Regrete în statele Democrate

Un nou sondaj de opinie realizat într-unul din statele puternic Democrate arată regretul cetățenilor pentru modul lor de viață liberal. Nu a durat mult să li se deschidă ochii, analizează Micah Clark pentru Illinois Family Institute.

În 2020, locuitorii din Oregon au votat în proporție de aproape 60-40% pentru dezincriminarea drogurilor, o idee de domeniul fantasticului susținută de libertarieni și adepți ai Stângii. Rezultatele au fost exact opusul a ceea ce susțineau suporterii ei că se va întâmpla.

Problemele sociale, infracționalitatea, dependența și cifra persoanelor fără adăpost au explodat. Fondurile provenite din noile impozite aplicate vânzărilor legale de droguri au dispărut în birocrația guvernamentală, fără beneficii vizibile pentru societate.

În prezent, un sondaj realizat de DHM Research, cu sediul în Portland, constată că procentul de susținere s-a inversat – 63% dintre locuitorii din Oregon sunt în favoarea reintroducerii sancțiunilor penale pentru posesia de droguri.

„Oregon a devenit un exemplu negativ și cred că am privit la ce se întâmplă și am realizat că am făcut o greșeală enormă“, a declarat pentru Fox News avocata Kristin Olson, din Portland.

O majoritate din fiecare grup demografic participant la sondaj, inclusiv alegătorii mai tineri din Oregon, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, susțin acum reinstaurarea sancțiunilor penale pentru posesia și consumul de droguri.

„Cred că nu eram conștienți că ceea ce susțineam atunci însemna deteriorarea normelor de civilizație și cedarea spațiilor publice unor persoane aflate în stadii avansate de dependență de droguri și implicate în tot felul de activități criminale pentru a-și hrăni această dependență“, a detaliat Olsen.

În urma unui audit s-a constatat, de asemenea, că autoritățile sanitare ale statului nu au putut furniza documente care să arate modul în care au fost cheltuite sutele de milioane de dolari din impozite alocate pentru servicii de reabilitare a dependenților în urma implementării noilor politici de dezincriminare.

În altă ordine de idei, Quest Diagnostics a analizat recent 10,6 milioane de rezultate ale testelor de depistare a drogurilor efectuate la locul de muncă și a constatat că testele pozitive la marijuana în urma accidentelor de muncă înregistrează acum cel mai înalt nivel din ultimii 25 de ani.

Nu este deloc surprinzător faptul că statele care au legalizat consumul în scop medical sau recreativ au raportat rate mai mari de pozitivitate a testelor efectuate la locul de muncă.

