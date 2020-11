Republicanii pro-viață trebuie să câștige cursa pentru Senat din Georgia pentru a controla Senatul

Liderii Democrați pro-avort nu sunt timizi cu privire la planurile lor de a extinde uciderea bebelușilor nenăscuți în avorturi și de a-i obliga pe contribuabili să finanțeze moartea lor, analizează Life News.

Democrații controlează Camera Reprezentanților și speră ca în final să obțină și Casa Albă, dacă Joe Biden va fi desemnat câștigător. Singurul lucru care stă în calea lor este Senatul SUA controlat de Republicani și chiar și acesta este în joc.

Toți ochii sunt îndreptați spre Georgia, unde ambii Senatori pro-viață se confruntă cu alegeri parțiale în ianuarie.

Cursele electorale din Georgia dintre Senatorul Kelly Loeffler și Democratul pro-avort Raphael Warnock și Senatorul David Perdue și Democratul pro-avort Jon Ossoff va determina ce partid deține majoritatea în Senat în 2021.

Deși Loeffler, cât și Perdue au primit mai multe voturi decât contracandidații lor democrați pe 3 noiembrie, nu au atins pragul necesar de 50% pentru a câștiga. Ceea a determinat o a doua rundă de alegeri în ianuarie.

„Indiferent de cine este declarat oficial președinte, știm că viitorul Senatului se va reduce la alegerile din Georgia și nu pot sublinia cât de importantă este menținerea unei majorități pro-viață a Senatului”, a declarat Tom McClusky, Președintele March for Life Action.

Cursele lor electorale sunt cheia pentru viitorul bebelușilor nenăscuți din America. Dacă vor pierde și Democrații vor recâștiga controlul Senatului SUA, McClusky spune că în joc vor fi și mai multe vieți ale copiilor nenăscuți.

„Dacă ne vom alege cu o Cameră, Senat și Casă Albă controlate de Democrații pro-avort, ne-am putea aștepta la pierderea de decenii de protecții pro-viață cu o rapiditate primejdioasă”, a spus McClusky. „Cu toate acestea, dacă menținem o majoritate Republicană în Senat, vom lucra mai eficient pentru a împiedica adoptarea proiectelor de lege pro-avort și pentru a salva legile pro-viață de la distrugere”.

Datele arată că Perdue și Loeffler conduc în sondaje, dar cu foarte puțin. Potrivit sondajelor, Perdue a câștigat 50% voturi, față de 46% ale lui Ossoff; până la 4% au fost indeciși. De asemenea, Loeffler a avut un avans de 1% față de Warnock (49%-48%); 3% dintre alegători rămân indeciși.

Perdue și Loeffler dețin amândoi un istoric pro-viață. Perdue, care este în Senat din 2015, a votat în favoarea a numeroase legi pro-viață: Pain-Capable Unborn Child Protection Act, the No Taxpayer Funding for Abortion Act and the Born-Alive Abortion Survivors Act.

Loeffler, care și-a preluat mandatul la începutul acestui an, a co-inițiat și votat Pain-Capable Unborn Child Protection Act și Born-Alive Abortion Survivors Protection Act.

Oponenții lor Democrați, Ossoff și Warnock, susțin avortul la cerere și sprijină afacerea de miliarde de dolari din avort Planned Parenthood. Warnock, pastor, a spus că poziția sa pro-avort este „consecventă” cu Biblia.

Dacă vor fi aleși, Warnock și Ossoff ar putea ajuta liderii democrați să-și atingă obiectivul de a forța contribuabilii să finanțeze avorturile elective, să modifice componența Curții Supreme cu judecători activiști pro-avort și să forțeze statele să permită uciderea bebelușilor în avorturi la termen târziu.

