Rezidenții orașului NILES, suburbie a orașului Chicago, luptă pentru păstrarea siguranței copiilor, familiilor și a întregii comunități

Niles este un orășel din regiunea Cook, statul Illinois, Statele Unite ale Americii, învecinat direct cu orașul Chicago, la granița de nord-vest. Conform recensământului din 2020, populația era de 30.912 locuitori. Actualul primar al orașului Niles este George Alpogianis, de origine greacă.

În acest orășel găsim două biserici protestante românești, o biserică interconfesională americană, o biserică ortodoxă greacă, și o școală creștină privată în proximitate imediată una de cealaltă pe o rază de mai puțin de 200 metri – toate fiind acum ținta unui scandal politic pornit de la o schimbare în legislația orașului Niles în defavoarea comunităților acestor biserici care s-a făcut vara trecută de către actualul Consiliul de Conducere (Board of Trustees).

Astfel, în pofida demersurilor publice și a pro-testelor de opoziție ce s-au desfășurat în fața primăriei orașului Niles în două ocazii, cu participare a sute de rezidenți ai orașului dar și numeroși membri și lideri ai bisericilor vizate, Consiliul de Conducere a al orașului Niles a decis în favoarea modificării codului municipal care reglementează amplasarea magazinelor de marijuana recreaționale, acum un drog legalizat în statul Illinois, reducând distanța minimă necesară între un astfel de dispensar și o biserică sau școală (!) de la 1000 picioare (305 metri) la numai 200 de picioare (61 metri). O modificare dramatică ce face posibilă amplasarea unui astfel de dispensar legal de droguri în vecinătatea imediată a celor patru biserici și școlii private creștine!

Administrația orașului Niles caută de mult timp să extindă zonele și numărul locațiilor unde pot funcționa dispensarele ce vând publicului marijuana recreațională în mijlocul comunității locale, dintr-o rațiune ce pune la egalitate aceste magazine cu cele ce vând alcool. Anul trecut, Consiliul de Planificare și Zonare (Zoning Board) din Niles a fost solicitat de către grupurile de lobby și propagandiștii pro-marijuana să ia în considerare modificări ale legilor de zonare ale satului cu privire la districtele în care sunt permise afacerile cu marijuana recreațională. Membrii Consiliului e Planificare și Zonare nu au cedat presiunilor făcute de activiștii pro-marijuana și au votat în unanimitate în defavoarea schimbării codului municipal – fără nici un vot de reținere și nici un vot de împotrivire.

În fatidica zi de marți 28 iunie 2022, membrii consiliului de conducere al orașului Niles au ignorat toată opoziția formată din propriii lor votanți, dar și recomandarea făcută de către Consiliului de Planificare și Zonare, votând în favoarea reducerii distanței minime între un dispensar de marijuana și o biserică sau școală.

În cadrul ședinței de marți, 28 iunie, Consiliul de Conducere local din Niles a adoptat două ordonanțe care nu numai că extind limitele districtului de acoperire a canabisului din partea de sud a orașului, la granița cu orașul Chicago, ci și reduc zona tampon din jurul zonelor sensibile din cadrul districtului.

Membrii consiliului au votat în unanimitate pentru a extinde limitele districtului de canabis și au votat cu 5 la 1 pentru a reduce zonele tampon din cadrul acelui district în jurul instituțiilor de învățământ, al lăcașurilor de cult, al parcurilor sau al locurilor de joacă, de la 1.000 de picioare la 200 de picioare. De partea membrilor bisericilor și a comunității împotrivitoare a proiectului, Consilierul Joe Loverde a fost singurul care a votat “nu”.

Districtul extins de acoperire a canabisului din partea de sud a orașului Niles include după cum am menționat mai sus mai multe biserici. Numai de-a lungul Caldwell Avenue se află una lângă alta Biserica Ortodoxă Greacă Sfântul Haralambos, Biserica Biblică CityLine, și Biserica Penticostală Română Betania, iar vis-a-vis de aceasta fiind Biserica Baptistă Română Logos care are și școala românească Logos Christian Academy.

Toate aceste biserici au protestat proiectului de modificare a codului municipal și au avut repre-zentanți și enoriași care au vorbit la ședința consiliului municipal în opoziție cu modificarea zonei tampon, inclusiv Preotul Constantin “Părintele Dean” Botsis de la Biserica Ortodoxă Greacă St. Haralambos de care aparține însuși primarul orașului Niles, George Alpogianis. “Nu înțeleg de ce vreți să schimbați reglementările municipale cu privire la zonarea aceasta când sunt patru biserici în acea zonă”, a spus Părintele Botsis. “Sunt foarte nedumerit de ce ați face această schimbare.”

Consilierul Municipal Dean Strzelecki, care a fost ofițer de poliție în Niles și a urcat în ierarhie până a devenit șeful acesteia, a declarat: “Timp de 39 de ani în poliție am dus această luptă împotriva legalizării marijuanei dar am pierdut. Acum am votat pentru a lărgi districtul de amplasare a dispensarelor de marijuana.” Totodată în declarațiile făcute presei Dean Strzelecki a spus: “Trebuie să facem mai mult pentru a obține venituri și a oferi opțiuni financiare (bugetului orașului Niles)”.

Cât despre membrii Consiliului de Planificare și Zonare din Niles, trebuie spus faptul că aceștia au fost împărțiți pe această temă, votând 6 la 1 pentru a recomanda extinderea limitelor districtului de acoperire a canabisului, dar votând, de asemenea, în unanimitate pentru a NU recomanda reducerea zonelor tampon, făcând recomandarea Consiliului de Conducere de a păstra distanța minimă la 1000 de picioare.

Dezamagărirea rezidenților orașului Niles și a membrilor acestor comunități religioase – ajunsă până la furie, nu le permite să trateze cu nepăsare sau să stea cu mâinile în sân și să permită ca lângă intrarea în parcările acestor biserici să fie un dispensar de droguri. Astfel că un grup dintre aceștia s-a constituit sub numele PRESERVE NILES 4 KIDS (Păstrați Niles pentru Copii), și au demarat acțiuni de mediatizare a celor întâmplate.

În urma acestor demersuri au ajuns în contact cu grupul candidaților conservatori pentru pozițiile de Consilieri Municipali (Membrii ai Consiliului de Conducere) ai orașului Niles, care la rândul lor sunt înfuriați pe modul ostentativ în care sunt tratate bisericile și comunitățil din jurul acestora.

După o serie de discuții cu acești candidați, grupul româno-american Preserve Niles 4 Kids a decis andorsarea și susținerea în campania electorală a candidaților conservatori.

Aceștia au prezentat o soluție, și se pare a fi unica, pentru stoparea amplasării dispensarului de marijuana în vecinătatea bisericilor aducându-le aminte celor participanți la întâlnire de faptul că la fel cum a fost aprobată modificarea distanței în 2022 în favoarea mazaginelor de droguri, aceeași regulă poate din nou fi modificată dacă Consiliul de Conducere nou al orașului Niles rezultat din alegerile din 4 aprilie propune și votează majoritar revenirea la vechea regulă.

Prin urmare, grupul românilor-americani (și nu numai aceștia) ce constituie mișcarea PRESERVE NILES 4 KIDS dau andorsarea și sprijinul în campania electorală pentru cele patru posturi disponibile următorilor candidați conservatori:

Chris HANUSIAK

Marko RATIC

Sherry BAILEY-SCHUTT

Pradip PANDYA

PRESERVE NILES 4 KIDS

pentru TRIBUNA.US