Președintele Uniunii Baptiste, după întâlnirea cu guvernul României: „Noi am fost și rămânem în continuare pentru libertate de alegere”

Președintele Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, pastorul Viorel Iuga, afirmă că în cadrul discuțiilor cu premierul Nicolae Ciucă și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a susținut libertatea de alegere în ceea ce privește vaccinae. Acesta anunță că reprezentanții cultelor și oficialii guvernamentali au pus accentul pe protejarea vârstinicilor și a celor vulnerabili, pentru o participare în siguranță la slujbele religioase, potrivit Știripesurse.

„S-a încheiat prima întâlnire. Mulțumim frumos pentru rugăciuni. Fiecare reprezentant al cultului s-a putut exprima. Opiniile sau convingerile le puteți afla de la fiecare în parte. Noi am fost și rămânem în continuare pentru libertate de alegere și pentru respectarea demnității umane și a deciziei personale. Am reiterat faptul că nu vrem doar libertatea de închinare în biserică, ci libertate pentru toți cetățenii. Suntem de acord cu rugămintea domnului doctor Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății, să facem tot ce ține de noi pentru a-i proteja pe cei vârstnici și pe cei vulnerabili. Am apreciat intervenția domnului Nicolae Ciucă, Primul Ministru al României, care spunea că încurajează participarea oamenilor la slujbele religioase și că trebuie să participăm pentru a se putea desfășura în condiții de siguranță și cu respect față de semeni. Dumnezeu să binecuvânteze România și să îi ocrotească pe români”, scrie pastorul Viorel Iuga pe Facebook.

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a avut joi consultări cu reprezentanții cultelor religioase din România, prima reuniune între reprezentanții statului și cei ai cultelor, care a avut loc într-un lăcaș de cult, respectiv, Templul Coral.

Șeful Executivului a transmis că respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, între care libertatea religioasă este deosebit de importantă, reprezintă baza societății democratice din România.

De asemenea, premierul Nicolae-Ionel Ciucă a arătat că la nivelul Guvernului vor fi preluate mesajele și propunerile reprezentanților cultelor religioase, inclusiv cele privind sprijinirea financiară legată de construirea și repararea lăcașurilor de cult și a salarizării personalului de cult.

„Preluăm și învățăm din mesajul pe care îl aduc cultele religioase din rândul comunităților pe care le păstoresc pentru că acestea reprezintă aproape 99% din cetățenii României”, a menționat premierul.

Reprezentanții cultelor religioase au propus înființarea unui mecanism permanent de cooperare, care să funcționeze la nivel tehnic, prin Secretariatul de Stat pentru Culte.

La întâlnirea cu reprezentanții cultelor religioase din România au mai participat, din partea Guvernului, vicepremierul Kelemen Hunor, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, secretarul de stat în MAI, șeful DSU, Raed Arafat, președintele CNCAV, Valeriu Gheorghiță și secretarul de stat pentru culte, Victor Opaschi.

Tribuna.US