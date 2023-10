Raport: Angajații publicației creștine Cristianity Today, donații importante pentru Partidul Democrat

Mass-media a încadrat mult timp Christianity Today, fondat de Billy Graham în 1956, ca fiind cel mai influent canal de știri creștin din America. Washington Post, de exemplu, îl descrie în mod regulat ca fiind publicația “emblematică” a evanghelismului”, la fel și The New York Times. Cu toate acestea, o analiză a datelor electorale federale indică faptul că opiniile conducerii și ale personalului revistei pot fi departe de opiniile evanghelicilor obișnuiți, potrivit The Daily Wire.

Între 2015 și 2022, nouă angajați ai Christianity Today au făcut 73 de donații politice. Toate au mers către democrați. Această listă îl include pe președintele și directorul general Timothy Dalrymple, care a dat 300 de dolari în două plăți separate candidatului la Senat din Georgia, Sarah Riggs Amico.

Platforma lui Amico, care include protejarea avortului “fără excepție” și abrogarea amendamentului Hyde pentru a permite finanțarea avorturilor cu bani din impozitele federale, contrastează puternic cu opiniile evanghelicilor, care în marea lor majoritate spun că avortul ar trebui să fie ilegal în toate sau în majoritatea cazurilor. Ea este, de asemenea, în dezacord cu credințele creștine tradiționale în ceea ce privește genul, sexualitatea și libertatea religioasă.

Pe lângă faptul că s-a declarat un “aliat ferm al LGBTQ”, Amico a promis că va susține Legea Egalității, un proiect de lege care, potrivit The Heritage Foundation, ar amenința drepturile părinților asupra copiilor care cred că sunt transgenderi..

Grupul de reflecție conservator a mai spus că proiectul de lege ar decima drepturile de conștiință pentru lucrătorii medicali și “anulează libertatea religioasă”.

Președintele Seminarului Teologic Baptist Sudic, Albert Mohler, a pus Legea Egalității în termeni și mai duri, spunând că “reprezintă cea mai mare amenințare la adresa libertății religioase din Statele Unite din timpul vieții noastre” și ar “transforma total Statele Unite așa cum le cunoaștem”.

Dalrymple nu a fost singurul membru al conducerii publicației care a donat pentru Democrați. Natalie Lederhouse, vicepreședinte al departamentului de publicitate și parteneriate, a contribuit cu 50 de dolari la Fondul pentru victoria lui Biden în 2020. Comisia Electorală Federală nu are nicio înregistrare a vreunui director executiv al Christianity Today care să fi făcut donații către Partidul Republican din 1991 încoace.

Societatea Jurnaliștilor Profesioniști consideră că personalul editorial nu ar trebui să contribuie niciodată la candidați sau campanii. Pentru reporterii care se ocupă de politică, SPJ merge chiar mai departe, avertizând că “aproape nicio activitate politică nu este acceptabilă”.

Majoritatea marilor instituții de presă laice, inclusiv The New York Times, The Los Angeles Times, The Washington Post și NPR, respectă aceste standarde și au sancționat și/sau concediat reporteri care au încălcat aceste reguli.

MSBNC l-a suspendat chiar și pe gazda Keith Olbermann fără plată din cauza a trei donații de campanie, deși emisiunea sa era clar comercializată ca fiind de opinie. Cu toate acestea, doi editori de la Christianity Today au contribuit la campaniile democrate în același timp în care se ocupau de politică.

Între octombrie 2019 și noiembrie 2020, editorul de știri Daniel Silliman a făcut opt donații către cinci candidați diferiți pro-avort și pro-LGBTQ, printre care și campania prezidențială a senatorului de Massachusetts Elizabeth Warren.

Pe lângă faptul că posedă un punctaj de vot perfect din partea Planned Parenthood și NARAL, Warren a susținut închiderea centrelor de criză pentru femei însărcinate din întreaga țară, iar platforma sa includea cerința ca școlile să admită bărbați biologici în sporturile pentru femei și în spațiile pentru un singur sex. De asemenea, ea s-a angajat să permită unui copil de nouă ani cu disforie de gen să aprobe pe oricine ar fi numit în funcția de secretar al educației.

Silliman a donat, de asemenea, pentru Renee Hoyos, candidata democraților din Tennessee la Camera Reprezentanților, Moe Davis, candidat la Camera Reprezentanților din Carolina de Nord, Blair Walsingham, candidat la Camera Reprezentanților din Tennessee, și fostul senator Doug Jones (D-AL).

Deși Silliman și-a trecut ocupația pe aceste donații ca fiind “istoric”, funcția sa la Christianity Today era cea de editor de știri. El nu numai că a supravegheat știrile politice ale publicației, dar a fost autorul direct al mai multor articole și a realizat mai multe interviuri de natură politică.

Pe 27 octombrie 2020, cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale, Christianity Today a publicat un articol al lui Silliman despre faptul că fostul președinte Donald Trump și-a schimbat identitatea religioasă de la prezbiterian la neconfesional.

În acesta, el a subliniat că Trump “nu era un practicant obișnuit al bisericii înainte de a fi ales președinte” și a evidențiat un sondaj care arată că “majoritatea americanilor nu cred că Trump are convingeri religioase puternice”. Silliman a încheiat articolul citând criticii care cred că schimbarea bisericii lui Trump a fost motivată politic.

Într-un alt articol din perioada premergătoare alegerilor din 2020, Silliman a subliniat catolicismul președintelui Biden și l-a citat pe teologul progresist Richard Mouw, care a opinat că “Biden este văzut ca având o credință autentică… când vorbește despre credința sa, aceasta sună adevărat”. Silliman l-a legat apoi pe Mouw de simboluri creștine conservatoare, Chuck Colson și J.I. Packer.

În alte rapoarte pre-electorale, el a prezentat în mod pozitiv candidații terțiari ca fiind deasupra ambițiilor politice personale și alegătorii moderați ca fiind cei care “vor să apere normele democratice împotriva partizanatului care îi transformă pe oameni în negatori de alegeri”.

Într-un interviu acordat cu puțin timp înainte de alegerile parțiale din 2022, Silliman s-a abținut să îi pună fostului membru al personalului Casei Albe a lui Obama, Michael Wear, întrebări dure despre modul în care platforma democrată intră în conflict cu principiile biblice privind viața, sexualitatea și familia, întrebându-l, în schimb, cum răspunde noua sa organizație nonprofit, The Center for Christianity and Public Life, nevoilor care “nu sunt satisfăcute de alte organizații care îi ajută pe creștini să se implice în politică”.

Având în vedere faptul că donațiile de la Christianity Today curg (cu o excepție foarte recentă) în întregime într-o singură direcție, iar persoana responsabilă cu acoperirea politică pare să aibă puternice impulsuri partizane, se ridică întrebarea dacă angajații se folosesc de poziția lor în mass-media pentru a încerca să schimbe opiniile altor evangheliști.

După cum scria The Atlantic în 2021, evanghelicii sunt “cel mai puternic bloc de vot din America”, reprezentând 31% din electorat și sprijinind aproape în bloc Partidul Republican. Nu numai că sunt conservatori, dar sunt, de asemenea, recunoscuți în general ca fiind cea mai conservatoare grupare demografică religioasă, în special atunci când vine vorba de chestiuni legate de viață, sexualitate și gen.

Tribuna.US

Foto: Cristianity Today