Primul „interviu” al Kamalei Harris a fost dezastrul la care se aștepta toată lumea

Ați urmărit primul „interviu” al Kamalei Harris în calitate de candidată a Partidului Democrat la președinție? A fost cam tot ce v-ați aștepta de la un interviu realizat de CNN. O mulțime de întrebări softball, o mulțime de răspunsuri salată de cuvinte.

Dana Bash, prezentatoarea CNN, a pus de fapt câteva întrebări decente, dar ceea ce a fost frapat cu adevărat la acest interviu a fost faptul că Harris, de cele mai multe ori, a evitat să răspundă la majoritatea întrebărilor, iar Bash nu părea să fie preocupată de obținerea unui răspuns real.

Știai că lucrurile vor sta prost atunci când Harris s-a chinuit cu adevărat să dea un răspuns coerent la întrebarea clișeu despre ce ar face „în prima zi”.

Iar când Bash a întrebat-o pe Kamala de ce a durat atât de mult să facă ceva în legătură cu granița, răspunsul Kamalei a fost doar o înșiruire lungă de puncte de discuție prost conectate.

Înainte de interviul lui Harris cu CNN, s-a aflat că va dura doar 18 minute – deloc impresionant. Nu este clar cât timp au vorbit Harris și candidatul la vicepreședinție Tim Walz cu Bash, dar probabil a fost cel puțin o oră. Faptul că CNN a redus discuția la doar 18 minute sugerează că nu aveau prea mult conținut pe care doreau să îl difuzeze. Desigur, dacă ai văzut teaserul publicat de CNN, probabil că ți-ai dat seama deja că va fi o catastrofă.

„În general, cum ar trebui să privească alegătorii unele dintre modificările pe care le-ați făcut și pe care le-ați explicat aici, în politica administrației?” a întrebat Bash. „Este pentru că acum aveți mai multă experiență și ați învățat mai multe? Este din cauză că ați candidat la președinție în alegerile primare democrate? Și ar trebui să se simtă confortabil și încrezători că ceea ce spuneți acum va fi politica în continuare?”

Este destul de rău că a fost o întrebare foarte ușoară, dar și mai rău, Bash i-a oferit lui Harris o serie de răspunsuri potențiale. Cu toate acestea, partea cea mai rea a fost de fapt răspunsul Kamalei, care nu numai că nu a răspuns la întrebare, dar a spus salata ei de cuvinte caracteristică.

„Dana, cred că cel mai important și mai semnificativ aspect al perspectivei și deciziilor mele politice este că valorile mele nu s-au schimbat”, a susținut Kamala. „Ai menționat Green New Deal. Întotdeauna am crezut, și am lucrat la asta, că această criză climatică este reală, că este o chestiune urgentă, la care ar trebui să aplicăm metrici care includ să ne ținem de termene în jurul timpului”.

Kamala a continuat: „Am făcut acest lucru cu Legea privind reducerea inflației. Am stabilit obiective pentru Statele Unite ale Americii și, prin extensie, pentru întreaga lume, cu privire la momentul în care ar trebui să îndeplinim anumite standarde de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, ca exemplu. Această valoare nu s-a schimbat”.

„Valorile mele cu privire la ceea ce trebuie să facem pentru a ne securiza frontiera nu s-a schimbat. Am petrecut două mandate ca procuror general al Californiei luptând împotriva organizațiilor criminale transnaționale, încălcările legilor americane privind trecerea, trecerea ilegală, a armelor, drogurilor și ființelor umane peste granița noastră. Valorile mele nu s-au schimbat”.

Harris a memorat o replică pentru întrebarea respectivă și a repetat-o de trei ori pe parcursul răspunsului ei confuz. Și cam așa a fost pe parcursul întregului interviu.

În timp ce Dana Bash a pus câteva întrebări decente lui Harris și Walz, ea a pus, de asemenea, o mulțime de întrebări ușoare care au fost o pierdere totală de timp. Acum, din nou, acestea au fost 18 minute de interviu real care a fost difuzat, se pare tăiat din ceva mai lung, așa că nu este un șoc că atât de mult din interviu a fost fluff și întrebări softball, și nu este un șoc că Dana Bash nu a expus-o pe Harris pentru minciunile flagrante.

De asemenea, nu este șocant faptul că Harris nu a fost niciodată prezentată cu imagini video din propriile sale cuvinte care susțin exact opusul a ceea ce pretinde a fi acum. Iar Walz nu a fost presat să explice de ce a mințit cu privire la serviciul său în armată, la arestarea sa pentru conducere sub influența alcoolului și la utilizarea fertilizării in vitro. Bash a acceptat doar răspunsul său lung și slab despre „limbajul” său uneori greșit ca o explicație legitimă.

Jalnic.

Realitatea este că nu-l vei vedea niciodată pe Donald Trump având un interviu atât de ușor. Nici măcar la Fox News. Kamala a fost întrebată despre fotografia „iconică” cu ea ținând discursul la DNC, iar Walz a primit o întrebare despre fiul său care a fost atât de mândru de el la convenție.

Kamala a răspuns la întrebările privind retragerea lui Joe Biden din cursă afirmând că nu regretă modul în care a prezentat publicului american starea de sănătate cognitivă a lui Joe Biden și a părut să dubleze minciuna că totul este în regulă cu el.

Interviul a fost înregistrat în prealabil și împărțit în mai multe pauze publicitare, în speranța că nu vei observa cât de puțină substanță a existat de fapt. Pe cât de rău a fost acest lucru, pe atât de slabe au fost imaginile pe care nu le-au inclus.

Tribuna.US

