Prima reacție Republicană de condamnare a Rusiei după ce o dronă Geram 2 a lovit un bloc din Galați

Preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe din Senatul SUA, senatorul republican Jim Risch (R-Idaho), a condamnat, într-o postare pe X, „nesăbuită a spaţiului aerian românesc de către Rusia” şi a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru România şi aliaţii NATO, după incidentul grav provocat de prăbuşirea unei drone pe un bloc de locuinţe din Galaţi.

„Încălcarea iresponsabilă a spaţiului aerian românesc de către Rusia şi lipsa de respect faţă de civili sunt inacceptabile. Statele Unite sunt alături de România şi de aliaţii noştri NATO împotriva acestui comportament provocator”, a scris Jim Risch pe X. „Trebuie să ne consolidăm capacitatea de descurajare şi să arătam clar că nu vom ceda niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO”, a subliniat preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe din Senatul SUA.

În noaptea de joi spre vineri, o dronă s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu. Potrivit Ministerul Român al Apărării, încărcătura dronei de tip “Geran-2”, de provenienţă rusească, a explodat la momentul impactului.

Incidentul a atras mesaje de condamnare din partea conducerilor Uniunii Europene şi NATO, precum şi din partea mai multor state membre ale celor două organizaţii internaționale.

Din cercetările efectuate de specialiștii SRI de la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat, precizează Departamentul pentru Situații de Urgență.

Potrivit lt. col. Cătălin Sion, reprezentant al ISU Galați, în total au fost patru victime – două persoane transportate la spital cu traumatisme ușoare și două, cu atacuri de panică, au primit îngrijiri la fața locului.

Consulul Rusiei de la Constanța, expulzat din România după incidentul de la Galați. Nicușor Dan l-a declarat pe trimisul lui Putin persona non grata.

Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România, după ce Ministerul Afacerilor Externe l-a declarat persona non grata, a închis Consulatul Federației Ruse de la Constanța și i-a solicitat acestuia să părăsească țara în termen de 72 de ore.

Decizia autorităților române a fost luată în contextul incidentului de la Galați.

Andrei Kosilin a fost numit consul al Federației Ruse la Constanța în ianuarie 2023. Potrivit presei ruse, diplomatul a absolvit în 1991 cursurile Universității de Stat din Moscova, specializarea Relații Internaționale.

În același an a intrat în corpul diplomatic al Federației Ruse și deține, din 2012, rangul diplomatic de consilier de clasa I. Din 2015 a activat ca consilier superior în cadrul celui de-al Patrulea Departament European al Ministerului rus de Externe.

De-a lungul carierei, acesta a ocupat mai multe funcții în aparatul central al Ministerului rus de Externe, precum și în cadrul Ambasadei Rusiei în România, înainte de a fi numit consul general la Constanța.

