Pritzker se îmbogățește, în timp ce familiile din Illinois au probleme, iar companiile părăsesc statul

În timp ce companiile părăsesc în masă statul, luând cu ele mii de locuri de muncă, lui J.B. Pritzker îi merge foarte bine, informează Illinois Republican Party.

Recent, Better Government Association (BGA) a dezvăluit că banii guvernatorului J.B. Pritzker sunt investiți printr-un fond „care evită conflictele de interese“ în cel puțin o duzină de companii având contracte de miliarde de euro cu statul american.

„O investigație a BGA privind investițiile lui Pritzker – inclusiv o analiză a declarațiilor sale financiare anuale, a mii de pagini de contracte de stat, rapoarte către U.S. Securities and Exchange Commission și Illinois Secretary of State, precum și a e-mailurilor guvernatorului – indică cel puțin 12 cazuri în care biroul său și instituțiile pe care le supervizează au luat decizii care au creat un potențial conflict de interese pentru Pritzker“, se precizează în raport.

„Personalul lui Pritzker și biroul său de campanie au refuzat solicitările BGA de a furniza informații financiare elementare ­– declarații fiscale complete, o copie a contractului său cu fondul de investiții sau o listă detaliată a investițiilor sale. De asemenea, Pritzker refuză să detalieze când a cumpărat acțiunile sau la ce preț“.

Problema ar fi că aceasta nu e prima dată când investițiile fondului așa-zis „fără conflicte de interese“ al lui Pritzker au fost criticate.

„Lipsa constantă de transparență a guvernatorului Pritzker este îngrijorătoare. Guvernatorul trebuie să justifice de ce nu a evitat conflictele financiare prin faptul că nu le-a spus managerilor fondului său să se abțină de la investiții în companii care au contracte cu statul.

Guvernatorul, sau fondurile sale de investiții, ar trebui să facă publice toată corespondența și documentele privind companiile incluse în portofoliul său care au făcut afaceri cu statul de când a devenit guvernator.

A proceda altfel ar fi un deserviciu adus alegătorilor din Illinois și unei guvernări oneste și transparente“, a declarat președintele Partidului Republican din Illinois, Don Tracy.

Potrivit Forbes, Pritzker are o avere de 3,6 miliarde de dolari, ceea ce îl face deja „cel mai bogat politician din SUA“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US