Ratingul CNN se prăbușește în 2019, în timp ce Fox News domină, atingând noi recorduri

Nu a fost deloc greu să prezicem cine va încheia anul câștigător al cursei de rating al știrilor prin cablu, dar să prezicem cât de mult va cădea CNN e total diferit.

Rețeaua tot mai aplecată spre socialism, care a suferit o pierdere de telespectatori în ultimii ani, a înregistrat un alt declin de 9% din totalul telespectatorilor, potrivit măsurătorilor Live+7. Concurentul său principal de stânga, MSNBC, a înregistrat, de asemenea, o scădere a telespectatorilor, dar o treime din rata CNN-ului. Totalul telespectatorilor MSNBC aproape că s-a dublat față de CNN.

Între timp, Fox News a înregistrat un nou record în totalul telespectatorilor și al mediei din prime time.

Evaluările anului 2019 făcute de Nielsen au poziționat Fox News, ESPN și MSNBC în topul rețelelor de știri prin cablu, în această ordine, în timp ce CNN se situează la coadă, pe locul 22.

„În 2019, Fox News a înregistrat o medie de 2.5 milioane de telespectatori pe seară, cea mai mare din istoria de 23 de ani ai rețelei, făcându-l cel mai urmărit canal pe cablu”, relatează The Hill.

Potrivit Nielsen Media Research, Fox News a depășit ESPN (cu 1.78 milioane de telespectatori) și MSNBC (cu 1.75 milioane de telespectatori) în prime time.

Performanța dominantă a rețelei Fox în 2019 marchează patru ani consecutivi în care rețeaua domină concurența pe cablu.

Vârful audienței Fox a fost Hannity, care a atras o medie de 3.3 milioane de telespectatori. Hannity este cea mai performanță emisiune din ultimii trei ani ai rețelei.

Fox a ocupat 4 din top 5 emisiuni pe cablu: 1. Hannity (3.3 milioane) 2.Tucker Carlson Tonight (3.1 milioane) 3. The Rachel Maddow Show MSNBC (2.78 milioane) 4. Ingraham Angle (2.57 milioane) 5. The Five (2.55 milioane).

Niciuna din emisiunile CNN nu se regăsește în top 5. De fapt, cea mai apreciată emisiune, Cuomo Prime Time, a atras doar o treime de telespectatori din cota Fox, o medie de 1.13 milioane, atingând doar 290.000 din cota adulților 25-54 ani.

În 2019, CNN se clasează pe locul 22, cu o medie de 972.000 de telespectatori pe seară. Potrivit măsurătorilor, a pierdut 9%, în timp ce MSNBC a pierdut 3%, Fox fiind singura rețea de știri cu o creștere de 3%.

Tribuna Românească