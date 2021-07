Redacția Tribuna Românească urează mult succes noului Ambasador al României în Statele Unite, Domnul Andrei Muraru

Domnul Andrei Muraru este noul Ambasador al României în Statele Unite ale Americii, înlocuindu-l pe Domnul George Maior care a ocupat funcția de Ambasador la Washington D.C. timp de șase ani, urmând acum a deveni noul Ambasador al României în Iordania.

Andrei Muraru s-a născut în 1982, este absolvent al Facultății de Istorie (2005), licențiat al programului de master „Românii și Europa” (2007) și doctor în Istorie (2011) al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, potrivit descrierii profilului său de pe site-ul Administrației Prezidențiale. A lucrat în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) încă de la înfiinţare (2006), ocupând diferite poziții, de la expert-cercetător la președinte executiv (2012-2014).

Andrei Muraru a fost bursier la Aristotle University of Thessaloniki (Erasmus-Socrates, 2004-2005), New Europe College (2009-2010) şi United States Holocaust Memorial Museum (Washington DC, 2010-2011). A beneficiat, de asemenea, de o bursă doctorală finanţată prin programul POSDRU (2008-2011) A obținut recent o bursă postdoctorală la Yad Vashem – The International Institute for Holocaust Research pentru anul 2020.

În perioada 2006-2009, a fost consilier la Cancelaria Primului-ministru şi consilier al directorului general al Arhivelor Naţionale ale României. A fost membru al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune (2014). În intervalul iulie-decembrie 2014, a fost consilier personal al președintelui Partidului Național Liberal, Klaus Iohannis. Muraru este lector universitar în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană) şi cercetător ştiinţific III la Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Instalat în noua poziție, Andrei Muraru a declarat:

Preiau cu onoare atribuțiile mandatului de ambasador al României în Statele Unite ale Americii, în prima zi petrecută la biroul din Washington, D.C. Sunt foarte optimist cu privire la valențele creative ale Parteneriatului nostru Strategic și sunt convins că vom reuși să parcurgem pași semnificativi către atingerea potențialului său deplin. Voi fi un aliat loial al cetățenilor români și un partener dedicat celor care susțin statutul României de partener privilegiat al Statelor Unite. Idealurile comune au impulsionat în mod firesc relația bilaterală dintre România și Statele Unite, de aceea avem acum atât datoria de a apăra cu diligență reușitele de până acum și de a întări pe mai departe legăturile care ne unesc – la nivel diplomatic, în rândul comunităților, în plan militar și politic, în privința schimburilor comerciale. Este crezul neclintit cu care îmi încep mandatul și în îndeplinirea căruia îmi voi dedica toată experiența și priceperea.

Pornind de la nevoia de informare și comunicare prin presa scrisă ce tratează și informează prioritar comunitatea româna din zona orașului Chicago precum și subiecte de interes pentru românii stabiliți în SUA, organizația Romanian-American Network (NFP-NGO) publică ziarul TRIBUNA ROMÂNEASCĂ (înregistrat la U.S. Library of Congress sub numele oficial în limba engleză ROMANIAN TRIBUNE), o publicație independentă în limba română ce apare în formă tipărită de două ori pe lună.

Prima ediție a fost publicată cu ocazia comemorării Zilei Unirii Principatelor Române, în 24 Ianuarie 2002, lansând astfel un mesaj ce dorește să mărească dorința tuturor românilor de a fi mai uniți oriunde s-ar afla, folosind și această tribună pozitivă în scopul promovării valorilor și performanțelor românești.

Cu toate că din paginile ziarului cititorul denotă accentul pronunțat creștin al ziarului, independența acestuia rămâne evidentă. Astfel, mesajele publicate sunt în egală măsură acceptate de la liderii și formatorii de opinie ortodocși, catolici sau neoprotestanți, cu condiția ca mesajele acestora să nu conțină scântei de discuții și certuri între confesiunile religioase, lucru acceptat și apreciat de liderii bisericilor creștine din zonă. Una din măsurile ce asigură această unitate în diversitate este și consultarea continuă cu liderii și formatorii de opinie nu doar pe tematicile abordate ci și pe modul de abordare a subiectelor. De fapt, redacția Tribuna Românească se bucură de participarea voluntară a 40 de lideri, formatori de opinie și oameni de afaceri din comunitatea românească în cadrul unui Consiliu Consultativ al redacției ziarului.

