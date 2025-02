Raport: Iranul a plasat teroriști în SUA cu acces la rachete sol-aer pentru a doborî avionul lui Trump

Eforturile Republicii Islamice Iran de a-l asasina pe președintele Donald Trump au fost mult mai ample decât s-a raportat anterior, la fel ca și teama președintelui de o nouă tentativă de asasinare.

Sursa: În noua sa carte de curând apărută, „Revenge: The Inside Story of Trump’s Return to Power”, reporterul Politico Alex Isenstadt spune că a avut „acces extins” la cercul restrâns al lui Trump în timpul campaniei sale.

Detalii: „Oficiali din domeniul forțelor de ordine l-au avertizat pe Trump anul trecut că Teheranul a plasat agenți în SUA cu acces la rachete sol-aer”, a scris el într-un raport publicat la Axios. „Echipa lui Trump era îngrijorată că iranienii ar putea încerca să doboare avionul său personal ușor de recunoscut – mai bine cunoscut sub numele de „Trump Force One” – în timp ce decola sau ateriza”.

Îngrijorarea lor că Iranul ar putea încerca să îi doboare avionul s-a intensificat după ce a supraviețuit unei tentative de asasinat dejucate pe terenul său de golf din Palm Beach, Florida.

Amenințarea a fost atât de serioasă încât, cel puțin o dată, Secret Service l-a obligat pe Trump să zboare cu un alt avion decât cu al său. Avionul lui Trump a fost folosit ca momeală, având la bord un număr de consilieri ai săi.

A mai existat un incident care nu a fost dezvăluit anterior, în care Secret Service a doborât o dronă care urmărea coloana lui Trump cu ajutorul unei arme electromagnetice care a dezactivat-o.

Context: Amenințările din partea Iranului vin în contextul în care Trump a amenințat săptămâna trecută că va dezlănțui iadul asupra acestei țări dacă va îndrăzni să asasineze vreun actual sau fost oficial american. Trump a declarat că a lăsat în urmă instrucțiuni pentru armata americană care detaliază ce li se va ordona să facă dacă el va fi asasinat de Iran.

Citat: „Și ar fi un lucru teribil pentru ei să facă”, a spus el. „Nu din cauza mea, pentru că dacă ar face asta, ar fi nimiciți. Acesta ar fi sfârșitul. Am lăsat instrucțiuni – dacă o fac, vor fi eliminați. Nu va mai rămâne nimic”.

