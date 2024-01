Realitatea social media: Partea 1

Toată lumea știe că social media are efecte negative.

Este subiectul a nenumărate articole, au fost realizate filme pe această temă, oamenii discută în mod constant despre acest subiect și, în general, este considerat o problemă bipartizană. Strigătele de alarmă cu privire la social media au fost trase atât de des încât au devenit muzică de fundal, deși nu are nici măcar 50 de ani, analizează Illinois Family Institute.

Dar aceste avertismente sunt lansate cu un motiv. În timpul relativ scurt de când avem social media, putem vedea deja că este incredibil de dăunătoare.

Dar social media nu este în totalitate rea. Așadar, pe parcursul mai multor articole, vom aborda în profunzime unele dintre cele mai importante platforme de social media: Snapchat, TikTok, BeReal și Instagram – cele pe care generația Z le folosește cu plăcere. Vom aborda modul în care funcționează, diferitele lor caracteristici, apoi aspectele bune și rele – inclusiv problemele de securitate.

Totuși, înainte de a aborda în profunzime aplicațiile individuale, vom începe cu o prezentare generală a social media. Dacă acest lucru vă insultă inteligența, trebuie să fiți îngăduitori.

Ce este Social Media (inclusiv termenii definiți)?

Social media este definită de Merriam-Webster ca fiind „forme de comunicare electronică (cum ar fi site-urile web pentru rețele de socializare și microblogging) prin intermediul cărora utilizatorii creează comunități online pentru a împărtăși informații, idei, mesaje personale și alt conținut (cum ar fi clipuri video)”.

Acest lucru înseamnă că social media include lucruri precum Facebook, Instagram și Twitter (acum X), dar și YouTube, Reddit, Discord și Pinterest. Social Media conectează utilizatorii din întreaga lume, oferind oamenilor o platformă pentru a interacționa, a se conecta și a-și împărtăși gândurile, stilurile, muzica, arta etc. Oamenii îi pot „urmări” sau se pot „împrieteni” cu alții pentru a primi actualizări regulate cu privire la ceea ce postează aceștia. Atunci când postați, sunteți recompensat cu like-uri, share-uri, mai multe follows etc.

Expresia „a deveni viral” se referă la momentul în care un videoclip sau o fotografie ia amploare pe rețelele de socializare și adună mii de vizualizări într-un interval scurt de timp.

Un „influencer” este o persoană care, prin intermediul rețelelor de socializare, încearcă să îi influențeze pe alții – adesea pentru a cumpăra ceva – rătând cum trăiește, cum își decorează casa, cum pictează portrete de pisici sau orice alt „lucru” al său. Frecvent, influencerii au parteneriate publicitare în care sunt plătiți pentru a promova bunuri sau servicii prin intermediul conturilor lor.

Avantaje

În ciuda agitației din jurul rețelelor sociale, care se concentrează în general pe aspectele negative (și aș spune că acestea sunt mult mai numeroase decât cele pozitive), rețelele sociale au și unele aspecte pozitive.

Pentru orice antreprenor tânăr (sau tânăr la suflet), social media te poate ajuta să obții sprijin, să distribui produse și să vinzi mai mult. De fapt, faptul de a avea un cont de social media pentru afacerea ta în care să postezi frecvent poate determina aproape de unul singur succesul afacerii tale.

De asemenea, rețelele de socializare le permit utilizatorilor să se conecteze cu alte persoane din comunitatea lor din viața reală, astfel încât există posibilitatea ca adolescenții și copiii să se simtă excluși dacă nu au acces la ele.

Unele organizații sau afaceri folosesc social media ca o modalitate de a se conecta cu urmăritorii lor, de a-i ține la curent, de a împărtăși informații despre evenimente și chiar de a oferi servicii pentru clienți.

Unele universități folosesc chiar și rețelele de socializare pentru a intra în contact cu studenții lor și pentru a le împărtăși informații despre evenimente.

Social media îți permite să te conectezi și să îi urmărești pe cei care au aceleași interese ca și tine și, pentru că poți urmări oameni din întreaga lume, este posibil să descoperi lucruri cu adevărat fascinante pe social media.

În multe feluri, rețelele de socializare reprezintă piața publică a generației noastre. Este adevărat, într-un fel, și cred că acest lucru poate fi un pro sau un contra, în funcție de cum îl privești. Poți influența o mulțime de oameni pe social media.

Dar poți fi, de asemenea, profund influențat. Iar acest lucru mă duce la….

Dezavantaje

Social media este concepută pentru a crea dependență. Algoritmul social media este conceput pentru a capitaliza sistemul de recompensă al creierului nostru.

Aceasta utilizează un concept cunoscut în psihologie sub numele de condiționare operantă pentru a ne antrena să revenim și să folosim aplicația prin recompense variabile intermitente. Este același concept utilizat de un aparat de joc. Pe măsură ce folosești aplicația, ești „recompensat” intermitent cu notificări despre persoane care îți apreciază sau comentează postările, te urmăresc sau interacționează cu profilul tău.

Creierul tău eliberează dopamină, o substanță chimică naturală care te face fericit. Pentru a obține mai multe doze de dopamină, continui să verifici social media, să postezi și așa mai departe, deoarece este o modalitate rapidă de a obține acea dopamină ridicată. Algoritmii sunt, de asemenea, concepuți pentru a observa pe ce dai click, pe ce dau click prietenii tăi, pe cine urmărești etc., furnizându-ți un flux constant de materiale pe care le vei găsi interesante pentru a te menține dependent.

Este foarte ușor să pierzi timpul doar parcurgând conținutul nesfârșit și mereu actualizat.

Social media este recunoscută pentru efectele negative pe care le are asupra sănătății mintale. Poate provoca de una singură anxietate, depresie, tulburări de alimentație, gânduri suicidare, teama de a pierde ceva (cunoscută și sub numele de FOMO), comparații etc. Social media le permite utilizatorilor să creeze o „viață perfectă” pentru ca lumea să o vadă, cu filtre care pot schimba chiar și felul în care arăți în poze pentru a te face „mai perfect”.

Compararea cu viețile și experiențele „îmbunătățite” ale altora poate duce la multe probleme. Dar există și o latură mai întunecată – experimentele efectuate de câțiva oameni de știință care s-au dat drept adolescenți au arătat că unii algoritmi trimit intenționat materiale dăunătoare și exploatatoare – cum ar fi conținut despre tulburări alimentare, automutilare sau pornografice – direct în feed-ul utilizatorului.

Pentru că derularea pe rețelele de socializare îți dezactivează creierul și îți amorțește sentimentele, face ca emoțiile să se înrăutățească atunci când te „întorci” în lumea reală.

Social media poate cauza și probleme de comportament. În timpul pandemiei, unii copii au dezvoltat simptome asemănătoare bolii Tourette din cauza excesului de timp petrecut vizionând clipuri video despre Tourette sau despre persoane care se prefac că suferă de această boală.

Există dovezi solide care sugerează că multe platforme de social media interzic, ascund, cenzurează sau pedepsesc conținutul cu care nu sunt de acord din punct de vedere al viziunii asupra lumii. Cea mai mare parte a rețelelor sociale este de stânga și foarte progresistă, ceea ce înseamnă (pentru cei care nu sunt atenți și chiar și pentru unii care sunt) că rețelele sociale influențează modul în care gândești.

Generația Z, în special, își obține o mare parte din informații (și viziunea asupra lumii) din social media.

Confidențialitatea reprezintă un alt motiv de îngrijorare, deoarece rețelele de socializare sunt un loc în care utilizatorii postează fotografii cu ei înșiși, cu prietenii și familia lor.

Un hărțuitor obsedat ar putea cu ușurință să adune informații personale dacă ar dori acest lucru. În multe aplicații, cei care nu te urmăresc pot totuși să vă trimită mesaje.

Cele mai multe sunt spam, dar uneori sunt puțin înfricoșătoare. Multe aplicații urmăresc locația și alte informații pe care le colectează de pe telefonul tău. Și există întotdeauna pericolul ca străinii cu intenții pedofile sau de îmbogățire rapidă să te contacteze în speranța de a te ademeni sau de a face sau spune ceva ciudat sau oribil de nepotrivit.

Social media nu este în totalitate rea. Are cu siguranță beneficiile sale.

Cel mai plăcut este că poți vedea ce fac prietenii tăi și îți este mai ușor să te conectezi cu unii prieteni sau cu familia care locuiesc la distanță. Dar, având în vedere că are o asemenea influență asupra lumii noastre în acest moment și că semnalele de alarmă sună tot mai puternic cu fiecare zi care trece, este extrem de important să îi cunoaștem și să îi înțelegem pericolele, să o folosim cu înțelepciune și să stabilim limite sănătoase pentru noi și pentru copiii noștri.

Va urma.

Tribuna.US