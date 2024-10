Rep. Moldova: Alegeri prezidențiale și referendum, 20 octombrie 2024 | Lista secțiilor de votare din SUA

Cetățenii cu drept de vot din Republica Moldova și din Diaspora sunt chemați la urne pe 20 octombrie 2024 pentru alegerile prezidențiale. Al doilea tur prezidențial este programat pe data de 3 noiembrie 2024. Simultan cu alegerile prezidențiale va fi organizat și referendumul de modificare a Constituției, în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

ORARUL SECȚIILOR DE VOTARE

Votarea va avea loc în intervalul 7 AM – 9 PM (ora locală).

CUM SE VOTEAZĂ LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE ȘI REFERENDUMUL DIN REPUBLICA MOLDOVA 2024

Au drept de vot cetățenii cu vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor, inclusiv.

Pentru a vota, alegătorul are nevoie de unul din următoarele acte sau documente de identitate:

buletinul de identitate care confirmă domiciliul sau reședința temporară a alegătorului pe teritoriul secției de votare;

buletinul de identitate provizoriu cu mențiunile privind cetățenia Republicii Moldova, domiciliul sau reședința temporară a titularului;

pașaportul, inclusiv cu termenul de valabilitate expirat.

LISTA SECȚIILOR DE VOTARE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII ÎN ORDINE ALFABETICĂ

Washington D.C.

Ambasada Republicii Moldova în SUA

2101 S Street NW, Washington DC, 20008



California

Sacramento

Firebird Russian Restaurant

4715 Manzanita Ave, Carmichael, CA 95608



Colorado

Denver

Romanian Orthodox Church St. John the Hozevite

1555 Jay St., Lakewood, CO, 80214



Florida

Miami

138 E McNab rd, Pompano Beach, FL 33060

Orlando

9640 Sidney Hayes Rd, Orlando, FL 31824

Pensacola

2456 W Nine Mile Rd Pensacola, FL 32534



Georgia

Atlanta

Lawrenceville First Baptist Church

165 S Clayton St, Lawrenceville, GA 30046

Illinois

Chicago 1

Logos Christian Academy

7280 N Caldwell Ave., Niles, IL 60714

Chicago 2

Saint Athanasius the Great Romanian Orthodox Church

3003 N Eola Rd, Aurora, IL, 60502

Massachusetts

Boston

Restaurant Moldova

344 Watertown St, Newton, MA 02458

Minnesota

Minneapolis

Danish American Center

3030 W River Pkwy, Minneapolis, MN 55406

Nevada

Las Vegas

6787 W Gary Ave Las Vegas NV 89139

New York

New York City

Consulate of Republic of Moldova

35 East 29 St. New York, NY, 10016

North Carolina

Asheville

Moldavian Missionary Baptist Church

220 Johnston Blvd, Asheville NC 28806

Texas

Dallas

6537 Lyndon B Johnson Fwy Dallas, TX 75240

Washington

Seattle

1050 Butte Ave SE, Sumner, WA 98390

