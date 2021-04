Raport: Pandemia a dus la îngrădirea libertăţii de exprimare în România prin folosirea abuzivă a legislaţiei

„Pandemia a dus la îngrădirea libertăţii de exprimare. COVID-19 a expus în mod brutal și a adâncit inegalitatea atât în interiorul diverselor țări, cât și între țări și a evidențiat desconsiderarea uluitoare pe care o au liderii noștri față de omenire, a declarat secretarul general al Amnesty International, Agnes Callamard, informează Balkan Insight.

„Guvernele din țări precum Bosnia, Ungaria, Polonia, România, Rusia, Serbia și Turcia au folosit abuziv legislația existentă și noua legislație pentru a reduce libertatea de exprimare.”

Amnesty International subliniază faptul că în majoritatea țărilor din Europa Centrală și din Sud-Estul Europei au existat probleme legate de libertatea presei și de libertatea de exprimare.

„De câte ori am spus acest lucru în ultimul an, am primit torente de amenințări și insulte, pe această pagină sau pe platforma Adevărul. E bine că vine acum Amnesty International să ne confirme ceea ce orice om cu capul pe umeri a putut să vadă cu ochiul liber, de un an și ceva încoace”, afirmă editorialistul Cătălin Sturza.

