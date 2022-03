Primarul New York-ului vrea să copieze „succesul“ din Chicago, unde infracționalitatea a atins cel mai înalt nivel pe 5 ani

După întâlnirea recentă cu Lori Lightfoot la Chicago, primarul orașului New York, Eric Adams, a declarat că aceasta i-a dat sfaturi privind combaterea criminalității pe care le-ar putea implementa în propriul oraș, informează un articol CWB Chicago.

Poate că va folosi ideile ei drept exemple ce să nu facă. Asta pentru că Departamentul de Poliție din Chicago tocmai a publicat cel mai recent raport privind infracționalitatea pe plan local. Și nu arată deloc bine.

La nivel de oraș, nivelul infracționalității per general a crescut cu 36% față de anul trecut, la toate cele șapte categorii majore monitorizate de CPD. Poate mai îngrijorător este faptul că cifrele din acest an depășesc cele din toți cei patru ani anteriori menționați în raport, inclusiv cele din 2018 și 2019.

Furturile din locuințe și de mașini au atins cota maximă din ultimii patru ani. Agresiunile sexuale, jafurile, vătămările corporale grave și spargerile sunt, de asemenea, în creștere față de anul trecut.

Omuciderile au scăzut cu 3% în acest an, dar tot sunt cu 24% mai mari decât în ​​2020, cu 74% mai mari decât în ​​2019 și cu 8% mai mari decât în ​​2018, se arată în raport.

În ceea ce privește zona de centru a orașului:

În Districtul Central (1st), care include Loop, South Loop, o mare parte din Bronzeville și Millennium și Grant Parks, lucrurile au luat amploare. Și nu în direcția bună.

Raportul arată că rata infracțiunilor a crescut cu 142% față de anul trecut, cu 50% față de 2020. În mod incredibil, a crescut cu 30% chiar și față de 2019 și cu 24% față de 2018, când zona centrală era extrem de aglomerată fără COVID.

Furturile de autovehicule au crescut cu 182% față de anul trecut, cu 248% față de 2020, cu 254% față de 2019 și cu 291% față de 2018.

La nord de râu se întinde Districtul Near North (18th), de la Streeterville la Old Town și River North până la North Avenue Beach. Potrivit CompStat, infracționalitatea a crescut aici cu 92% față de anul trecut și cu 2% față de 2020. La toate cele șapte categorii de infracțiuni, cifrele s-au dublat sau triplat în acest an. Rapoartele privind criminalitatea pe zonă sunt în prezent cu 10% mai mici decât în ​​2019 și cu 5% mai mici decât în ​​2018.

Rapoartele CompStat pentru toate cele 22 de districte CPD sunt disponibile aici. Dacă nu sunteți sigur în ce district se află o adresă, utilizați instrumentul de căutare de aici.

O altă decizie discutabilă pe care Adams a anunțat-o recent în presă a fost că „vom învăța de la cei din Chicago, ce fac referitor la problemele din domeniul transportului în comun, astfel încât să vedem ce funcționează cel mai bine“.

În sistemul de metrou CTA, rata infracțiunilor violente din toate categoriile a crescut anul trecut. Per ansamblu, numărul crimelor a crescut cu 33% – de la 3 la 4; atacurile armate au ajuns de la 4 la 11; agresiunile sexuale au crescut vertiginos, de la 4 la 11; jafurile au crescut de la 453 la 492, iar atacurile cu arme albe de la 41 la 51.

Traducere și adaptare

Tribuna.US