Raport: 1.500 de creștini uciși în Nigeria

Un număr cutremurător de 1.470 de creștini au fost uciși de jihadiștii islamiști în Nigeria în primele patru luni ale anului 2021, conform declarației unei organizații non-profit din țară, informează un articol Christian Today.

Informația a apărut într-un raport al Intersociety for Civil Liberty and Rule of Law, care menționa că alți 2.200 au fost răpiți în aceeași perioadă de timp.

Cea mai mare proporție a crimelor a avut loc în Statul Kaduna, nordul Nigeriei, unde au existat 300 de morți. Alți 200 au fost uciși în statul Benue și 90 în statul Plateau.

Mai mult de jumătate din crime au fost atribuite păstorilor Fulani radicali, însă raportul respinge explicația uzuală conform căreia violența împotriva creștinilor se rezumă pur și simplu la o dispută în privința resurselor naturale.

„Guvernul nigerian și cele din state au încercat de mai multe ori, în mod deliberat, să acopere masacrul înfiorător al creștinilor din Nigeria, etichetând în mod fals evenimentele drept „altercații între păstori și fermieri’, atacuri ale ‘bandiților’ sau ‘crime afectând musulmanii și creștini’“, se precizează în raport.

În Kaduna au avut loc aproximativ 800 de răpiri, mai mult decât în orice alt stat. În Niger, alte 300 de răpiri.

Printre cei răpiți se numără fermieri, călători și oameni care locuiesc în comunități rurale. Există temeri că cel puțin 220 dintre creștinii răpiți au murit sau au fost uciși de răpitorii lor.

În Statul Katsina, raportul menționează că „fetele creștine minore sunt căsătorite cu forța cu bărbați musulmani și convertite la Islam“.

Datele se bazează pe relatările mass-mediei locale și străine, rapoartele guvernului, ale grupărilor internaționale pentru drepturile omului și informații de la martori oculari.

„Nigeria este în continuare, în mod devastator, ‘țara cu cei mai mulți creștini uciși’ și ‘cel mai periculos loc pentru a fi creștin’, precum și cel mai nou focar de Jihad Islamic și intoleranță religioasă din Africa“, se arată în raport.

Creștinii au avertizat de mai multă vreme despre situația din Nigeria.

Ultimul raport al Comisiei SUA pentru Libertate Internațională și Religioasă avertizează că Nigeria se îndreaptă „implacabil către un genocid al creștinilor“.

Illia Djadi, analist principal în cadrul Open Doors pe probleme de libertate religioasă în Africa sub-Sahariană, a declarat recent că creștinii din Nigeria trăiesc cu frica că vor fi atacați sau răpiți.

„Oamenii nu mai sunt în siguranță în Nigeria“, a spus el.

„Dacă călătorești, îți riști viața.“

„Oamenii din toată Nigeria călătoresc temându-se că vor fi răpiți sau atacați. Se culcă temându-se că vor fi răpiți sau atacați. Se duc la biserică temându-se că vor fi răpiți sau atacați“.

