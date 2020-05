Raport: Educația sexuală forțează limitele sexualizării, manipulează copiii

Un nou raport al grupului de promovare a familiei și educație Family Research Council documentează pe larg conținutul radical, explicit și schimbările semnificative care au avut loc în școlile publice la nivel național în ceea ce privește educația sexuală extensivă.

Recent, Family Research Council a lansat raportul Sex Education in Public Schools: Sexualization of Children and LGBT Indoctrination (Educația sexuală în școlile publice: Sexualizarea copiilor și îndoctrinarea LGBT), raport care prezintă cum este predată educația sexuală în școlile publice și de ce părinții trebuie să fie atenți și îngrijorați.

Printre lecțiile care sunt predate elevilor din școlile publice din Statele Unite astăzi se numără atelierele de „cum se face sex”, în care tinerii sunt instruiți cum să-și dea consimțământul pentru sex și „abstinența falsă” – abținerea de la sex până la următorul partener stabil.

Raportul FRC explică, de asemenea, felul în care curricula sexuală contemporană promovează modul în care minorii pot obține avorturi și cum se pot ascunde de părinți ca ei să nu afle niciodată, cum sunt elevii presați să se declare „aliați” LGBT și cum se insistă cu ideea transgender, că s-a „născut în corpul greșit”.

„O serie de grupuri internaționale de presiune bine finanțate au reușit extraordinar de mult să impună programe de educație care sexualizează copiii și promovează o ideologie a „drepturilor sexuale” în rândul tinerilor. Sistemele școlare dedică timp semnificativ cursurilor acestor programe – 70 de ore de cursuri pentru fiecare copil, în anumite cazuri – chiar în timp ce școlile publice americane nu își îndeplinesc misiunea principală”, declară Cathy Ruse, reprezentant FRC.

„Lecțiile sexuale de astăzi pot fi extrem de manipulatoare – concepute cu atenție pentru a-i determina pe copii să accepte conceptul de drepturi sexuale și „identități sexuale fluide”, și să-și respingă convingerile religioase, autoritatea părinților și chiar realitatea fizică în însăși”.

Noul raport explică modul în care educația sexuală a devenit îndoctrinare și modul în care administratorii școlari și directorii consiliului de administrație și-au revendicat autoritatea asupra obiecțiilor părinților cu privire la sexualitate.

„Gândiți-vă la apariția unor legi și reguli care revocă dreptul părinților de a-și scoate copiii de la cursurile de educație sexuală. California și Illinois au făcut acest lucru radical”, se arată în raport.

„Când părinții din Illinois au început să-și țină copiii acasă în timpul săptămânii lgbtq (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali, travestiți sau transgenderi), vicepreședintele consiliului școlar a sugerat ca părinții să nu fie informați când va fi evenimentul. „Să nu le spunem oamenilor ora pentru acest curriculum este o opțiune”.

Raportul mai evidențiază și rolul principalilor actori, precum gigantul avortului Planned Parenthood și Consiliul de Educație și Informare Sexuală a Statelor Unite, în formarea minților tinerilor și sexualizarea copiilor cu un conținut extrem.

SIECUS este unul dintre grupurile fruntașe care promovează insistent educația sexuală și recent și-a redenumit mesajele sub masca „Educație sexuală pentru schimbări sociale”.

În plus față de efectuarea avorturilor, într-unul dintre programele de educație sexuală Planned Parenthood numit „Get Real”, elevii de clasa a șaptea sunt învățați cum să folosească învelișul alimentar ca un baraj dentar pentru a face sex oral.

„Chiar și dacă părinții identifică lecțiile problematice de educație sexuală și reușesc să-și retragă copiii de la cursuri, asta nu îi va proteja pe copii de propaganda sexuală care este afișată peste tot în școli, în săli, clase de istorie, pe calendar și în bibliotecă”, avertizează raportul FRC.

„Ca părinți, ar trebui să insistăm asupra a ceea ce este bine pentru copiii noștri. Completând anual cererile de neparticipare la cursurile de educație sexuală a copiilor și participarea la ședințele școlilor și consiliilor școlare sunt modalități proactive prin care părinții își pot anunța școlile că sunt informați, că urmăresc cu atenție și că sunt pregătiți să acționeze”.

Tribuna.US