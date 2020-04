Raport: NYC a scos la licitație ventilatoarele medicale din cauza costurilor de întreținere

NYC a scos la licitație sute de ventilatoare deținute de oraș cu cel puțin cinci ani de zile în urmă, în mandatul primarului democrat Bill de Blasio, potrivit unei investigații ProPublica

Orașul a achiziționat ventilatoarele în 2006, în mandatul primarului Michael Bloomberg, când o nouă tulpină de gripă circula prin Asia, potrivit unui raport al Department of Health and Mental Hygiene din New York obținut de publicația ProPublica.

Orașul a început să achiziționeze ventilatoare și un „stoc de măști” care ulterior au fost scoase la licitație pentru că ventilatoarele s-au stricat, iar departamentul de sănătate „nu și-a putut permite să le întrețină”.

Ani mai târziu, orașul a devenit epicentrul noului coronovirus din Statele Unite, cu 72.324 de cazuri confirmate și cel puțin 5.489 de decese.

Raportul obținut de ProPublica, vechi de 14 ani, arată că orașul era conștient de consecințele unei potențiale pandemii, aproape prezicând scenariul care s-a întâmplat exact anul acesta, potrivit publicației de investigații.

„Întrucât pandemia va fi larg răspândită în Statele Unite, e posibil ca livrările din Stocul Național Strategic să nu fie disponibile și depozitele locale vor avea nevoie să se bazeze pe ele”, se arată în raportul din 2006.

Investigația ProPublica apare în timp ce statele și orașele din Statele Unite se luptă pentru a achiziționa ventilatoare și alte materiale medicale – adesea concurând unele cu celelalte pentru astfel de echipamente – în timp ce pandemia cuprinde toată țara.

Recent, de Blasio a avertizat că orașul New York va rămâne fără ventilatoare în curând și că orașul are mare nevoie de personal medical. Guvernatorul statului New York Andrew Cuomo (D), a avertizat, la rândul lui, că statul va rămâne fără ventilatoare în următoarele șase zile dacă nu va primi asistență suplimentară.

