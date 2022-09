Protejați viața copilașilor nenăscuți, fără excepții (Partea 7)

Pe măsură ce statele continuă să adopte legi pro-viață care protejează bebelușii în uter, este important să luăm în considerare necesitatea ca acestea să se aplice tuturor celor nenăscuți, își încheie Joy Stockbauer analiza pentru Washington Stand.

Din păcate, importanța protejării bebelușilor diagnosticați prenatal cu dizabilități este un subiect lăsat deoparte în conversația națională despre avort. Unele state care protejează viața copilașilor nenăscuți încă de la concepție nu includ sub această protecție și bebelușii cu un diagnostic prenatal.

O formă de diagnostic prenatal este cea care nu limitează viața, adică bebelușul nu va muri la naștere sau la scurt timp după aceea, ci va trăi, dar va avea probleme – fie fizice, fie cognitive, fie ambele.

Când Courtney și soțul ei au primit diagnosticul prenatal de sindrom Down pentru fiica lor Emersyn, medicul a dorit imediat să discute cu ei „opțiunile“.

Courtney își amintește: „I-am spus că, dacă se referea la avort, atunci nu existau opțiuni – pentru că avortul nu era o opțiune“.

După ce au stat de vorbă cu un specialist în sarcini cu risc ridicat, Courtney și soțul ei s-au simțit „constrânși să avorteze“. Courtney a explicat:

„Am avut impresia că medicul nostru nu prea știa multe despre ce înseamnă viața cu un copil cu sindromul Down. Nu a arătat niciun fel de compasiune sau dragoste. A insistat pe ideea că vom avea o viață grea și că le făceam un deserviciu celorlalte fiice ale noastre“.

În prezent, pentru că Courtney și soțul ei au ales viața pentru fetița lor, indiferent de diagnosticul prenatal, Emersyn a avut un impact extrem de profund și benefic asupra surorilor sale.

„Fiica noastră cea mare vrea să adopte copii cu nevoi speciale“, a împărtășit Courtney.

„De asemenea, vrea să lucreze cu copiii cu nevoi speciale. Când fiica noastră mijlocie interacționează cu alți copii cu nevoi speciale, se descurcă minunat, dând dovadă de compasiune și înțelegere față de ei. Cred că lucrurile nu ar fi stat așa dacă nu era Emmy“.

Se estimează că între 60% și 90% dintre copiii diagnosticați cu sindromul Down în Statele Unite sunt avortați. Din cauza dezinformării și a presiunilor exercitate de cadrele medicale în favoarea avortului, unii părinți sunt convinși că le va scădea foarte mult „calitatea vieții“ dacă vor aduce pe lume un copil cu handicap.

Courtney are altă părere: „Cei care mi-au spus așa ceva habar nu aveau despre ce vorbesc. Nu am avut niciodată o zi proastă cu Emmy. Am avut zile dificile, dar niciodată zile proaste. În ziua în care am întâlnit-o, mi-a deschis ochii la atât de multe lucruri. Acum, mă bucur de viață datorită ei“.

Courtney îi încurajează pe părinții care primesc un diagnostic de sindrom Down:

„Bucurați-vă în perioada sarcinii. Cel mai mare regret al meu este că nu m-am bucurat de acea perioadă pentru că eram atât de disperată din cauză că nu mi se spuneau decât lucruri negative“.

Ea a concluzionat: „Așteptați – pentru că în clipa în care vă veți ține în brațe copilul veți înțelege că dragostea pe care o simțiți pentru un copil cu sindrom Down este imposibil de explicat până când nu o experimentați. Este înflăcărată și protectoare – nu există cuvinte pentru a descrie cât de puternică este. Și fiecare mamă cu care am vorbit și care are un copil cu sindrom Down spune același lucru“.

Dacă ați primit recent un diagnostic prenatal care limitează viața copilului dumneavoastră nenăscut, vizitați site-ul Be Not Afraid, o organizație care oferă sprijin exhaustiv părinților ce se confruntă cu un astfel de diagnostic.

