Proteste COVID pe tot globul. Unde este mass-media?

Lumea s-a săturat de mandate și lockdown-uri COVID. Oamenii ies în stradă peste tot. De ce nu iau aminte liderii noștri? Știe marea majoritate a americanilor despre aceste proteste? Canalele de știri de stânga par să „uite“ că lumea ripostează la tirania COVID.

Iată ce se întâmplă în diferite țări de pe glob, analizează Kevin Downey Jr. într-un articol PJ Media.

Slovenia

În micuța țară Slovenia tocmai a avut loc al doilea protest împotriva obligativității pașapoartelor COVID. Zece mii de sloveni nemulțumiți au încercat să închidă o autostradă în capitala națiunii, Ljubljana, strigând „Libertate“ și purtând pancarte pe care scria „Opriți Fascismul Corona“. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri de apă pentru a împrăștia mulțimea. Oamenii au reacționat aruncând tot felul de proiectile înspre polițiști.

Manifestațiile au avut loc după moartea unei tinere sănătoase de 20 de ani, cauzată de un accident vascular cerebral la două săptămâni după vaccinarea cu serul Johnson și Johnson. Slovenia a renunțat la vaccinul J&J până la noi ordine.

Italia

Anul trecut, Italia a fost afectată puternic de COVID. Numărul total de decese COVID a ajuns la 130.870, a doua cea mai mare cifră din Europa (Marea Britanie a pierdut până în prezent 136.375 de persoane datorită COVID).

Oamenii protestează acum împotriva „Green Pass“, care este versiunea britanică a pașaportului de vaccinare. Green Pass este obligatoriu pentru a putea călători cu avionul, trenul și autobuzele inter-regionale, dar nu este necesar pentru transportul public local. Italienii au dreptul să călătorească și dacă pot demonstra că au avut COVID în ultimele șase luni, o derogare pe care puține alte națiuni o oferă.

Irlanda

În Irlanda au avut loc proteste încă din februarie 2021. Irlandezii s-au supărat în iulie, când li s-a spus că doar cei vaccinați au voie să-și savureze băutura la bar. Protestele au continuat și o mulțime irlandeză furioasă s-a deplasat recent la casa unui politician de rang înalt pentru a-i face cunoscut cât de supărați sunt.

Franţa

În Paris a trecut al 11-lea week-end consecutiv de proteste împotriva pașapoartelor de vaccinare. Aproximativ 7.200 de persoane s-au strâns pentru a-și exprima furia. La nivel național, 64.000 de oameni au ieșit pe străzile Franței, în peste 200 de locații, pentru a protesta – în weekendul trecut. Franța a anunțat recent că toți cei cu vârsta de 12 ani și peste vor avea nevoie de pașaport de vaccinare pentru a intra în clădirile publice și în mijloacele de transport.

Citește și Germania: Ciocniri între forțele de ordine și protestatarii anti-lockdown, opoziție tot mai puternică față de restricțiile COVID în Europa

Germania

Mii de germani au protestat la sfârșitul lunii august, chiar înainte de alegerile naționale. Sute de persoane au fost arestate, dintre care unele au arborat steaguri naziste, sfidând pașapoartele COVID și mandatele de vaccinare (svastica este ilegală în Germania, teoretic, deși acest lucru nu este întotdeauna respectat). Weekendul trecut, doar 250 de persoane au mărșăluit în Berlin pentru a-și arăta disprețul față de pașapoartele și mandatele COVID. Germania, ca și Italia, va accepta dovada recuperării după COVID la utilizarea transportului în comun.

Bine de știut! Națiunile din întreaga lume, în special Australia, au luat măsuri dure împotriva oamenilor care nu purtau mască. „Știința“ afirmă că efectul multor măști este de mică anvergură.

Statele Unite

În New York au început proteste de când tovarășul primar de Blasio a decis să solicite pașapoarte de vaccinare pentru a avea acces în sălile de sport, baruri, restaurante, muzee etc., chiar dacă sunteți angajat acolo. Un protestatar din New York a apărut purtând o pălărie MAGA, lucru la fel de rar în New York precum un vagon de metrou în care nu miroase a urină. Au mai izbucnit și alte proteste de când guvernatorul Hochul a amenințat că va concedia aproape 72.000 de cadre medicale care nu vor să se vaccineze. Acum îi are în vedere pe profesori. Au termen până pe 1 octombrie pentru a se vaccina.

Regatul Unit

Un polițist a arestat și încătușat o femeie pe nume Sarah Everard pentru încălcarea unui mandat COVID. Apoi a violat-o și a ucis-o. Protestatarii au folosit acest eveniment ca dovadă că scopul restricțiilor COVID este controlul, nu siguranța.

Citește și Melbourne, Australia: Proteste violente împotriva mandatelor abuzive

Australia

Situația australienilor pare să fie mai rea ca a tuturor. Internetul e plin de videoclipuri în care fete tinere sunt imobilizate și asfixiate cu spray lacrimogen.

Bullying-ul și abuzul nu par să fie lucruri străine pentru polițiștii australieni, dar unele dintre videoclipurile care ies la iveală sunt brutale. Protestatari neînarmați sunt împușcați cu gloanțe de cauciuc, bătuți și gazați. Pentru ce, până la urmă?

Cetățenii bulgari protestează și ei. Nici din Israel nu au lipsit vara aceasta protestele, după valul uriaș de noi infectări COVID.

Împotriviți-vă tiraniei! Urmăriți știrile conservatoare, opuneți-vă știrilor false și comunismului cu echilibru și atenție!

Traducere și adaptare

Tribuna.US