care a fost anterior procuror general adjunct în cadrul diviziei fiscale a Departamentului de Justiție (DOJ); și profesorul Johnathon Turley de la Facultatea de Drept a Universității George Washington, care a oferit analize și informații cu privire la anchetele privind corupția și punerea sub acuzare a familiei Biden. “Jonathan Turley” a fost în trend pe platforma ”X” (fostă twitter) luni seară. și noaptea trecută.

Pe lângă anunțul de pe contul platformei ”X” al comisiei, Comer a publicat o declarație despre audiere și despre faptul că acesta a fost un efort al comisiilor conduse de republicani încă de la începutul noului Congres din acest an.

„Din ianuarie, comitetele Camerei pentru supraveghere și responsabilitate, pentru justiție și pentru căi și mijloace au descoperit o cantitate copleșitoare de dovezi care arată că președintele Joe Biden a abuzat de funcția sa publică pentru câștigul financiar al familiei sale. Mii de pagini de înregistrări financiare, e-mailuri, mesaje text, mărturii ale unor denunțători credibili din partea IRS și un interviu transcris cu Devon Archer, asociat în afaceri al familiei Biden, toate acestea dezvăluie că Joe Biden a permis familiei sale să îl vândă ca “brand” în întreaga lume pentru a îmbogăți familia Biden. Joe Biden a apărut în cel puțin două duzini de ocazii pentru a trimite semnale de acces, influență și putere celor care îi plăteau pe Biden”, a declarat Comer, vorbind despre unele dintre dovezile găsite despre corupția familiei Biden.

„Pe baza dovezilor, Congresul are datoria de a deschide o anchetă de punere sub acuzare a corupției președintelui Biden. Americanii cer și merită răspunsuri, transparență și responsabilitate pentru acest abuz al funcției publice. Săptămâna aceasta, Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților va prezenta dovezile descoperite până în prezent și va audia experți juridici și financiari cu privire la infracțiunile pe care este posibil ca familia Biden să le fi comis în timp ce aducea milioane de euro pe seama intereselor SUA”, a adăugat el.

După ce a anticipat timp de luni de zile posibilitatea unei anchete de destituire, președintele Camerei Deputaților, Kevin McCarthy (R-CA), a anunțat o astfel de anchetă la 12 septembrie. Comer a susținut mult timp că era necesar să se alcătuiască un caz adecvat, întrucât se aștepta ca avocații familiei Biden să blocheze eforturile.

Audierea, intitulată „The Basis for an Impeachment Inquiry of President Joseph R. Biden, Jr.”, va avea loc joi, 28 septembrie, la ora 10.00. Această dată fusese stabilită la 19 septembrie.

Sondajele de opinie arată că cel puțin o pluralitate de americani susțin o anchetă de punere sub acuzare și, potrivit unui sondaj CNN, cred că Biden, în calitate de vicepreședinte de atunci, Joe Biden, a avut cel puțin “o anumită implicare” în afacerile dubioase ale fiului său Hunter Biden.

Tribuna.US