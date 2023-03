Rev. Franklin Graham îl laudă DeSantis pentru că ia măsuri împotriva sexualizării copiilor

Rev. Franklin Graham, liderul Billy Graham Evangelistic Association și al organizației Samaritan’s Purse, l-a lăudat pe guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, în urma veștilor că administrația sa intenționează să revoce autorizația pentru vânzarea băuturilor alcoolice a hotelului Hyatt Regency Miami, după ce acesta a găzduit „A Drag Queen Christmas“, cu minori prezenți în public, informează Ryan Saavedra, Daily Wire.

„Guvernatorul Ron DeSantis nu se joacă“, a scris Graham pe rețelele de socializare.

„Va revoca autorizația pentru servirea de băuturi alcoolice unui renumit hotel din Miami pentru că a găzduit un spectacol de drag queen la care au participat și copii, deși fusese avertizat să nu o facă“.

„Este atât de reconfortant să vezi că există lideri dispuși să lupte pentru ceea ce este corect!“ a adăugat Graham. „Fie ca Dumnezeu să-l binecuvânteze și să-l ajute să conducă acest stat“.

Graham a inclus un link către un articol din Business Insider în care se preciza că Florida’s Department of Business and Professional Regulation’s Division of Alcoholic Beverages and Tobacco a depus recent o plângere de 17 pagini împotriva localului care a găzduit evenimentul, James L. Knight Center, afiliat hotelului. Evenimentul a avut loc pe 27 decembrie.

„Conținutul sexual explicit nu este adecvat pentru a fi prezentat copiilor, acest lucru încalcă legile din Florida“, a declarat secretarul de presă al lui DeSantis, Bryan Griffin.

„Guvernatorul DeSantis acționează pentru protejarea inocenței copiilor nu doar în sălile de clasă, ci și pe întreg teritoriul Floridei“.

În reclamația formulată de stat se precizează că Hyatt „a promovat spectacolul folosind materiale promoționale cu tematică de Crăciun, în care nu se specifica natura sexual explicită a reprezentațiilor sau a altor conținuturi“.

„În loc să atragă atenția asupra conținutului sexual explicit al spectacolului sau să menționeze că acesta nu e adecvat pentru copii, materialele promoționale ale Pârâtului susțineau fără echivoc „pentru publicul de toate vârstele“, se precizează în plângere.

De asemenea, se menționează că autoritățile din Florida au trimis o notificare către Hyatt înainte de eveniment, în care au avertizat că „spectacolele cu travestiți cu caracter sexual explicit sunt incluse la categoria activitate lascivă și tulburare a ordinii publice atunci când în public sunt prezenți minori“ și că, dacă hotelul „nu ia măsuri pentru a se asigura că minorilor nu le este permis să participe la astfel de reprezentații, se vor emite sancțiuni care pot ajunge până la revocarea autorizației“.

În plângere se precizează că spectacolul a inclus numeroase segmente cu caracter sexual, simularea actului sexual și manifestări obscene, vulgare și indecente, printre care se numără, dar nu se limitează la:

atingerea fețelor sau cavităților bucale ale spectatorilor cu sânii falși purtați de animatori;

afișarea în mod intenționat a sânilor și organelor genitale feminine false;

afișarea în mod intenționat a feselor de către animatori;

simularea masturbării

ilustrări grafice ale nașterii și/sau avortului.

Totodată, videoclipurile difuzate pe fundal în spatele artiștilor au inclus „imagini cu sâni de femeie, imagini în care se simula masturbarea și alte materiale cu conținut sexual explicit“.

„Spectacolul includea, de asemenea, teme cu conotație sexuală explicită și conținut indecent prezentat prin versiuni pervertite ale unor populare cântece de Crăciun pentru copii“, se mai specifică în plângere.

„Pe întreaga durată de timp relevantă pentru această plângere, Pârâtul a deținut controlul asupra spațiilor autorizate, asupra spectacolelor desfășurate în spațiile autorizate și asupra persoanelor cărora le-a fost permis accesul în respectivele spații autorizate“, au susținut autoritățile statului.

„Prin urmare, Pârâtul a autorizat și a permis ca Spectacolul să aibă loc în spațiile sale autorizate și, ca rezultat direct al politicilor sale privind accesul, a expus cu bună știință copii minori la comportamentul reclamat în prezenta“.

