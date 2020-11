Profesor Sergiu Klainerman: De ce votez pentru Trump

Sergiu Klainerman este profesor de matematică la Universitatea Princeton și își expune opinia legată de alegeri într-un articol Newsweek. „Ca fost refugiat din România totalitară, comunistă, simt obligația morală de a vorbi deschis și demonstra că academicienii nu trebuie să gândească și să acționeze în același fel“.

Pe măsură ce alegerile se apropie, simt nevoia irezistibilă de a explica de ce urmează să votez pentru președintele Donald Trump. Pentru un intelectual din ziua de azi este considerat suicid să fie sincer în această privință. Într-adevăr, se spune că 95% dintre toți erudiții americani îl disprețuiesc pe Trump – și majoritatea celor 5 procente rămase, care s-ar putea să fie de acord cu mine, nu ar îndrăzni niciodată să admită asta în public.

Deci, de ce o fac? În calitate de fost refugiat din România totalitară, comunistă, simt obligația morală de a vorbi deschis și de a demonstra că academicienii nu trebuie să gândească și să acționeze în același fel.

La fel ca mulți dintre colegii mei, consider că multe din lucrurile pe care Trump le spune sau scrie pe Twitter sub impulsul de moment sunt dezagreabile, deși discursurile sale pregătite dinainte pot fi inspiraționale. Nu l-am votat în 2016.

Deși sunt un independent, mă găsesc aproape întotdeauna în opoziție față de candidatul democrat. Mă opun multor lucruri pe care le promovează democrații: programe guvernamentale intruzive, reglementări masive, impozite mai mari, politică externă slabă, cu o dependență excesivă de instituții internaționale ineficiente și deseori corupte și, cel mai grav, politici de identitate vehemente.

Dar am învățat să fac distincția între ceea ce spune Trump și ceea ce face. Susțin majoritatea pozițiilor sale de politică externă, inclusiv retragerea sa din acordul climatic de la Paris și acordul nuclear cu Iranul. Susțin majoritatea programului său de reducere a reglementărilor, reforma sa fiscală, numirile sale judiciare și chiar încercările sale eșuate de a înlocui Obamacare. Admir faptul că, spre deosebire de președinții anteriori, el este dispus să lupte cu China împotriva politicilor sale comerciale și a furtului constant de proprietate intelectuală.

Poate că Trump este o persoană cu multe defecte, dar spre deosebire de mulți alți politicieni, el măcar este ușor de citit. Lacunele lui Trump sunt „pe față“, în timp ce defectele unui politician tipic sunt ascunse în spatele unei fațade atent elaborate și a unui voal de „negare credibilă“.

Și care sunt, la urma urmei, cele mai îngrozitoare lucruri pe care le-a făcut Trump în timpul președinției sale? Acuzațiile tipice sunt că este (1) un mincinos, (2) un suprematist alb rasist, (3) incompetent, (4) dictator și (5) divizator. Să analizăm un pic aceste acuzații, în ordine.

(1) Mincinos? Potrivit The Washington Post, Trump tocmai a atins pragul de 20.000 de afirmații false sau înșelătoare în timp ce era în funcție. Printre astfel de „minciuni“, Post citează afirmațiile sale de „sprijin extraordinar“ pentru comunitatea afro-americană și că „Barack Obama și Joe Biden au spionat campania lui Trump în 2016“.

Este acuzat de asemenea, că a mințit sau a făcut afirmații înșelătoare de 1200 ori cu privire la pandemie, de obicei prin exagerarea capacității de testare a SUA. Cea mai mare minciună, potrivit publicației, este afirmația sa că economia SUA e la nivelul cel mai bun din toate timpurile. Trump minte, conform Post, și când numește mass-media „Fake News.“

Nu există nicio îndoială că Trump are o predilecție pentru exagerările grandioase, dar majoritatea acestor afirmații au, de fapt, o bază. La urma urmei, Trump are mai mult sprijin în comunitatea de culoare decât orice alt președinte republican recent.

Campania sa a fost într-adevăr spionată, deși nu știm încă implicarea deplină și directă a lui Obama sau a lui Biden. Multe din cifrele economice de bază din SUA, înainte de pandemie, erau într-adevăr cele mai bune din ultimii 50 de ani. Și nivelul nostru de testare COVID-19 a ajuns cu adevărat, la un moment dat, la a fi cel mai înalt din lume pe cap de locuitor.

Principalele canale media (MSM), din cauza urii obsesive față de Trump, au formulat adesea acuzații nefondate la adresa lui. Multe dintre aceste povești negative, bazate pe surse anonime și produse de The New York Times și The Post, s-au dovedit a fi „false sau înșelătoare“.

Relevanța unei astfel de povești despre presupusa incompetență a lui Trump, „Eu fac parte din Rezistența din interiorul administrației Trump“, publicată de Times în 2018, tocmai a fost dezmințită. După cum se dovedește, scriitorul anonim nu era un oficial „de top“ în administrația Trump, așa cum este descris de Times, ci mai degrabă un funcționar de nivel mediu, cu foarte puțin sau chiar deloc acces direct la președinte.

În prezent, MSM refuză în mare măsură să mediatizeze recentele revelații-bombă ale New York Post despre familia Biden, deși există dovezi mult mai coroborate decât au existat vreodată pentru Russian hoax, asupra căreia MSM a obsedat ani de zile. Mai grav, Twitter și Facebook fac eforturi evidente pentru a suprima povestea. Având în vedere atitudinea clar partizană, necinstită, a unei mari părți a MSM, acuzația lui Trump de „Fake News“ nu este chiar atât de deplasată.

(2) Suprematist alb rasist? Cealaltă acuzație majoră împotriva lui Trump, că este un suprematist alb rasist, este și mai ușor de respins. Trăim într-o perioadă în care astfel de acuzații sunt aruncate în mod obișnuit către oricine se abate de la normele în continuă schimbare de corectitudine politică.

Președintele a denunțat în repetate rânduri supremația albă, în ciuda poveștilor înșelătoare în sens contrar. Mai mult, el a implementat o varietate de politici direct utile minorităților, cum ar fi reforma justiției penale, programul opportunity zone, posibilitatea alegerii școlii și finanțarea colegiilor istorice pentru populația de culoare.

(3) Incompetent? Acuzația de incompetență este la fel de absurdă. Indiferent de rezervele pe care le aveți cu privire la stilul de conducere al lui Trump și orice ați crede despre prioritățile sale politice, președintele a reușit să îndeplinească o mare parte din agenda sa. Și asta în ciuda unui grad de opoziție fără precedent, atât în ​​cadrul guvernului, cât și în cadrul mass-media.

(4) Dictator? Acuzația de autoritarism este în contradicție evidentă cu cea de incompetență. Dacă Trump a vrut într-adevăr să fie un dictator, așa cum se afirmă atât de des fără nici o noimă, a ratat o mare oportunitate în timpul pandemiei. Dimpotrivă, Trump este acum acuzat constant că nu a impus carantine și ordine federale suficient de puternice.

(5) Divizator? Acuzația de divizare are o valoare de adevăr. Trump este un luptător de stradă care este dispus să dea cu pumnul înapoi ori de câte ori este atacat, indiferent de fondul acuzației. Acest lucru a exacerbat în mod clar diviziunile profunde deja existente în țară. Deși cu siguranță îl învinovățesc pe el pentru asta, în egală măsură consider vinovat și partizanatul evident, nedreptatea și lipsa de profesionalism a mass-mediei de elită.

Dar, la urma urmei, votările înseamna a alege între două viziuni radical diferite ale viitorului. În ciuda tuturor comportamentelor sale lăudăroase și necioplite, politicile lui Trump au cam fost cele republicane convenționale, deși cu o înclinare semnificativă spre protecționismul tipic democraților pro-labor în ultimul timp.

Există, de asemenea, o revenire evidentă la naționalism. Dar naționalismul, atâta timp cât se bazează pe instituții democratice și pe o societate civilă sănătoasă, nu este deloc rău. Atâta vreme cât un naționalism pozitiv și benign pune cetățenia și nu o altă formă restrânsă de identitate la bază, poate ajuta de fapt la vindecarea diviziunilor oribile din țară.

Pe de altă parte, deriva Partidului Democrat înspre o guvernare intruzivă și forme mai radicale de politici identitare a continuat neîntreruptă. Obsesia pentru „diversitate, incluziune și echitate“ cu orice preț a contribuit în mare măsură la apariția fenomenului cultural „de trezire“.

Ideologia sa, așa cum a fost expusă în mod strălucit de Helen Pluckrose și James Lindsay în Teoriile cinice, este cu adevărat înspăimântătoare. În numele „justiției sociale“, aceasta împarte oamenii în grupe de identitate restrânse, încurajând nemulțumirile lor și exacerbând diviziunile. Neagă meritul individual și consideră că orice diferență în rezultate, orice formă de inegalitate, se datorează exclusiv rasismului, sexismului sau unui alt fel de fobie.

Este profund anti-capitalist și consideră cele mai importante principii constituționale ale noastre ca fiind nelegitime, atâta timp cât acestea contribuie la păstrarea inegalităților pe care le denunță. Are potențialul de a deveni profund anti-semit și anti-asiatic, pur și simplu pentru că indivizii din aceste grupuri au „prea mult succes“ în raport cu proporția lor din populația totală.

Această ideologie îngrozitoare, totalitară, s-a răspândit dincolo de mediul academic, de unde a început și a infectat majoritatea instituțiilor noastre culturale de vârf . Acest lucru s-a întâmplat cu Times, sursa media cea mai urmărită de elitele noastre, acum rușinat de fiasco-ul său cu „Proiectul 1619“. Această ideologie este puternic reprezentată în multe dintre cele mai importante instituții financiare și de afaceri și a fost îmbrățișată de un mare număr ai bogaților țării.

Recent, într-o schimbare binevenită, Trump a interzis utilizarea „teoriei critice a rasei“ în instituțiile guvernamentale unde, spre surprinderea universală, se infiltrase deja puternic. Deși trezirea este prea adânc înrădăcinată astăzi în cultura noastră pentru a putea fi vindecată doar cu astfel de acțiuni, îl aplaud pe Trump pentru că a încercat și nu pot în niciun fel să sprijin oamenii care vor promova activ sau ignora orbește această ideologie toxică.

Mulți oameni conștienți de gravitatea problemei trezirii au subliniat că lucrurile s-au înrăutățit în timpul administrației Trump și dau vina pe tonul și combativitatea sa generală. Este posibil să fie așa, dar, spre deosebire de ei, cred că Trump ne-a făcut tuturor un serviciu ajutând la expunerea problemei, preexistentă cu mult înainte de 2016.

Trump este o personalitate complexă, unică în multe privințe în analele politicii americane. În calitate de președinte care candidează pentru realegere, atât calitățile și defectele sale, cât și realizările și eșecurile sale sunt acum pe buletinul de vot.

Dar principalul motiv pentru care îl votez este să-mi exprim opoziția de principiu față de politicile preferate ale Partidului Democrat modern: „Green New Deal“, „Medicare-pentru-toți“, mai multe impozite și reglementări, lockdown-uri forțate și, mai ales, acele politici care ajută și susțin mișcarea terifiantă de trezire la a cărei creare i-au ajutat pe democrați.

